"Dünyanın en tehlikeli adamı!" - Bayern Münih'teki gol performansının ardından Harry Kane, Ballon d'Or'un en büyük favorisi olarak gösteriliyor
Santiago Bernabéu'da bir ustalık dersi
Kane, Bernabéu'da Real Madrid'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir kez daha gol attı. En parlak ışıklar altında, Bayern'in yıldız forveti muhteşem bir performans sergiledi ve büyük maçlarda ortadan kaybolduğu yönündeki tüm basmakalıp söylemleri çürütmüştür. Bu performans, dünya futbolunun en iyi santrforu olarak statüsünü pekiştirdi ve en kritik anlarda işini yapabileceğini kanıtladı. Madrid'deki gol, sıradan bir golden çok daha fazlasıydı; bireysel ödüller için yapılan yarışta bir niyet beyanıydı. Bu sezon Bayern formasıyla sadece 40 maçta 49 gol atarak inanılmaz gol rekorunu daha da genişletti.
Kane'in bu sezonki başarıları olağanüstü
Kane'in başarısı Crouch'tan övgü topladı; eski Tottenham forveti Paddy Power'a şunları söyledi: “Bu yıl, açık ara öne çıkan bir oyuncunun olmadığı yıllardan biri. Ama Harry 40 maçta 49 gol falan attı. Bu gerçekten inanılmaz, değil mi? Bundesliga'nın La Liga kadar güçlü olmadığını söyleyebilirsiniz, ama Salı günü maçı baştan sona izledim ve Real Madrid'i adeta ezip geçtiler. 2-1'lik skor Real Madrid için bile iyi sayılır."
Dünya Kupası, değerlendirmeler üzerinde etkili oluyor
Bu yılki Ballon d'Or ödülleri, Dünya Kupası ile aynı zamana denk geliyor ve bu durum jüri kararını şüphesiz etkileyecektir. Kane, bu yıl İngiltere milli takımında altı gol attı. Crouch, "Harry en önemli isim," dedi. "Gol konusunda tam bir garantidir ve kime karşı oynadığı önemli değildir. Şu anda dünyadaki en tehlikeli oyuncu ve neden Ballon d'Or'un favorisi olmasın ki?
"Dünya Kupası çok önemli bir faktör ve o turnuvada iyi performans göstermesi gerekecek. Bayern de Şampiyonlar Ligi finaline yakın bir konumda olursa, bence [Ballon d'Or'u kazanma] şansı çok yüksek."
Kane'in bundan sonraki adımları ne olacak?
Crouch, Kane’i şu anda en etkili forvet olarak görüyor ve Kane’in yaklaşan Dünya Kupası’ndaki başarısının ve Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’ndeki potansiyel performansının, Ballon d’Or ödülünü kazanma şansının kilit unsurları olduğunu vurguluyor. Kane'in, Bundesliga'da kalan altı maçta Bayern formasıyla etkileyici performansını sürdürme ve gol sayısını artırma şansı hâlâ var. St. Pauli ile karşılaşmanın ardından Bayern, hafta ortasında Allianz Arena'da Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ayağında Real Madrid'i ağırlayacak ve ilk maçta aldığı galibiyetin ardından bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek isteyecek.