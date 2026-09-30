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'Dünyanın en iyilerinden biri' - Lucy Bronze, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı vereceği sınavı heyecanla bekliyor
Kıtasal devler Fransa'da karşı karşıya geliyor
Chelsea, Kadınlar Şampiyonlar Ligi kampanyasına kusursuz başlangıcını sürdürmek için Lyon deplasmanına gidiyor. Chelsea ilk maçında Austria Wien'i 1-0'lık mücadeleci bir galibiyetle geçerken, Fransız ev sahibi ekip Servette'i 8-0 dağıtarak zirvede erken tempoyu belirledi. Bronze için Manş Denizi'nin ötesine yapılacak bu yolculuk, Avrupa'nın önde gelen güçlerinden birine karşı ideal bir turnusol testi niteliği taşıyor.
Eski şampiyon, tanıdık bir alana geri dönüyor
Tecrübeli İngiltere sağ beki, eski kulübüyle yeniden karşılaşma ihtimalini heyecanla karşılarken Chelsea'nin önündeki göreve tamamen odaklandığında ısrar ediyor. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Bronze, şunları söyledi: "Bu çok heyecan verici. Lyon'daki zamanım harikaydı. Bütün kızlar, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] ve Melvine [Malard], Lyon'da harika zaman geçirdi ve aslında hepimiz orada birlikte de oynadık."
Kıtanın daimi güçlerinden biriyle karşılaşmanın zorluğunu değerlendiren 34 yaşındaki oyuncu, şunları ekledi: "Oraya gitmek, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmak bizi heyecanlandırıyor ve Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki seviyesini biliyoruz. Dünyanın en iyilerinden biri olan başka bir takımla başa baş mücadele etmek, kendimizi test etmek ve kendimizi kanıtlamak heyecan verici olacak."
Tecrübeli savunmacı en büyük ödülü hedefliyor
Opta süper bilgisayarına göre Lyon, Chelsea'nin yüzde 15,9'luk oranına kıyasla yüzde 65,2'lik galibiyet ihtimaliyle açık ara favori, ancak Bronze zorlu sınavdan çekinmiyor.
34 yaşındaki oyuncu, Lyon'daki başarılarla dolu döneminde üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı ve bunun yerine bu büyük maçın önemini kucaklıyor. Görevin büyüklüğüne değinen Bronze şöyle ekledi: "Harika. Büyük maçlarda, zorlu maçlarda oynamayı seviyorum. Dünyanın en iyi oyuncularının yapmak istediği şey bu. En iyi takımlarda oynamak, kupalar için mücadele edebilmek, ligde yarışabilmek isterler. Bu sezon tam olarak yaptığımız şey de bu. Oynadığımız her maçta kendimizi zorluyoruz ki mücadele edebilelim ve kazanabileceğimiz her kupayı kazanalım."
- Getty Images Sport
Deplasmandaki müthiş performans mercek altında
Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı dört maçın yalnızca ikisini kazandı; bu, Fransız devinin yüksek standartlarına kıyasla mütevazı bir performans. Buna karşılık Chelsea, bu turnuvanın grup veya lig aşamalarında deplasmanda oynadığı 15 maçta yalnızca bir yenilgi aldığı için dış sahaya güçlü bir geçmişle gidiyor. Sonia Bompastor'un ekibi kıtasal düzeydeki iddiasını pekiştirmeye çalışırken, Fransa'da bu olağanüstü seriyi sürdürmek büyük direnç gerektirecek.
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