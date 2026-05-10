"Dünyanın zirvesini hak ediyor" - Vitor Pereira, Elliot Anderson'ın Manchester United ve Manchester City ile transfer söylentileri nedeniyle Nottingham Forest'tan ayrılabileceğini kabul etti
Pereira, Anderson'ın geleceği konusunda kararsız
Pereira, Anderson'ın gelecek sezon kadrosunda yer alıp almayacağından emin olmadığını itiraf etti. Orta saha oyuncusu, Pazar öğleden sonra eski takımı Newcastle United karşısında Forest'a 1-1 beraberliği getiren 88. dakikadaki beraberlik golünü attı. Maçın ardından Anderson'ın geleceğiyle ilgili son durumu sorulan Pereira, samimi bir değerlendirmede bulunarak şöyle dedi: "[Kalacak mı kalmayacak mı] bunu söyleyemem, cevabı bende yok. Onun dünyanın zirvesini hak ettiğini biliyorum. O bizim oyuncumuz ve ondan keyif almamız gerektiğini biliyorum çünkü en yetenekli oyuncularla çalıştım, ancak bu karakterde bir üst düzey oyuncu bulmak kolay değil. Gelecek sezonu düşünmüyorum. Bu sezonu mümkün olan en iyi konumda bitirmeyi düşünüyorum."
Manchester kulüpleri 120 milyon sterlinlik yeteneği gözüne kestirdi
Manchester United ve Manchester City durumu yakından takip ediyor. Ancak ESPN, United’ın Anderson’ın 120 milyon sterlin olduğu bildirilen transfer bedeli nedeniyle bir teklif savaşına girmek istemediğini iddia ediyor. Orta saha oyuncusunun bu inanılmaz yükselişi, annesinin cenazesinden sadece birkaç gün sonra sahaya çıkması nedeniyle yaşadığı son kişisel trajedi göz önüne alındığında daha da dokunaklı hale geliyor. Pereira, “Onun içinden neler geçtiğini anlamak benim için de, herkes için de zor” dedi. "Isınma sırasında yardımcılarım bana 'Elliot bugün formunun zirvesinde' dediler. Kaleye her şut attığında gol attı. İki gün önce annesinin cenazesi vardı, onunla konuşmadım ama annesini bir golle onurlandırmak istediğine inanıyorum."
Howe, Newcastle'dan ayrılışının acısını yaşıyor
Anderson’ın başka bir kulüpte başarılı olduğunu görmek, Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları’nı yerine getirmek için onu sadece 35 milyon sterline satmak zorunda kalan Newcastle teknik direktörü Eddie Howe için zor bir durum. Howe, “Bunu yaparken pişmanlık duymuştuk,” diye itiraf etti. “Bunun çok, çok acı verici bir transfer olacağını biliyorduk, ama yapmak zorundaydık. Başka seçeneğimiz yoktu, ama bu muhtemelen hayatımda yaptığım en isteksiz transferdi, çünkü oyuncunun kalitesini biliyorduk. Onu yıllardır bizimle antrenman yaparken yakından izlemiştik. Takıma girmeye başlamıştı ve o sezonun sonlarında benim için birçok farklı pozisyonda gerçekten etkili olmuştu. Bugün bize karşı bunu yapmasını görmek gerçekten acı verici, nereye giderse gitsin, kariyeri onu nereye götürürse götürsün, harika bir kariyer yapacak. Aynı zamanda harika bir çocuk, bu yüzden bunu kabullenmek bizim için acı verici ama o olağanüstü bir oyuncu."
Şimdi ne olacak?
İleriye bakıldığında, Anderson önümüzdeki Dünya Kupası için İngiltere milli takımında önemli bir yer edinmeye odaklanacak. Bunun ötesinde, Nottingham Forest kulübü takımın yıldız oyuncusunu elinde tutmayı her ne kadar umut etse de, üst düzey kulüplerin sunduğu muazzam maddi teklifler ve Şampiyonlar Ligi’nin cazibesi, yaz transfer döneminde yüksek bir ücretle gerçekleşecek bir transferi oldukça olası kılıyor.