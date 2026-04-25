Süperstarlar Michael Olise, Harry Kane ve Jamal Musiala'nın önderliğinde FC Bayern Münih, FSV Mainz karşısında ilk yarıyı 0-3 geride kapatmasına rağmen maçı 4-3 galibiyetle tamamladı. Nadiem Amiri maçın ardından rakibe saygılarını sundu, ancak kendi takımına da eleştirilerde bulundu.
"Dünyanın en iyi oyuncusu": Nadiem Amiri, Mainz'da yaşanan çılgın geri dönüşün ardından FC Bayern'in yıldızından övgüyle bahsediyor
"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz bir ilk yarı oynadık. Bayern'i kızdırdığımızı ve bizi nelerin beklediğini biliyorduk," dedi Amiri maçın ardından Sky'a.
FCB teknik direktörü Vincent Kompany, skor 0-3 iken iki oyuncu değişikliği yaparak Kane ve Olise'yi oyuna soktu, kısa bir süre sonra Musiala da oyuna dahil oldu. Sonunda üçü de golcü listesine adlarını yazdırdı ve inanılmaz bir final sahnesi yaşattı.
Amiri: "Michael Olise dünyanın en iyi oyuncusu!"
"Oradan gelen kaliteye karşı savunma yapmak imkansız," diyerek Amiri de durumu doğru bir şekilde değerlendirdi; ancak "tabii ki 3-0'lık bir skoru asla kabul edemeyiz. Ama bence bu, Bayern'in şu anda neden dünyanın en iyi takımı olduğunun en iyi örneği."
Ve önümüzdeki haftalarda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan bu sözde dünyanın en iyi takımı, Amiri'ye göre kadrosunda dünyanın en iyi oyuncusunu da barındırıyor: "Michael Olise benim için şu anda dünyanın en iyi oyuncusu!" diye DAZN'devurguladı.