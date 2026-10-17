24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

“Dünyanın en iyisi!” Neymar, Ballon d’Or’u kazanmanın peşindeki Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkındaki nihai değerlendirmesini yaptı

L. Yamal
Barcelona
Neymar
La Liga

Santos forveti Neymar, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın yaklaşan Ballon d’Or ödülünü kazanmasını kamuoyu önünde destekledi. Brezilyalı süper yıldız, sosyal medyada genç oyuncunun şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ilan etti.

  • Barcelona'nın genç yeteneğine büyük destek

    Neymar, yaklaşan Ballon d'Or ödülünü kazanma yarışında Yamal'a tam destek verdi. Brezilyalı futbolcu, genç kanat oyuncusuna övgülerini sosyal medyada paylaştı. Kendi sosyal medya hesabında bir görsel paylaşan Neymar, Barcelona'nın genç yıldızı hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koydu: “Lamine Yamal dünyanın en iyisi.”

  • Lamine Yamal getty

    İki olağanüstü sezonun karşılaştırılması

    Neymar, Score90 ve Sofascore platformlarının hazırladığı istatistik karşılaştırmasını paylaştıktan sonra bu iddialı sonuca vardı. Görsel, iki hücum oyuncusunun dikkat çekici sezonlarını yan yana karşılaştırıyordu.

    Grafikte Neymar'ın Paris Saint-Germain formasıyla 27 maçta 25 gol ve 16 asist kaydettiği etkileyici 2017-18 sezonuna yer verildi. Bu rakamların karşısında ise Yamal'ın Barcelona ile bu sezonun başından itibaren ortaya koyduğu istatistikler vardı.

    Yamal, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak Barcelona formasıyla çıktığı ilk 10 maçta sekiz gol ve dokuz asist kaydetti. Bu rakamlar, Neymar'ı genç oyuncunun futbol dünyasındaki herkesten üstün olduğuna ikna etti.



  • Saha dışında güçlü bir bağ

    Santos yıldızının kamuoyu önünde verdiği destek, iki oyuncunun saha dışındaki yakın ilişkisini ortaya koyuyor. İkili, 2025'te Brezilya'da birlikte tatil yaptıklarından beri sıkı dostluklarını sürdürüyor.

    Aralarındaki dostluk, Yamal futbolun en büyük bireysel ödülü için yarışırken Neymar'ın desteğine ayrı bir ağırlık katıyor. Hızlı yükselişinde yavaşlama belirtisi göstermeyen kanat oyuncusu, futbol tarihinin en büyük isimleriyle kıyaslanmaya devam ediyor. Barcelona'daki sansasyonel performansı, onu kısa sürede dünya çapında ödülün başlıca adaylarından biri hâline getirdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • yamalGetty Images

    Gözler Londra'daki ödüllere çevriliyor

    Yamal, futbol dünyasının 26 Ekim’de Londra’da düzenlenecek gala töreninde bir araya gelmesini ve resmî sonucun açıklanmasını bekleyecek. Kanat oyuncusu, sezona damga vurduğu ilk ayı en büyük ödülle taçlandırmayı hedefliyor.

Gelecek maçlar
BET

BET

La Liga

17 Eki 2026

BAR

BAR