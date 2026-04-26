"Dünyanın en iyilerinden biri olabilirim" - Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku, zirveye ulaşmak için ne yapması gerektiğini açıklıyor
Golcülerin mükemmelliğine yönelik istatistiksel araştırma
2023 yılında Rennes'ten 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan beri Doku, Premier Lig'de istatistiksel açıdan sıra dışı bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Şu anda hem denediği hem de başardığı dripling sayısında ligin zirvesinde yer alıyor; ancak 123 maçta sadece 19 gol atmasıyla gol performansı mütevazı kalıyor. Pep Guardiola daha önce, "dürüst olmak gerekirse, Doku'nun asla bir gol kralı olamayacağını" düşündüğünü belirtmişti; bu, kanat oyuncusunun cevap vermek için can attığı bir meydan okumadır.
Doku, The Telegraph'a "Bir kanat oyuncusu gol atmak zorundadır" dedi. "Eğer o golleri atarsam, oraya kesinlikle, yüzde 100 ulaşabileceğime inanıyorum. Savunma oyuncularına ne düşündüklerini sormalısınız. Ama eminim ki onlar da şunu söyleyecektir: Tabii ki gol atarsam, bu konuşmamızın konusu tamamen farklı olur." Tek başına yaptığı hareketler ne kadar muhteşem olsa da, istikrarın doğru zamanda doğru yerde olmaktan geldiğini kabul ederek, repertuarına tap-in gibi "kolay golleri" eklemeye kararlı.
En iyilerle mücadeleler ve savunmada çift adam markajı
Doku’ya duyulan saygı, rakiplerin onu durdurmak için yaptıkları taktiksel değişikliklerde en iyi şekilde ortaya çıkıyor. Kısa süre önce Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşılaştığında, takımların artık hareketlerini takip etmek için düzenli olarak iki savunmacı görevlendirdiğini fark etti. Trent Alexander-Arnold gibi üst düzey oyuncuların bile Doku’nun kendine özgü omuz hareketlerini taklit ettiği görüntüler çekildi; bu, onun rakip savunmacılar üzerinde yarattığı fiziksel ve zihinsel yükün bir göstergesi.
Doku, eski Liverpool oyuncusunun yer aldığı görüntüyle ilgili olarak, "O videoyu gördüm. Onunla iyi bir mücadele oldu" diyor. "Onunla oynamayı seviyorum. Şu anda oynadığımda, çoğu zaman üzerimde iki savunma oyuncusu olduğunu görüyorsunuz. Bu bir sorun değil, çünkü bu, başka bir oyuncunun boşta olduğu anlamına geliyor. Ama biliyorum ki bire birde, bu açıkça en büyük yeteneğim. Bunu saklamayacağım. Bu benim yeteneğim.”
Büyük sahnede kendini kanıtlamak
Belçikalı oyuncu, son dönemde City’nin ulusal turnuvalardaki ilerleyişinde kilit rol oynadı. Southampton’a karşı oynanan FA Cup yarı finalinde, takımı zorlanırken oyuna girerek hücum gücünü artırdı. Azmi, topun defans oyuncusuna çarpıp ağlara gitmesiyle gelen hayati bir beraberlik golüyle ödüllendirildi; ardından da Nico Gonzalez’e galibiyeti garantileyen bir asist yaptı.
Bu etki, Liverpool teknik direktörü Arne Slot gibi menajerlerin onu kısa mesafelerde "durdurulamaz" olarak tanımlamalarının nedenini ortaya koyuyor. Ancak Doku, tanınmış teknik direktörlerin övgülerine rağmen mütevazı kalmaya devam ediyor. "Bu övgüler için minnettarım, ancak bunu motivasyon kaynağı olarak kullanmaya çalışmıyorum" diye açıklıyor. "Sonuçta ben buyum, tutarlı olmak, her zaman durdurulamaz olmak, her zaman kontrol edilmesi zor bir oyuncu olmak ve takımım için her zaman güvenilir bir oyuncu olmak benim sorumluluğum."
Yurtiçi üçlü kupayı kovalamak ve rakiplere ayak uydurmak
Carabao Kupası’nı garantilemiş olmaları ve Burnley’i mağlup ederek şampiyonluk yarışında sağlam bir şekilde yerlerini korumalarıyla birlikte, odak noktası artık ligde üçlü kupaya kaydı. Arsenal şu anda Premier Lig’de üç puanlık bir farkla zirveye geri dönmüş olsa da, City’nin hala önemli bir maç eksiği var. Doku, takımdaki hırsın, bu kadar güçlü bir konumda kalmalarının başlıca nedeni olduğuna inanıyor. "İyi bir ritim yakaladık. Kendimize güveniyoruz ve hırslıyız. Hala mücadele etmemiz gereken çok şey olduğunu biliyoruz ve bence bizi motive eden de bu," diyor.
İlginç bir şekilde, Doku, Etihad'daki en hızlı oyuncu konusundaki tartışmaya da değindi. Hızıyla tanınan Doku'nun yanı sıra, savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov da hız kralı unvanı için bir rakip olarak ortaya çıktı. "Khusanov, herkes onun çok hızlı olduğunu bilir," diye itiraf ediyor Doku. "15 metreden fazla mesafede kendime güveniyorum. Ama 40 metreden fazla mesafede galiba o kazanır." İster koşu yarışında ister kupa yarışında olsun, Doku açıkça en yüksek hızda ilerliyor.