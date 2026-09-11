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"Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim!" Lisandro Martinez, Old Trafford'daki duygusal dönüm noktasını anlattı
Martinez, unutulmaz Avrupa dönüşünü taçlandırdı
Lisandro Martinez, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü Azerbaycan ekibi Sabah karşısında alınan etkileyici 4-0'lık galibiyetle taçlandırdığı gecede Old Trafford'da dönüm noktası niteliğinde bir akşam yaşadı. Matheus Cunha, Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko rahat bir üstünlük kurduktan sonra Arjantinli stoper ikinci yarıda ağları sarstı.
Daha önce Manchester United formasıyla attığı üç golün tamamını deplasmanda, Arsenal, Liverpool ve Fulham karşısında kaydeden Martinez, sonunda M16'daki iç saha golü hasretine son verdi.
Bu galibiyet ayrıca United'ın tüm kulvarlarda bu sezonki ilk gol yemediği maçını da getirdi.
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Yorumcularla hazırcevap atışma
Son düdüğün ardından, hazırcevap Martinez, CBS Sports'ta yaptığı esprili maç sonu atışmasıyla Jamie Carragher ve Micah Richards'ı hazırlıksız yakaladı. Savunmacı, United'ın 90 dakika boyunca tam hakimiyet kurmasına yardımcı olduktan sonra rahat tarafını gösterdi.
Açılış düdüğünden itibaren fiziksel olarak üstünlük kurdukları ve oyun temposunu maç boyunca kontrol ettikleri için takım arkadaşlarını övdü.
"Her topa son topmuş gibi gitmek zorundasınız ve bence bugün bunu yaptık" diye açıkladı Martinez. "Her ikili mücadelede çok baskındık."
Savunmacı, duygusal iç saha dönüm noktasının tadını çıkarıyor
Maçın ardından MUTV'ye konuşan Martinez, tribünde maçı izleyen kız arkadaşının önünde kendi taraftarları karşısında gol atmanın bunu unutulmaz bir ana dönüştürdüğünü kabul etti. 28 yaşındaki savunmacı, takımın baskın kolektif performansının ardından bu anı saf bir mutluluk olarak tanımladı.
Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'nin ikonik marşının yarattığı ham enerjinin kontrol edilmesinin zor olabileceğini kabul etti.
Martinez, "Bu harika ve güzel statta, o insanların önünde ve ayrıca kız arkadaşım da oradayken gol atmak inanılmaz bir duygu" dedi. "Bu gece, dürüst olmak gerekirse, dünyanın en mutlu insanlarından biriyim."
- Getty Images Sport
Manchester United odağını Manchester derbisine çevirdi
Avrupa’daki dönüşlerinde üç puanı alan Martinez, kadroya sonucu kısa süreliğine tadını çıkarmalarını, ardından tüm odaklarını yeniden ligdeki görevlere çevirmelerini söyledi. United, pazar günü Old Trafford’da ezeli rakibi Manchester City’yi kritik bir Premier League derbisinde konuk edecek.
Tecrübeli savunmacı, takımın hafta sonunda da aynı acımasız zihniyeti sahaya taşıması gerektiğinde ısrar etti.
Martinez, "Bunun tadını çıkarmalıyız ve yarın derbiyi düşünmeliyiz" dedi. "Büyük bir zihniyet ve odakla oynamak istiyoruz, ayrıca üç puanı almaya çalışmak istiyoruz."
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