"Dünyanın En İyisi": Zverev’in Wimbledon rüyası, baş belası rakibi Sinner karşısında paramparça oldu

Sinner, maçın ardından bu kez kendisiyle neredeyse eşit güçte olan rakibine sıcak sözler sarf etti. “Bir Grand Slam turnuvasını kazanmak gibi bir hedefe ulaştın. Bunu Paris’te başardın. Ama bu şekilde oynamaya devam edersen, eminim ki bu şampiyonluğu da kendi evinde kazanacaksın. Böyle devam et,” diyen Sinner, “Biliyorum, bir diğer hedefin de dünya bir numarası olmak. Buna çok yaklaştın. Dikkatli olmalıyız."

Federal Şansölye Merz ile Kate ve Prens William’ın gözleri önünde Zverev, üç kez şampiyon olan Boris Becker ve Stich’ten sonra Londra’nın SW19 semtinde zafer kazanan üçüncü Alman olabilirdi. Ancak bu özlem dolu bekleyiş devam ediyor. Erkekler ve kadınlar dahil olmak üzere, en son 2018 yılında Angelique Kerber All England Club’da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Paris’teki büyük başarısının ardından Zverev, yeni bir özgüven ve “farklı bir his” ile Wimbledon’a gitmişti. Daha önce her seferinde çaresiz kaldığı ve hiçbir zaman sekizinci turdan öteye geçemediği bu Grand Slam turnuvasına. Bu kez rüya ancak final maçında sona erdi. Ancak Alman tenisçi için bu, beşinci Grand Slam finalinde dördüncü yenilgiydi.