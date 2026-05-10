"Dünyanın zirvesini hak ediyor" - Vitor Pereira, Elliot Anderson'ın Manchester United ve Manchester City ile transfer söylentileri nedeniyle Nottingham Forest'tan ayrılabileceğini kabul etti

Anderson’ın başka bir kulüpte başarılı olduğunu görmek, Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları’nı yerine getirmek için onu sadece 35 milyon sterline satmak zorunda kalan Newcastle teknik direktörü Eddie Howe için zor bir durum. Howe, “Bunu yaparken pişmanlık duymuştuk,” diye itiraf etti. “Bunun çok, çok acı verici bir transfer olacağını biliyorduk, ama yapmak zorundaydık. Başka seçeneğimiz yoktu, ama bu muhtemelen hayatımda yaptığım en isteksiz transferdi, çünkü oyuncunun kalitesini biliyorduk. Onu yıllardır bizimle antrenman yaparken yakından izlemiştik. Takıma girmeye başlamıştı ve o sezonun sonlarında benim için birçok farklı pozisyonda gerçekten etkili olmuştu. Bugün bize karşı bunu yapmasını görmek gerçekten acı verici, nereye giderse gitsin, kariyeri onu nereye götürürse götürsün, harika bir kariyer yapacak. Aynı zamanda harika bir çocuk, bu yüzden bunu kabullenmek bizim için acı verici ama o olağanüstü bir oyuncu."