"Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istedim" - 65 milyon sterlinlik kanat oyuncusu Bryan Mbeumo, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri taşıyan isim olarak iddialı hedefini açıkladı
Avrupa maçları Old Trafford'a geri dönüyor
Manchester United resmi olarak yeniden zirveye döndü ve Mbeumo kadar heyecanlı olan çok az oyuncu var. Geçen yaz Brentford'dan 65 milyon sterlinlik bir transferle gelen forvet, Kırmızılar'ın Premier Lig'de ilk beşte yer almasında kilit rol oynadı ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer almalarını garantiledi.
Inside Carrington podcast'inde konuşan Mbeumo, Old Trafford'da ünlü marşın çalınacağı düşüncesiyle duyduğu sevinci gizleyemedi. "Sabırsızlanıyorum," dedi. "Bunun kulüp ve taraftarlar için çok önemli olduğunu biliyorum, bu yüzden inanılmaz bir atmosfer olacağını biliyorum."
Mbeumo'nun 'dünyanın en iyisi' olma hedefi
Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak bir takım başarısı olsa da, Mbeumo her zaman cesurca denilebilecek kişisel hedefler beslemiştir. 26 yaşındaki oyuncu, motivasyonunun, adının futbol tarihinin en büyük isimleriyle aynı kefeye konmasını görme konusundaki uzun süredir devam eden arzusundan kaynaklandığını açıkladı.
"Kendime her zaman dünyanın en iyi oyuncusu olmak istediğimi söyledim, bu yüzden bu tür turnuvalarda oynamak benim için gerçekten çok önemliydi," diye itiraf etti Mbeumo. "Hatta, sizin de söylediğiniz gibi, alt liglerde ve alt seviyedeki takımlarda başladığımda bile, aklımda her zaman bu hedef vardı."
Alt liglerden başlayan bir yolculuk
Mbeumo’nun İngiliz futbolunun zirvesine yükselişi, ani bir patlama değil, istikrarlı bir tırmanış oldu. Hem Fransa’nın hem de İngiltere’nin ikinci liglerinde tecrübe kazanan Kamerunlu milli oyuncu, mütevazı başlangıcının kendisine United gibi büyük bir kulüpte başarılı olmak için gereken zihinsel gücü kazandırdığına inanıyor.
"Kendimle gerçekten gurur duyuyorum, çünkü bu benim için hiç kolay olmadı," diye açıkladı. "Her zaman çok çalışmak zorunda kaldım, ama ne istediğimi asla unutmadım. Kendime her zaman inandım çünkü özel yeteneklerim olduğunu biliyordum. Her zaman çok çalışmaya çalıştım ve beni bekleyenler için gerçekten mutluyum."
Rakamlarla Mbeumo'nun etkisi
Mbeumo, cesur sözlerini sahadaki etkileyici performansıyla kanıtladı. United’daki ilk yılında Mbeumo, tüm turnuvalarda 10 gol attı; bu rakamı, 12 golle kulübün gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan bir diğer yeni transfer Benjamin Sesko’dan başka kimse geçemedi. Kamerunlu forvet ayrıca 3 asist de yaptı.
İstatistiklerin ötesinde, Mbeumo, rakip Liverpool'a karşı attığı unutulmaz gol de dahil olmak üzere, United taraftarlarına şimdiden unutulmaz anlar yaşattı. Yeni formatıyla düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacağı kesinleşen 18 kulüpten biri olan United, gelecek sezon turnuvada ilerlemek için Mbeumo'nun özgüvenine büyük ölçüde güvenecek.