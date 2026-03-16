"Dünyanın en zor pozisyonu" - Erling Haaland, "200 milyon" savunmacıyla karşı karşıya; Pep Guardiola ise Man City yıldızının savunmasına koştu
Performansında ani bir düşüş
Premier Lig'in en golcü oyuncusu olmasına rağmen, Haaland sezonun ikinci yarısında golcü kimliğini yitirdi. Ligdeki ilk 17 maçında 19 gol atarak muhteşem bir başlangıç yapan Norveçli forvet, son 12 lig maçında sadece 3 gol atabildi. Ancak Guardiola, takımının yıldızını suçlamayı reddetti ve bunun yerine rakip teknik direktörlerin 25 yaşındaki oyuncuya ne kadar çok adam sürdüklerini vurguladı.
- AFP
Haaland, '200 milyon'luk bir savunma duvarıyla karşı karşıya
City'nin 1-1 berabere biten Londra Stadyumu'ndaki son maçı, Haaland'ın şu anda maruz kaldığı taktiksel baskıyı mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Sahanın en üstünde tek başına kalan oyuncu, disiplinli bir savunma bloğunun sürekli baskısı altında kaldı ve genellikle başarılı olduğu boşlukları bulmakta zorlandı.
"Bugün etrafında kaç tane stoper vardı biliyor musunuz? 200 milyon," dedi Guardiola maçtan sonra. "Kaç tane defansif orta saha oyuncusu vardı biliyor musunuz? Bu, dünyadaki en zor pozisyon, bu yüzden oraya kanat oyuncularını yerleştirmeliyiz. Her zaman deniyoruz. Kolay değil ve bazen böyle dönemler oluyor, bunu kabul etmeliyiz."
İki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncu için keşfedilmemiş bir alan
Mevcut düşüş birçok gözlemcinin dikkatini çekti; eski Chelsea orta saha oyuncusu Joe Cole, Haaland'ın istatistiklerinin çocukluğundan beri görülmemiş seviyelere gerilediğini belirtti. Cole, TNT Sports için yaptığı maç sonrası analizde, "Bu tür istatistikler onun için hiç görülmemiş bir durum," dedi. "Muhtemelen yedi yaşından beri bu kadar düşük seviyelerde olmamıştı."
- AFP
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı
Sezonun bitmesine sekiz maç kala, City Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. İkinci sırada yer alan ve lig lideri Arsenal ile arasında dokuz puanlık bir fark bulunan takımın artık hata yapma lüksü yok; Haaland’ın formu, son dönemde bir atılım yapıp yapamayacaklarının belirleyici faktörü olabilir. Ancak, Guardiola'nın oyuncuları ligdeki mücadelelerine devam etmeden önce, Etihad Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid'e karşı 3-0'lık dezavantajı telafi etmeye çalışırken, Avrupa'da daha da zorlu bir mücadeleye çıkmak zorunda.
