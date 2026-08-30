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Çeviri:

"Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olacağız": Yeni Suudi Federasyonu başkanının ilk sözleri

Premier Lig
Suudi Arabistan

"... önümüzde büyük bir iş var"

Badr el-Reziza, pazar günü yönetim kurulu seçimlerinin oybirliğiyle sonuçlanmasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başkanlığını devraldı. Böylece, yeni başkanın ve selefinin geçtiğimiz yıllarda elde edilenlerin üzerine inşa etmenin ve Suudi futbolunu geliştirmeye devam etmenin önemine dair vurgularının gölgesinde yeni bir dönem başladı.

Rezizza, federasyon başkanı olarak oybirliğiyle seçildiğinin açıklanmasının ardından, yönetim kurulu başkanlığında yedi yılını tamamlayan Yaser el-Mishal'e doğrudan bir mesaj gönderme konusunda özen gösterdi ve önceki kurulun ortaya koyduğu çalışmalara duyduğu takdiri dile getirdi.

  • 7 yıl kolay geçmedi

     Rezizaa, seçilmesinin hemen ardından şunları söyledi: "Kelimeler hazırlamadım, düzenleme yapmadım, çünkü tek bir şeye önem veriyordum, o da şunu söylemek: Teşekkürler Yasser Al-Mishal, sen ve arkadaşların, 7 yıl kısa değildi", Şarku'l Avsat gazetesinin X hesabında yayımlananlara göre.

    Rezizaa, yönetim kurulunun elde edilen başarıları sürdürmeyi ve önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, Suudi sporunun sahip olduğu maddi desteğin çalışmalara devam etmede önemli bir etken olduğuna işaret etti.

    Er-Riyadiyye gazetesi, yeni Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanının şu sözlerini aktardı: "Yedi yıl önceki yönetim için kolay olmadı, arkadaşlarımıza geçmiş dönemlerinde sundukları ve yaptıkları her şey için teşekkür ediyoruz".

    Şunları ekledi: "Bugün Suudi futbolu, liderlik ve Spor Bakanlığı'ndan gözle görülür bir maddi destek görüyor. Başarıların devamını diliyoruz. Önümüzde Körfez Kupası ve Asya Kupası var ve bunları kazanmaya çalışıyoruz".

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  • Rezizaء, yönetim kurulunu bekleyen sorumlulukların büyüklüğünden söz ederek, önümüzdeki dönemin daha fazla çalışma ve gelişim gerektirdiğini vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Önümüzde büyük bir iş var, daha fazla çalışma ve gelişme ile sporumuzun dünya ülkelerinin önünde yer almasını hedefliyoruz."

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    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Başkan Bedr el-Rezizaء, yardımcısı Luay Meşabi ve kurul üyeliğinde 7 isim: Lemya bin Behyan, Fahd el-Mansur, Selman es-Südeyri, Samer es-Sadun, Ömer el-Cüreysi, Nicolas Coward ve Gerard Rudi.

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