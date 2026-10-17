Neymar, Score90 ve Sofascore platformlarının hazırladığı istatistik karşılaştırmasını paylaştıktan sonra bu iddialı sonuca vardı. Görsel, iki hücum oyuncusunun dikkat çekici sezonlarını yan yana karşılaştırıyordu.

Grafikte Neymar'ın Paris Saint-Germain formasıyla 27 maçta 25 gol ve 16 asist kaydettiği etkileyici 2017-18 sezonuna yer verildi. Bu rakamların karşısında ise Yamal'ın Barcelona ile bu sezonun başından itibaren ortaya koyduğu istatistikler vardı.

Yamal, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak Barcelona formasıyla çıktığı ilk 10 maçta sekiz gol ve dokuz asist kaydetti. Bu rakamlar, Neymar'ı genç oyuncunun futbol dünyasındaki herkesten üstün olduğuna ikna etti.







