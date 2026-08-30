Badr el-Reziza, pazar günü yönetim kurulu seçimlerinin oybirliğiyle sonuçlanmasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başkanlığını devraldı. Böylece, yeni başkanın ve selefinin geçtiğimiz yıllarda elde edilenlerin üzerine inşa etmenin ve Suudi futbolunu geliştirmeye devam etmenin önemine dair vurgularının gölgesinde yeni bir dönem başladı.
Rezizza, federasyon başkanı olarak oybirliğiyle seçildiğinin açıklanmasının ardından, yönetim kurulu başkanlığında yedi yılını tamamlayan Yaser el-Mishal'e doğrudan bir mesaj gönderme konusunda özen gösterdi ve önceki kurulun ortaya koyduğu çalışmalara duyduğu takdiri dile getirdi.