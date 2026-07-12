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ALEXANDER ZVEREVGetty Images
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"Dünyanın En İyisi": Zverev’in Wimbledon rüyası, baş belası rakibi Sinner karşısında paramparça oldu

Büyük rüya suya düştü: Alexander Zverev, Wimbledon finalinde Jannik Sinner’e yenildi.

Alexander Zverev gümüş teselli ödülünü sıkıca kavradı ve Federal Şansölye Friedrich Merz’den cesaret verici alkışları aldı. Wimbledon’un “Kutsal Çim”inde Prenses Kate’in de katıldığı ödül töreninde, Alman tenis yıldızı tüm hayal kırıklığına rağmen kısa sürede yeniden gülümseyebildi. “Artık senden pek hoşlanmıyorum galiba,” dedi Hamburglu tenisçi, Zverev’in en prestijli tenis şampiyonluğu hayalini suya düşüren ezeli rakibi Jannik Sinner’e göz kırparak.

“Maalesef olmadı. Tebrikler Jannik,” diye ekledi Zverev, elinde ikincilik kupasını tutarken. “Neden dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Merkez Kortu seninle paylaşmak güzeldi. Burada olmak büyük bir onur.”

  • Zverev, Fransa Açık’ta kurtuluşunu elde etmesinden 35 gün sonra tenis tarihinin bir sonraki sayfasını yazma fırsatını kaçırdı. Heyecan verici bir finalde yeni ve eski şampiyon Sinner'e 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6'lık skorlarla yenilen Zverev, Güney Tirol'ün hakim oyuncusuna karşı üst üste onuncu mağlubiyetini aldı ve Michael Stich'ten 35 yıl sonra çim kort klasikleri turnuvasının yeni "kralı" olarak taç giyme şansını kaçırdı.

    “Bu finali kaybetmiş olsak da, inanılmaz iki ay geçirdik,” diyerek Zverev olayı olgun bir tavırla noktaladı. Birkaç dakika önce Zverev, file önünde Sinner’ın kollarına atlamış ve ona sportmence tebriklerini sunmuştu. Sinner daha sonra kulübesinde tebrikleri kabul ederken, Zverev boş bir bakışla çim sahada dolaşıyordu; bu sırada biraz da çaresiz görünüyordu.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner, Alexander Zverev hakkında: "Çok yaklaştın"

    Sinner, maçın ardından bu kez kendisiyle neredeyse eşit güçte olan rakibine sıcak sözler sarf etti. “Bir Grand Slam turnuvasını kazanmak gibi bir hedefe ulaştın. Bunu Paris’te başardın. Ama bu şekilde oynamaya devam edersen, eminim ki bu şampiyonluğu da kendi evinde kazanacaksın. Böyle devam et,” diyen Sinner, “Biliyorum, bir diğer hedefin de dünya bir numarası olmak. Buna çok yaklaştın. Dikkatli olmalıyız."

    Federal Şansölye Merz ile Kate ve Prens William’ın gözleri önünde Zverev, üç kez şampiyon olan Boris Becker ve Stich’ten sonra Londra’nın SW19 semtinde zafer kazanan üçüncü Alman olabilirdi. Ancak bu özlem dolu bekleyiş devam ediyor. Erkekler ve kadınlar dahil olmak üzere, en son 2018 yılında Angelique Kerber All England Club’da şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Paris’teki büyük başarısının ardından Zverev, yeni bir özgüven ve “farklı bir his” ile Wimbledon’a gitmişti. Daha önce her seferinde çaresiz kaldığı ve hiçbir zaman sekizinci turdan öteye geçemediği bu Grand Slam turnuvasına. Bu kez rüya ancak final maçında sona erdi. Ancak Alman tenisçi için bu, beşinci Grand Slam finalinde dördüncü yenilgiydi.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev bazı önemli kilometre taşlarını kaçırdı

    Zverev, Açık Çağ’da (1968’den beri) ilk şampiyonluğunun hemen ardından bir sonraki Grand Slam’de ikinci zaferini kutlayan ilk tenisçi olacaktı. 29 yaşındaki tenisçi ayrıca, bu sporun uzun tarihinde birkaç hafta içinde Fransa ve İngiltere’de üst üste iki şampiyonluk kazanarak “Manş Slam”ı başaran 14. tenisçi olacaktı.

    Teselli ödülü olarak, finale yükselmesiyle dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselmiş olmanın mutluluğunu yaşayabilir ve 2,11 milyon avroya denk gelen hatırı sayılır bir para ödülünün keyfini çıkarabilir. Sinner ise Fransa Açık’ta ikinci turda şok edici bir şekilde elenmesinin ardından etkileyici bir geri dönüş yaptı ve beşinci Grand Slam şampiyonluğu için 4,22 milyon avroya denk gelen bir ödül aldı.

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  • Alexander Zverev sakatlandı ve çok öfkeli

    Rüzgarlı koşullarda Zverev, güçlü servisiyle hemen gücünü gösterirken, Sinner ise hemen en yüksek seviyesine ulaşamadı. Ancak maçın kaderi tiebreak’te belirlendi; Zverev, 14 set üst üste kaybettikten sonra gürleyen bir forehand winner ile nihayet Sinner’a karşı bir set daha kazandı ve ardından sevincini haykırdı. İkinci sette de maç sonuna kadar sürdü, ancak bu kez üstünlüğü Sinner ele geçirdi.

    İtalyan oyuncu artık tam anlamıyla oyuna girmişti. Yine de Zverev bir kırma şansı yakaladı; ancak kayıp düşerek dizini aşırı gerip, acı içinde yüzünü buruşturarak çimlerin üzerinde kaldığında büyük bir korku anı yaşadı. Sinner hemen rakibinin yanına koştu; Zverev neyse ki oyuna devam edebildi. Ancak Zverev’in vücut dili artık kötüydü ve maçtaki ilk kırılmayı yediğinde öfkeyle raketini yere fırlattı. Dördüncü sette ise yaklaşan yenilgiyi artık engelleyemedi.