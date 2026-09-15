Ünlü menajer, aracına binmeden önce toplanan basın mensuplarına görüşünü defalarca vurguladı. Mendes, A Bola'nın aktardığına göre net bir şekilde şöyle dedi: "Ballon d'Or şüphesiz Lamine Yamal'ın. Ballon d'Or Lamine Yamal'ın, bunu en çok hak eden kişi o. O açık ara dünyanın en iyisi ve bunu siz de biliyorsunuz."

Yamal daha önce de Universo Valdano'ya verdiği röportajda benzer bir özgüven sergileyerek şöyle konuşmuştu: "Ben kime verirdim? Dünyanın en iyi oyuncusuna. Açıkçası, dünyanın en iyi oyuncusu konusunda belki iki kişi varız, ben ve Mbappe. Ve bu yıl başardıklarım nedeniyle bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

La Masia altyapısından yetişen oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Evet, benim için bu çok net ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor."