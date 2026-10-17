Flick, La Cartuja'da Real Betis karşısında alınan 5-2'lik galibiyette etkileyici bir performans sergileyen Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı. Bayern Münih ve Almanya millî takımındaki kariyeri boyunca dünya çapında birçok yetenek görmüş olan Alman teknik direktör, 19 yaşındaki oyuncunun artık akranlarını geride bırakarak futbolun önde gelen ismi hâline geldiğini söyledi. Flick'in bu sözleri, Yamal'ın Barcelona'yı La Liga tablosunun zirvesinde tutan üstün hücum performansına yön vermesinin ardından geldi.

Flick, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, "Attığı ilk gole baktığınızda inanılmaz olduğunu görüyorsunuz. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu o," dedi. "Performansından çok mutluyum ve söylemek istediğim bu. Elbette üzerinde baskı var, 19 yaşında ve her maçta oynadı ama yüzde 100 odaklanmış ve kendini adamış durumda. Çok iyi bir oyuncu. Performansı da tutumu da inanılmazdı. Büyük oyuncular böyle olur."

Teknik direktör, "Bu skorla birlikte onu oyundan almamız gerektiği açıktı. Ona çok gurur duyduğumu söyledim çünkü harika bir maç oynamıştı," diye ekledi.