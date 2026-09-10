Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Hargreaves, Mainoo hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Şöyle dedi: "Kobbie'nin kötü oynadığını hiç görmedim. Onu her futbol oynayışını izlediğimde, 'Birisi bu genç oyuncuyu nasıl oynatmaz?' diye düşünüyorum. Bence o muhteşem bir futbolcu. Altyapıdan yetişti, bir kulübe bir pounda bile mal olmadı ve bu oyuncular için ödenen bazı bonservisleri düşündüğünüzde... Belli ki Santos ve Tielemans'ı toplam 85 milyon £'ya transfer ettiler. Baleba muhtemelen 70 milyon £'du. Kobbie'nin değeri ne olurdu? Hepsinden daha değerli. Hiçbirine saygısızlık etmek istemem ama ben onun oyununa bayılıyorum."