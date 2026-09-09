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'Dünyanın en iyi performans gösteren oyuncusu' - La Liga Başkanı Javier Tebas'tan Barcelona transferinin ardından Rodri hakkında dev iddia
Rodri'nin sansasyonel Barcelona gelişi
Rodri, sansasyonel bir yaz transferiyle Barcelona'ya katılarak kulüp geleceğine ilişkin haftalardır süren yoğun spekülasyonlara son verdi. Geleceğini Barça'ya bağlamadan önce Rodri'nin ezeli rakipleri Real Madrid'e transferiyle adı güçlü şekilde anılıyordu. İmzası için yaşanan sert çekişme manşetlere damga vururken, onun sonunda tercihini Katalonya'dan yana kullanması yaz transfer döneminin öne çıkan hikâyelerinden biri oldu.
La Liga'da kariyerini sürdürme kararı, İspanyol futbolunda büyük heyecan yarattı. Böylesine yüksek profilli bir yeteneğin varlığı, ligin yeni sezon öncesinde küresel cazibesine önemli bir katkı sağlıyor.
- Getty Images Sport
Tebas'tan büyük övgü
Tebas, Rodri'nin İspanya'nın en üst ligine gelişini memnuniyetle karşıladı ve hangi kulübün oyuncuyu kadrosuna kattığına dair tüm endişeleri reddetti. Çarşamba günü yeni Liga EA Sports Panini çıkartma albümünün resmi tanıtımında konuşan Tebas, orta sahayı övgüye boğdu.
Yönetici, Rodri'nin dünya futbolundaki mevcut konumuna ilişkin değerlendirmesinde geri durmadı. Onun kalibresinde bir oyuncuya sahip olmanın, genel olarak İspanyol futbolu adına çok büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.
Tebas, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Rodri'nin Barcelona'da oynamasından mutluyum" dedi. "Madrid'de, Barcelona'da ya da başka herhangi bir yerde olmasının benim için farkı yok. Şu anda dünyanın en formda oyuncusu olduğuna inanıyorum ve bundan çok memnunum."
Transfer yarışını kazanmak
Rodri'nin imzası için verilen mücadele, yazın en çok konuşulan hikâyelerinden biriydi. Birkaç hafta boyunca güçlü söylentiler, Madrid'in bu dominant orta sahayı kadrosuna katmak için ciddi şekilde devrede olduğunu öne sürdü.
Onu İspanya'nın başkentine getirmek, Real Madrid için büyük bir takviye olacaktı. Ancak bunun yerine Barcelona, yoğun spekülasyonları başarıyla yöneterek oyuncuyu kadrosuna bağladı ve kendi orta saha seçeneklerini güçlendirdi.
- AFP
Hızlı bir başlangıç yapmak
Yaz aylarındaki dramanın ardından Rodri artık tamamen sahada hemen etki yaratmaya odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu, Barca formasıyla resmi ilk maçına da çıktı ve sorunsuz şekilde A takıma adapte oldu.
Yurt içi rekabette de kısa sürede sorumluluk aldı ve şu ana kadar Barcelona adına La Liga'da üç maçta forma giydi. Ayrıca Rodri'ye, Barca'nın Avrupa kampanyasının en başından itibaren güvenildi. Kulübün Feyenoord'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçında ilk 11'de yer aldı; bu da önümüzdeki kritik karşılaşmalarda ne kadar önemli bir rol üstleneceğini gösterdi.
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