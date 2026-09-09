Şu anda kendi tercih ettiği mevkide en iyisi o mu? Bu soru, eski Arsenal sağ beki Sagna'ya yöneltildiğinde, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Sagna, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Evet, en iyiler arasında. Bence takım üzerindeki etkisi, bire bir pozisyonlardaki kalitesi, hücuma katkısı, hücumla savunma arasındaki dengesi gerçekten çok iyi ve oyunu anlama seviyesi kusursuz.

“Pozisyonunu hiç kaybetmiyor ve zeki bir oyuncu. Biliyorsunuz, çoğu zaman insanlar harika bir sağ beki asist yapma, gol atma ve ileri çıkıp tehlike yaratma biçimiyle değerlendirir. Bana göre en iyisi, dengesi en iyi olan, en dengeli oyuncu olmalı ve bana öyle geliyor ki en iyi dengeye sahip olan o.

“Pozisyon dışı kalarak takımınızı tehlikeye atmıyor çünkü ben de bir savunmacı olarak bunu hemen fark ederim. Elbette bazen ileri çıkıp tehlike yaratabilirsiniz, hücumda tehdit olabilirsiniz ama rakip takım her atağa çıktığında takımınızı zora sokuyorsanız ve sezon boyunca yenilen 10 golde ortalarda yoksanız, doğrudan yenilen gollerin ana sebebi sizseniz, bana göre bu bir problemdir ve bir savunmacı olarak bunu bilmeniz gerekir.

“Tabii ki pozisyon dışı kalabilirsiniz, arkadaki birçok savunmacı bire bir mücadeleyi kaybedebilir ama ben bir sağ bek olarak bunu kendi sorumluluğum kabul ederdim çünkü orada onun değil benim olmam gerekirdi. Evet, insanlar çalım yiyen diğer oyuncuyu eleştirir ama asıl suçlu benimdir, bu yüzden bunu anlarsınız ve asla pozisyonunuzu kaybetmezsiniz.

“Tüm bu maçları analiz ettiğinizde, çok nadiren hazırlıksız yakalandığını görürsünüz, çok nadiren kötü oynuyor, çok istikrarlı. İnsanlar onu benimle kıyaslayacaktır ve ben de oldukça benzer olduğumuzu kabul ederim.”