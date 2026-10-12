Torreira, yazın takıma katılan Aleksey Batrakov'un İstanbul'daki yaşama uyum sağlamasına yardımcı olma rolünden de içtenlikle söz etti ve genç oyuncunun teknik ve savunma yönünden katkısını övdü. Torreira, “Batrakov, hem kişiliği hem de oyun becerisi açısından benim için sürpriz oldu” dedi.

“Bu dönemde ona sadece saha içinde değil, saha dışında da çok yardımcı olmaya çalıştım.”

“Takımda Batrakov gibi fark yaratacak oyunculara ihtiyacınız var. Aramıza katıldığı için çok mutluyum.”