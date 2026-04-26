"Dünyanın en iyilerinden biri olabilirim" - Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku, zirveye ulaşmak için ne yapması gerektiğini açıklıyor

2023 yılında Rennes'ten 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan beri Doku, Premier Lig'de istatistiksel açıdan sıra dışı bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Şu anda hem denediği hem de başardığı dripling sayısında ligin zirvesinde yer alıyor; ancak 123 maçta sadece 19 gol atmasıyla gol performansı mütevazı kalıyor. Pep Guardiola daha önce, "dürüst olmak gerekirse, Doku'nun asla bir gol kralı olamayacağını" düşündüğünü belirtmişti; bu, kanat oyuncusunun cevap vermek için can attığı bir meydan okumadır.

Doku, The Telegraph'a "Bir kanat oyuncusu gol atmak zorundadır" dedi. "Eğer o golleri atarsam, oraya kesinlikle, yüzde 100 ulaşabileceğime inanıyorum. Savunma oyuncularına ne düşündüklerini sormalısınız. Ama eminim ki onlar da şunu söyleyecektir: Tabii ki gol atarsam, bu konuşmamızın konusu tamamen farklı olur." Tek başına yaptığı hareketler ne kadar muhteşem olsa da, istikrarın doğru zamanda doğru yerde olmaktan geldiğini kabul ederek, repertuarına tap-in gibi "kolay golleri" eklemeye kararlı.