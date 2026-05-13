Manchester United resmi olarak yeniden zirveye döndü ve Mbeumo kadar heyecanlı olan çok az oyuncu var. Geçen yaz Brentford'dan 65 milyon sterlinlik bir transferle gelen forvet, Kırmızılar'ın Premier Lig'de ilk beşte yer almasında kilit rol oynadı ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer almalarını garantiledi.

Inside Carrington podcast'inde konuşan Mbeumo, Old Trafford'da ünlü marşın çalınacağı düşüncesiyle duyduğu sevinci gizleyemedi. "Sabırsızlanıyorum," dedi. "Bunun kulüp ve taraftarlar için çok önemli olduğunu biliyorum, bu yüzden inanılmaz bir atmosfer olacağını biliyorum."