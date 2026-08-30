Rezizaa, seçilmesinin hemen ardından şunları söyledi: "Kelimeler hazırlamadım, düzenleme yapmadım, çünkü tek bir şeye önem veriyordum, o da şunu söylemek: Teşekkürler Yasser Al-Mishal, sen ve arkadaşların, 7 yıl kısa değildi", Şarku'l Avsat gazetesinin X hesabında yayımlananlara göre.

Rezizaa, yönetim kurulunun elde edilen başarıları sürdürmeyi ve önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, Suudi sporunun sahip olduğu maddi desteğin çalışmalara devam etmede önemli bir etken olduğuna işaret etti.

Er-Riyadiyye gazetesi, yeni Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanının şu sözlerini aktardı: "Yedi yıl önceki yönetim için kolay olmadı, arkadaşlarımıza geçmiş dönemlerinde sundukları ve yaptıkları her şey için teşekkür ediyoruz".

Şunları ekledi: "Bugün Suudi futbolu, liderlik ve Spor Bakanlığı'ndan gözle görülür bir maddi destek görüyor. Başarıların devamını diliyoruz. Önümüzde Körfez Kupası ve Asya Kupası var ve bunları kazanmaya çalışıyoruz".

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