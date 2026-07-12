"Dünyanın En İyisi": Zverev’in Wimbledon rüyası, baş belası rakibi Sinner karşısında paramparça oldu

Alexander Zverev gümüş teselli ödülünü sıkıca kavradı ve Federal Şansölye Friedrich Merz’den cesaret verici alkışları aldı. Wimbledon’un “Kutsal Çim”inde Prenses Kate’in de katıldığı ödül töreninde, Alman tenis yıldızı tüm hayal kırıklığına rağmen kısa sürede yeniden gülümseyebildi. “Artık senden pek hoşlanmıyorum galiba,” dedi Hamburglu tenisçi, Zverev’in en prestijli tenis şampiyonluğu hayalini suya düşüren ezeli rakibi Jannik Sinner’e göz kırparak.
“Maalesef olmadı. Tebrikler Jannik,” diye ekledi Zverev, elinde ikincilik kupasını tutarken. “Neden dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Merkez Kortu seninle paylaşmak güzeldi. Burada olmak büyük bir onur.”