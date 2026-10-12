Anadolu Agency
Çeviri:
“Dünyanın en iyi takımı!” Lucas Torreira'dan İstanbul'daki maç öncesi Barcelona hakkında samimi itiraf
Torreira, dünyanın en iyilerine karşı sınanmaktan keyif alıyor
Galatasaraylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesindeki resmi basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk'la birlikte oyuncu kadrosunu temsil etti. Uruguaylı milli futbolcu, karşılaşmanın zorluğunu kabul ederken Galatasaray'ın kendi sahasında elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi.
Torreira, bu büyüklükteki maçlarda oynamak için dışarıdan teşvike ihtiyaç olmadığını vurguladı.
Torreira gazetecilere, “Dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Bazen ekstra motivasyona ihtiyaç duymazsınız; bu tür maçlarda kendinizi zaten motive edebilirsiniz,” dedi.
- Getty Images Sport
Barcelona'nın orta sahadaki ustalığına saygı
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın taktik düzenini değerlendiren Torreira, rakibin orta sahadaki kalitesini överken Galatasaray'ın temel ilkelerine bağlı kalacağını vurguladı. Torreira, "Orta sahada en iyi oyunculara sahipler. Topa sahip olmak onlar için önemli," dedi.
"Rakibi yormaya ve ona zarar vermeye çalışıyorlar."
"Biz de aynı anlayışla oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Her maçı kazanmak istiyoruz. Savunma yapmamız gerektiğinde savunma yapacağız; topu kapmamız gerektiğinde topu kapacağız."
Genç yetenek Aleksey Batrakov'a rehberlik etmek
Torreira, yazın takıma katılan Aleksey Batrakov'un İstanbul'daki yaşama uyum sağlamasına yardımcı olma rolünden de içtenlikle söz etti ve genç oyuncunun teknik ve savunma yönünden katkısını övdü. Torreira, “Batrakov, hem kişiliği hem de oyun becerisi açısından benim için sürpriz oldu” dedi.
“Bu dönemde ona sadece saha içinde değil, saha dışında da çok yardımcı olmaya çalıştım.”
“Takımda Batrakov gibi fark yaratacak oyunculara ihtiyacınız var. Aramıza katıldığı için çok mutluyum.”
- ZUMA Press Wire
İstanbul taraftarlarına takımı ileri taşıma çağrısı
İlk maç haftasında yaşadığı aksiliğin ardından Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasındaki ilk galibiyetini arayan Galatasaray'da Torreira, taraftarlardan Katalan konuklar için göz korkutucu bir atmosfer oluşturmalarını istedi.
Torreira sözlerini, “Evimizde oynamak çok önemli ve motivasyonumuz çok yüksek,” diyerek sürdürdü.
“Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun