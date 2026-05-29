Getty/GOAL
Çeviri:
Dünyanın en iyi sağ kanat oyuncusu mu? Michael Olise, Bayern Münih’te inanılmaz gol katkı istatistikleri sergilemesine rağmen neden Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın “bir adım gerisinde” kalıyor?
Olise ve Yamal, Fransa ve İspanya ile 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Olise bu turnuvaya Fransa kadrosunda yer alırken, Yamal ise talihsiz sakatlığını zamanında atlatarak İspanya için önemli bir rol üstlenecek. Birçok kişi, Les Bleus ve La Roja’nın Kuzey Amerika topraklarında dünya şampiyonluğu için ciddi bir iddiada bulunacağını düşünüyor.
Her iki ülke de bu hedefe yaklaşmak istiyorsa, kanatlardaki yaratıcılık onları zafere taşımada büyük rol oynayacak. Bu alanda Didier Deschamps ve Luis de la Fuente'nin emrinde iki elit oyuncu bulunuyor.
- Getty/GOAL
Goller ve asistler: Olise ve Yamal'ın 2025-26 sezonundaki istatistikleri
Bundesliga şampiyonu Bayern, Olise'nin Allianz Arena'daki ikinci sezonunda 2025-26 sezonunda 20 gol ve 26 asist kaydettiğini gördü. Öte yandan Yamal, Barça'nın La Liga şampiyonluğuna katkıda bulunurken 24 kez fileleri havalandırdı ve 18 golün hazırlayıcısı oldu.
Henüz 18 yaşında olan Yamal, çarpıcı bir yükseliş yaşıyor. Londra doğumlu Fransız milli oyuncu Olise ise 24 yaşında ve dünya futbolunun zirvesine doğru daha manzaralı bir yol izliyor.
En iyisi kim? Bayern'in yıldızı Olise ve Barcelona'nın yeni yıldızı Yamal'ı değerlendiriyoruz
Olise ile Yamal arasında, oynadıkları pozisyondaki verimlilik açısından pek bir fark yok gibi görünüyor; ancak 1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransız Desailly, MrRaffle.com aracılığıyla GOAL’a verdiği demeçte, ikilinin şu anda aynı seviyede olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Bence daha yüksek seviyeli bir maçın yoğunluğunda Olise, Yamal’ın bir adım gerisinde kalıyor.
“Yamal daha iyi bir anlayışa sahip; sahada kendisine kurulacak tuzakları anlamada küçük bir avantajı var. Bunu Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki maçta gördünüz; Olise, rakibin baskısıyla başa çıkamadı. Hâlâ öğrenmesi gereken şeyler var. Sisteme uyum sağlaması gerektiğini görebiliyoruz.
“Garip olan şey, Yamal'ın biraz daha genç olması. Ancak Yamal, yüksek seviyede gereken yoğunluğu, özellikle de çabanın tekrarlanmasını okuyup anlayabiliyor. Olise'nin performansı bu konuda ciddi bir düşüş yaşadı. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu, onun kalitesini ya da başka bir şeyini ortadan kaldırmıyor, sadece Yamal için sahip olduğumuz aynı değerlendirmeye ulaşması için hala daha büyük bir gelişme marjına ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz.”
- Getty Images
Altın Top adayları: Olise veya Yamal 2026'da Altın Top'u kazanabilir mi?
Desailly, Olise’nin küresel hiyerarşide Yamal’ın hemen altında yer aldığı görüşünde olsa da, her ikisi de 2026’da prestijli Ballon d’Or ödülünü kazanma konusunda en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.
Eğer ikisinden biri bu yazki Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımların bir parçası olur ve galibiyete önemli katkı sağlarsa, Altın Top ödülünü kazanma şansları önemli ölçüde artacaktır.