Tebas, Rodri'nin İspanya'nın en üst ligine gelişini memnuniyetle karşıladı ve hangi kulübün oyuncuyu kadrosuna kattığına dair tüm endişeleri reddetti. Çarşamba günü yeni Liga EA Sports Panini çıkartma albümünün resmi tanıtımında konuşan Tebas, orta sahayı övgüye boğdu.

Yönetici, Rodri'nin dünya futbolundaki mevcut konumuna ilişkin değerlendirmesinde geri durmadı. Onun kalibresinde bir oyuncuya sahip olmanın, genel olarak İspanyol futbolu adına çok büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Tebas, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Rodri'nin Barcelona'da oynamasından mutluyum" dedi. "Madrid'de, Barcelona'da ya da başka herhangi bir yerde olmasının benim için farkı yok. Şu anda dünyanın en formda oyuncusu olduğuna inanıyorum ve bundan çok memnunum."