Getty Images Sport
Çeviri:
"Dünyaya gösterin!" - Harry Kane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup etmesine ilham veren Thomas Tuchel'in devre arası konuşmasının ayrıntılarını açıkladı
İngiltere, ikinci yarıda karşılık verdi
İngiltere, ikinci yarıda performansını tamamen değiştirerek Hırvatistan’ı mağlup ettiği etkileyici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası yoluna başladı. İlk yarıda “Üç Aslanlar”, Hırvatistan’ın İngiltere’nin üstünlüğünü iki kez eşitlediği heyecan verici bir mücadeleye sahne oldu.
Kane, bir penaltı golü ve Declan Rice'ın köşe vuruşundan gelen kafa vuruşuyla Gary Lineker'in İngiltere Dünya Kupası gol rekoruna eşitledi, ancak takımlar devreye berabere girdi. İngiltere, ikinci yarıda vites yükseltti. Jude Bellingham takımını yeniden öne geçirdi, ardından Marcus Rashford oyuna girerek 4-2'lik galibiyeti perçinledi.
- Getty Images Sport
Kane, bu dönüşü açıklıyor
Kane daha sonra Three Lions’ın ikinci yarıdaki geri dönüşünün nedenini açıkladı ve Tuchel’in konuşmasının oyuncuların moralini yükselttiğini kabul etti. Kane, Tuchel’in gergin geçen ilk yarı performansının ardından oyuncularını özgürce ve özgüvenle oynamaya teşvik ettiğini vurguladı.
"Bize zincirlerimizi kırmamızı, sakinleşmemizi ve sahaya çıkmamızı söyledi. 'En kötü ne olabilir ki? Dünyaya kim olabileceğimizi gösterelim' dedi," diye konuştu Kane maçın ardından.
"İkinci yarıya tam gaz çıktık ve onlar buna ayak uyduramadı; işte her maçta bu seviyeyi tutturmamız gerekiyor. Öne geçtikten sonra maçı kontrol etme şeklimiz sayesinde hiçbir an tehlikedeymişiz gibi görünmedik ve ardından kontratakta gol attık. Üç ya da dört gol atabileceğimiz bir dönem yaşadık. Herkese tebrikler: Turnuvanın ilk maçı ve zorlu bir rakibe karşı harika bir sonuç."
"Önemli bir şey olmadı"
Bellingham, Tuchel yönetimindeki soyunma odası atmosferine ilişkin Kane’in değerlendirmesine katılarak, takımın ara dönemde kadro içinde yaşanan dramatik olaylara ihtiyacı olmadığını vurguladı.
Oyuncu şöyle konuştu: "Bu, büyük bir drama ya da ayağa kalkıp bağırma gibi bir durum değildi; takımın ihtiyacı olan şey buydu. İçinde harika liderlerin bulunduğu olgun bir grubumuz var; herkes ulaşmamız gereken seviyeyi biliyordu. İkinci yarının başlangıcı bize harika bir zemin hazırladı."
- Getty Images Sport
Gana ile karşılaşmaya hazırlanmak
Bu galibiyetle İngiltere, 3 puanla L Grubu’nun zirvesine yerleşti. Kane ve takım arkadaşları, 23 Haziran’da Boston Stadyumu’nda Gana ile karşılaşacak; forvet oyuncusunun, “Üç Aslanlar”ın hücumunu bir kez daha zafere taşıyacağı bekleniyor.