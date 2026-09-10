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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

'Dünyanın en iyisi olma potansiyeli var' - Owen Hargreaves, Manchester United'ın genç oyuncusu Kobbie Mainoo'nun süper yıldız olacağını düşünüyor

O. Hargreaves
K. Mainoo
M. United
M. United - Sabah FK
Sabah FK
Şampiyonlar Ligi

Owen Hargreaves, Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olacağını söyledi. Eski futbolcu, Sabah karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan farklı galibiyetin ardından altyapıdan yetişen oyuncuya övgüler yağdırdı ve onun olağanüstü teknik becerisiyle baskı altındaki soğukkanlılığını, gelecekte bir süperstar olmasının temel nedenleri olarak gösterdi.

  • Muhteşem bir Avrupa dönüşü

    Manchester United, perşembe günü Old Trafford'da turnuvadaki ilk maçına çıkan Sabah karşısında 4-0'lık net bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ne gerçekten görkemli bir dönüş yaptı. Teknik direktör Michael Carrick, Avrupa'daki bu mücadelede Mainoo ile Youri Tielemans'tan oluşan orta saha ikilisine duyduğu tam güveni korudu.

    Önceki teknik direktör Ruben Amorim döneminde şaşırtıcı şekilde gözden düşen Mainoo, Carrick'in yönetiminde adeta kendini buldu. Genç orta saha oyuncusu bir kez daha oyuna hükmeden bir performans sergiledi ve kulübe hiçbir maliyet getirmeyen, ancak artık en büyük sahnede paha biçilemez görünen bir oyuncuya büyük hayranlık uyandırdı.


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  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Paha biçilemez bir altyapı mezununa övgü

    Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Hargreaves, Mainoo hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Şöyle dedi: "Kobbie'nin kötü oynadığını hiç görmedim. Onu her futbol oynayışını izlediğimde, 'Birisi bu genç oyuncuyu nasıl oynatmaz?' diye düşünüyorum. Bence o muhteşem bir futbolcu. Altyapıdan yetişti, bir kulübe bir pounda bile mal olmadı ve bu oyuncular için ödenen bazı bonservisleri düşündüğünüzde... Belli ki Santos ve Tielemans'ı toplam 85 milyon £'ya transfer ettiler. Baleba muhtemelen 70 milyon £'du. Kobbie'nin değeri ne olurdu? Hepsinden daha değerli. Hiçbirine saygısızlık etmek istemem ama ben onun oyununa bayılıyorum."

  • Manchester United için geleceğin süper yıldızı

    Hargreaves, Mainoo'nun sahip olduğu muazzam potansiyelin altını çizmeyi sürdürdü; teknik becerilerini ve baskıyla başa çıkma yeteneğini vurguladı. Hargreaves şöyle dedi: "Topu ona, her yerde ve her zaman verebilirsiniz. Teknik olarak son derece yetenekli, topla akıp gidiyor. Bir Manchester United orta sahasının her zaman yapması gereken şey de bu. Elbette önünde Bruno varken, ister altı numara ister sekiz numara oynasın, takımın etrafında inşa edileceği isim o. O bir yıldız. Bence bir süperstar olacak. Henüz 21 yaşında ve 30 yaşındaymış gibi oynuyor. Futbolu en stresli ortamda böyle oynuyor, hem de son derece sakin."

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kritik derbi sınavı bekliyor

    Manchester United şimdi dikkatini pazar günü Manchester City ile oynayacağı dev Premier League maçına çevirmeli. Mainoo orta sahanın vazgeçilmez parçalarından biri olarak iyice yerini sağlamlaştırmışken, Carrick onun soğukkanlılığına büyük ölçüde güvenecek. United, City'nin kusursuz başlangıcını bozacaksa, Mainoo'nun bir kez daha dünya çapında bir performans sergilemesi gerekecek.

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