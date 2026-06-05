Getty Images Sport
Çeviri:
"Dünyanın en iyisi!" - PSG kaptanı, Brezilya milli takım arkadaşının Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı o yıkıcı penaltının ardından Arsenal'den Gabriel Magalhaes'e ne söylediğini açıkladı
Marquinhos kutlama yerine teselliyi tercih etti
Arsenal'in 2026 Şampiyonlar Ligi'ni kazanma umutları, Budapeşte'de PSG'ye penaltı atışlarında yenilmesiyle büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Sezon boyunca Mikel Arteta'nın en istikrarlı oyuncularından biri olan Gabriel, penaltı atışlarında kritik bir penaltıyı kaçırdı.
PSG oyuncuları zaferlerini kutlamak için sahadan uzaklaşırken, kaptan Marquinhos ise Gabriel'in yanına gitti. Tecrübeli savunma oyuncusu, milli takım arkadaşının yaşadığı acıyı anladı ve kutlamalara katılmadan önce ona destek olmaya karar verdi. Marquinhos daha sonra, 2022 Dünya Kupası'nda bir penaltıyı kaçırdıktan sonra Brezilya ile benzer bir deneyim yaşadığı için empati duyduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
PSG kaptanı, acı bir aksilik yaşadıktan sonra Gabriel'e destek verdi
Brezilya milli takım kampından konuşan Marquinhos, final maçının ardından Gabriel’e ilettiği mesajı açıkladı. Penaltı atışlarının ardından Gabriel’i tek başına dururken görmek, kendisine uluslararası sahnedeki kendi zor anını hemen hatırlattığını itiraf etti.
Marquinhos gazetecilere, "Kutlamaya hazır ve istekliydim" dedi. "Ama koşmaya başladığımda, tam önümde onu ve takımımın onun yanından geçtiğini gördüm. Bu, 2022'de penaltımı kaçırdıktan sonra gördüğüm görüntüyle aynıydı.
O anda [Brezilya] takım arkadaşım hakkında düşünmeye başladım, empati kurdum, çünkü ben de böyle bir an yaşamıştım ve bu sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. [Gabriel]'e güçlü kalmasını, başını dik tutmasını söyledim çünkü inanılmaz bir sezon ve inanılmaz bir maç geçirmişti.
"Ona, bana göre bu sezon dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledim. O yükü taşımayı hak etmiyordu çünkü elbette hepimiz penaltıları atmak isteriz.
Sezonun kaderini belirleyen katkı hâlâ geçerliliğini koruyor
Marquinhos, Gabriel’in kaçırdığı penaltının sezonunun belirleyici görüntüsü haline gelmemesi gerektiğine kararlıydı. PSG kaptanı, Arsenal’in savunma oyuncusunun sezon boyunca sergilediği performansların, penaltı atışlarındaki tek bir hatadan çok daha fazla takdir edilmeyi hak ettiğini vurguladı. Brezilyalı oyuncu ayrıca, önemli bir uluslararası turnuva öncesinde Gabriel’in milli takım için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.
Oyuncu, "Ona, o anın, geçirdiği harika sezonu gölgeleyemeyeceğini ve ona çok ihtiyacımız olacağını söyledim. Ona bu sözleri söyledim ki, o anı olabildiğince çabuk atlatabilsin, çünkü çok yakında ona burada ihtiyacımız olacaktı." diye ekledi.
- Getty Images
Dikkatler Brezilya maçına çevrildi
Her iki savunma oyuncusu da artık Brezilya milli takımına katılmış durumda; kulüp sadakatlerini bir kenara bırakarak dikkatlerini uluslararası futbola çevirdiler. Marquinhos, Gabriel’in Budapeşte’deki hayal kırıklığını bir an önce geride bırakıp özgüvenini tamamen geri kazanmasını istiyor. Dünya Kupası yaklaşırken Gabriel, Brezilya’nın planlarında önemli bir figür olmaya devam ediyor. Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvada Selecao, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu’nda yer alıyor.