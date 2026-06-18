"Dünyaya gösterin!" - Harry Kane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup etmesine ilham veren Thomas Tuchel'in devre arası konuşmasının ayrıntılarını açıkladı

İngiltere, ikinci yarıda performansını tamamen değiştirerek Hırvatistan’ı mağlup ettiği etkileyici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası yoluna başladı. İlk yarıda “Üç Aslanlar”, Hırvatistan’ın İngiltere’nin üstünlüğünü iki kez eşitlediği heyecan verici bir mücadeleye sahne oldu.

Kane, bir penaltı golü ve Declan Rice'ın köşe vuruşundan gelen kafa vuruşuyla Gary Lineker'in İngiltere Dünya Kupası gol rekoruna eşitledi, ancak takımlar devreye berabere girdi. İngiltere, ikinci yarıda vites yükseltti. Jude Bellingham takımını yeniden öne geçirdi, ardından Marcus Rashford oyuna girerek 4-2'lik galibiyeti perçinledi.