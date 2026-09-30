Tecrübeli İngiltere sağ beki, eski kulübüyle yeniden karşılaşma ihtimalini heyecanla karşılarken Chelsea'nin önündeki göreve tamamen odaklandığında ısrar ediyor. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Bronze, şunları söyledi: "Bu çok heyecan verici. Lyon'daki zamanım harikaydı. Bütün kızlar, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] ve Melvine [Malard], Lyon'da harika zaman geçirdi ve aslında hepimiz orada birlikte de oynadık."

Kıtanın daimi güçlerinden biriyle karşılaşmanın zorluğunu değerlendiren 34 yaşındaki oyuncu, şunları ekledi: "Oraya gitmek, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmak bizi heyecanlandırıyor ve Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki seviyesini biliyoruz. Dünyanın en iyilerinden biri olan başka bir takımla başa baş mücadele etmek, kendimizi test etmek ve kendimizi kanıtlamak heyecan verici olacak."