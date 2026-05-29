Dünyanın en iyi sağ kanat oyuncusu mu? Michael Olise, Bayern Münih’te inanılmaz gol katkı istatistikleri sergilemesine rağmen neden Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın “bir adım gerisinde” kalıyor?

Olise ile Yamal arasında, oynadıkları pozisyondaki verimlilik açısından pek bir fark yok gibi görünüyor; ancak 1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransız Desailly, MrRaffle.com aracılığıyla GOAL’a verdiği demeçte, ikilinin şu anda aynı seviyede olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Bence daha yüksek seviyeli bir maçın yoğunluğunda Olise, Yamal’ın bir adım gerisinde kalıyor.

“Yamal daha iyi bir anlayışa sahip; sahada kendisine kurulacak tuzakları anlamada küçük bir avantajı var. Bunu Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki maçta gördünüz; Olise, rakibin baskısıyla başa çıkamadı. Hâlâ öğrenmesi gereken şeyler var. Sisteme uyum sağlaması gerektiğini görebiliyoruz.

“Garip olan şey, Yamal'ın biraz daha genç olması. Ancak Yamal, yüksek seviyede gereken yoğunluğu, özellikle de çabanın tekrarlanmasını okuyup anlayabiliyor. Olise'nin performansı bu konuda ciddi bir düşüş yaşadı. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu, onun kalitesini ya da başka bir şeyini ortadan kaldırmıyor, sadece Yamal için sahip olduğumuz aynı değerlendirmeye ulaşması için hala daha büyük bir gelişme marjına ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz.”