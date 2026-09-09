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Dünyanın en iyi sağ beki mi? Bacary Sagna, Jurrien Timber'da kendisini görüyor; Arsenal'ın Hollandalı savunmacısının öne çıkan temel özellikleri dikkat çekiyor
Timber yaz boyunca küçük bir ameliyat geçirdi
Timber, Premier League şampiyonunun bu sezonunda henüz forma giymedi. Kasık bölgesinden küçük bir operasyon geçirmesinin ardından yaz döneminde Mikel Arteta'nın planlarına yavaş yavaş dahil edildi. Antrenmanlara geri döndü.
Yetenekli 25 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın çarşamba günü Serie A devi Napoli'ye konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçında 2026-27 sezonundaki ilk dakikalarını alabilir. Ben White'ın şu anda uluslararası seviyede bir alternatif sunması nedeniyle, oyuncunun fiziksel durumu konusunda gereksiz hiçbir risk alınmayacak.
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Arsenal korkutucu bir savunma hattı oluşturdu
Ancak Timber, kuzey Londra'da geçirdiği iki sezonda değerini hızla artırdı; Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonu ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle adeta mahvolmuştu. Arsenal formasıyla 100 maça çıkmaya da hızla yaklaşıyor.
Ajax altyapısından yetişen oyuncu, William Saliba, Gabriel Magalhaes ve David Raya gibi isimlerle birlikte Arteta'nın dünya futbolunda birçok takımın gıpta ettiği bir savunma hattı oluşturmasına yardımcı oldu.
Timber, dünya futbolundaki en iyi sağ bek mi?
Şu anda kendi tercih ettiği mevkide en iyisi o mu? Bu soru, eski Arsenal sağ beki Sagna'ya yöneltildiğinde, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Sagna, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Evet, en iyiler arasında. Bence takım üzerindeki etkisi, bire bir pozisyonlardaki kalitesi, hücuma katkısı, hücumla savunma arasındaki dengesi gerçekten çok iyi ve oyunu anlama seviyesi kusursuz.
“Pozisyonunu hiç kaybetmiyor ve zeki bir oyuncu. Biliyorsunuz, çoğu zaman insanlar harika bir sağ beki asist yapma, gol atma ve ileri çıkıp tehlike yaratma biçimiyle değerlendirir. Bana göre en iyisi, dengesi en iyi olan, en dengeli oyuncu olmalı ve bana öyle geliyor ki en iyi dengeye sahip olan o.
“Pozisyon dışı kalarak takımınızı tehlikeye atmıyor çünkü ben de bir savunmacı olarak bunu hemen fark ederim. Elbette bazen ileri çıkıp tehlike yaratabilirsiniz, hücumda tehdit olabilirsiniz ama rakip takım her atağa çıktığında takımınızı zora sokuyorsanız ve sezon boyunca yenilen 10 golde ortalarda yoksanız, doğrudan yenilen gollerin ana sebebi sizseniz, bana göre bu bir problemdir ve bir savunmacı olarak bunu bilmeniz gerekir.
“Tabii ki pozisyon dışı kalabilirsiniz, arkadaki birçok savunmacı bire bir mücadeleyi kaybedebilir ama ben bir sağ bek olarak bunu kendi sorumluluğum kabul ederdim çünkü orada onun değil benim olmam gerekirdi. Evet, insanlar çalım yiyen diğer oyuncuyu eleştirir ama asıl suçlu benimdir, bu yüzden bunu anlarsınız ve asla pozisyonunuzu kaybetmezsiniz.
“Tüm bu maçları analiz ettiğinizde, çok nadiren hazırlıksız yakalandığını görürsünüz, çok nadiren kötü oynuyor, çok istikrarlı. İnsanlar onu benimle kıyaslayacaktır ve ben de oldukça benzer olduğumuzu kabul ederim.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Üç farklı kulvar
Arsenal, Manchester City'yi Community Shield sezon açılışında mağlup ederek bir kupa daha kazanırken, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. O tarihten bu yana Premier League'de oynadığı üç maçtan da azami puan çıkaran takım, son olarak Chelsea karşısında geriden gelerek kazandı.
Önündeki üç maç farklı kulvarlarda oynanacak; Napoli'deki bir Avrupa karşılaşmasının ardından Premier League'de Sunderland deplasmanına çıkacak ve Carabao Cup üçüncü turunda Portman Road'da Ipswich ile karşılaşacak.
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