Brezilya milli takım kampından konuşan Marquinhos, final maçının ardından Gabriel’e ilettiği mesajı açıkladı. Penaltı atışlarının ardından Gabriel’i tek başına dururken görmek, kendisine uluslararası sahnedeki kendi zor anını hemen hatırlattığını itiraf etti.

Marquinhos gazetecilere, "Kutlamaya hazır ve istekliydim" dedi. "Ama koşmaya başladığımda, tam önümde onu ve takımımın onun yanından geçtiğini gördüm. Bu, 2022'de penaltımı kaçırdıktan sonra gördüğüm görüntüyle aynıydı.

O anda [Brezilya] takım arkadaşım hakkında düşünmeye başladım, empati kurdum, çünkü ben de böyle bir an yaşamıştım ve bu sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. [Gabriel]'e güçlü kalmasını, başını dik tutmasını söyledim çünkü inanılmaz bir sezon ve inanılmaz bir maç geçirmişti.

"Ona, bana göre bu sezon dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledim. O yükü taşımayı hak etmiyordu çünkü elbette hepimiz penaltıları atmak isteriz.