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“Dünyanın en iyisi!” Neymar, Ballon d’Or’u kazanmanın peşindeki Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkındaki nihai değerlendirmesini yaptı
Barcelona'nın genç yeteneğine büyük destek
Neymar, yaklaşan Ballon d'Or ödülünü kazanma yarışında Yamal'a tam destek verdi. Brezilyalı futbolcu, genç kanat oyuncusuna övgülerini sosyal medyada paylaştı. Kendi sosyal medya hesabında bir görsel paylaşan Neymar, Barcelona'nın genç yıldızı hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koydu: “Lamine Yamal dünyanın en iyisi.”
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İki olağanüstü sezonun karşılaştırılması
Neymar, Score90 ve Sofascore platformlarının hazırladığı istatistik karşılaştırmasını paylaştıktan sonra bu iddialı sonuca vardı. Görsel, iki hücum oyuncusunun dikkat çekici sezonlarını yan yana karşılaştırıyordu.
Grafikte Neymar'ın Paris Saint-Germain formasıyla 27 maçta 25 gol ve 16 asist kaydettiği etkileyici 2017-18 sezonuna yer verildi. Bu rakamların karşısında ise Yamal'ın Barcelona ile bu sezonun başından itibaren ortaya koyduğu istatistikler vardı.
Yamal, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak Barcelona formasıyla çıktığı ilk 10 maçta sekiz gol ve dokuz asist kaydetti. Bu rakamlar, Neymar'ı genç oyuncunun futbol dünyasındaki herkesten üstün olduğuna ikna etti.
Saha dışında güçlü bir bağ
Santos yıldızının kamuoyu önünde verdiği destek, iki oyuncunun saha dışındaki yakın ilişkisini ortaya koyuyor. İkili, 2025'te Brezilya'da birlikte tatil yaptıklarından beri sıkı dostluklarını sürdürüyor.
Aralarındaki dostluk, Yamal futbolun en büyük bireysel ödülü için yarışırken Neymar'ın desteğine ayrı bir ağırlık katıyor. Hızlı yükselişinde yavaşlama belirtisi göstermeyen kanat oyuncusu, futbol tarihinin en büyük isimleriyle kıyaslanmaya devam ediyor. Barcelona'daki sansasyonel performansı, onu kısa sürede dünya çapında ödülün başlıca adaylarından biri hâline getirdi.
- Getty Images
Gözler Londra'daki ödüllere çevriliyor
Yamal, futbol dünyasının 26 Ekim’de Londra’da düzenlenecek gala töreninde bir araya gelmesini ve resmî sonucun açıklanmasını bekleyecek. Kanat oyuncusu, sezona damga vurduğu ilk ayı en büyük ödülle taçlandırmayı hedefliyor.
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