Maçın ardından MUTV'ye konuşan Martinez, tribünde maçı izleyen kız arkadaşının önünde kendi taraftarları karşısında gol atmanın bunu unutulmaz bir ana dönüştürdüğünü kabul etti. 28 yaşındaki savunmacı, takımın baskın kolektif performansının ardından bu anı saf bir mutluluk olarak tanımladı.

Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'nin ikonik marşının yarattığı ham enerjinin kontrol edilmesinin zor olabileceğini kabul etti.

Martinez, "Bu harika ve güzel statta, o insanların önünde ve ayrıca kız arkadaşım da oradayken gol atmak inanılmaz bir duygu" dedi. "Bu gece, dürüst olmak gerekirse, dünyanın en mutlu insanlarından biriyim."