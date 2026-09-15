Kirchner-Media
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'Dünyanın en iyisi o' - Jorge Mendes, Barcelona'nın sansasyonu Lamine Yamal'ın 2026 Ballon d'Or'da Kylian Mbappe'yi geride bırakacağını söyledi
Menajerden iddialı açıklama
2026 Ballon d'Or kazananı etrafındaki tartışma, Mendes'in yıldız oyuncusu olan müşterisine kamuoyu önünde tam destek vermesinin ardından alevlendi. Bu açıklama, Portekizli menajerin Barcelona Başkanı Joan Laporta ile iki saat süren bir akşam yemeğini tamamlamasından kısa süre sonra geldi. Restoranın dışında bekleyen gazetecilere konuşan Mendes, genç kanat oyuncusunun futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmayı hak ettiğine dair tam inancını dile getirdi.
- SOPA Images
Mendes, genç müvekkiline destek verdi
Ünlü menajer, aracına binmeden önce toplanan basın mensuplarına görüşünü defalarca vurguladı. Mendes, A Bola'nın aktardığına göre net bir şekilde şöyle dedi: "Ballon d'Or şüphesiz Lamine Yamal'ın. Ballon d'Or Lamine Yamal'ın, bunu en çok hak eden kişi o. O açık ara dünyanın en iyisi ve bunu siz de biliyorsunuz."
Yamal daha önce de Universo Valdano'ya verdiği röportajda benzer bir özgüven sergileyerek şöyle konuşmuştu: "Ben kime verirdim? Dünyanın en iyi oyuncusuna. Açıkçası, dünyanın en iyi oyuncusu konusunda belki iki kişi varız, ben ve Mbappe. Ve bu yıl başardıklarım nedeniyle bunu hak ettiğimi düşünüyorum."
La Masia altyapısından yetişen oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Evet, benim için bu çok net ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor."
Tarihi sezon, referanslarını güçlendiriyor
Mendes'ten gelen destek, 19 yaşındaki oyuncunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde son derece başarılı bir sezonun ardından ortaya koyduğu güçlü adaylığı daha da pekiştiriyor. İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı olmanın ötesinde, kanat oyuncusu geçen sezon Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmasında belirleyici bir rol oynadı; tüm kulvarlarda 24 gol ve 18 asistlik dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Büyük takım başarılarıyla olağanüstü bireysel performansın bu birleşimi, onu en büyük ödül için verilen yarışta güçlü şekilde ön plana çıkarıyor.
- NurPhoto
Londra galası kazananı taçlandırıyor
2026 Ballon d'Or kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle resmen ilan edilecek. Bu prestijli 70. edisyon, galanın ilk kez Paris dışında düzenlenmesiyle tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. O belirleyici gece gelene kadar, Yamal'ın hem yurt içi hem de kıta çapındaki kulvarlardaki formu, Mbappe ile yaşadığı yüksek profilli düello sürerken yakından takip edilmeye devam edecek.
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