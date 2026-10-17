Getty Images Sport
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“Dünyanın en iyi oyuncusu”: Barcelona’nın Real Betis’i 5-2 mağlup ettiği maçta parlayan Lamine Yamal hakkında Hansi Flick’ten iddialı açıklama
Flick, Yamal'ı dünya çapında bir ölçüt olarak gösterdi
Flick, La Cartuja'da Real Betis karşısında alınan 5-2'lik galibiyette etkileyici bir performans sergileyen Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı. Bayern Münih ve Almanya millî takımındaki kariyeri boyunca dünya çapında birçok yetenek görmüş olan Alman teknik direktör, 19 yaşındaki oyuncunun artık akranlarını geride bırakarak futbolun önde gelen ismi hâline geldiğini söyledi. Flick'in bu sözleri, Yamal'ın Barcelona'yı La Liga tablosunun zirvesinde tutan üstün hücum performansına yön vermesinin ardından geldi.
Flick, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, "Attığı ilk gole baktığınızda inanılmaz olduğunu görüyorsunuz. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu o," dedi. "Performansından çok mutluyum ve söylemek istediğim bu. Elbette üzerinde baskı var, 19 yaşında ve her maçta oynadı ama yüzde 100 odaklanmış ve kendini adamış durumda. Çok iyi bir oyuncu. Performansı da tutumu da inanılmazdı. Büyük oyuncular böyle olur."
Teknik direktör, "Bu skorla birlikte onu oyundan almamız gerektiği açıktı. Ona çok gurur duyduğumu söyledim çünkü harika bir maç oynamıştı," diye ekledi.
- Getty Images Sport
PSG maçı öncesi sakatlık endişeleri artıyor
Bol gollü galibiyet takımın moralini yükseltse de Flick, savunma hattında giderek büyüyen bir sakatlık kriziyle karşı karşıya. Eric Garcia ve Gerard Martin, yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle maç sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu da teknik direktörün yaklaşan Avrupa maçı için kadro seçenekleri konusunda endişelenmesine yol açtı.
Flick, "Şu an en önemli şey toparlanmak. Toparlanma çok önemli; Salı günü oyuncuların sürelerini nasıl yöneteceğimize de bakacağız. Göreceğiz, 11 oyuncu bulmaya çalışacağız. Eric'e ne olacağını bilmiyoruz, Kounde'nin ufak sorunları var, Gerard'ın da öyle. Duruma bakmamız gerekecek. Önümüzde iki gün daha var, Salı günü ne olacağını göreceğiz. Sağlık kontrollerinin sonuçlarını beklemeliyiz" dedi. Flick, Garcia'nın sakatlığının yalnızca hafif bir darbeden kaynaklandığını düşündüğünü özellikle belirtti, ancak ihtiyatlı davranmak hâlâ öncelik taşıyor.
Taktiksel açıdan memnuniyet ve duran toplarda verimlilik
Sevilla’daki genel performansı değerlendiren Flick, takımının zorlu bir rakip karşısında gösterdiği mücadele gücünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Betis, sürati ve geçiş oyunuyla Barcelona’yı ciddi biçimde sınadı. Ancak Barcelona’nın oyunu kontrol etmesi ve duran toplardan yararlanması farkı yarattı.
Flick, “Duran toplarda bu kadar etkili olmak önemli. Devre arasından önce ikinci golü atmış olmaktan mutluyum, bu önemliydi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Heiko ile Dela iyi iş çıkarıyor” dedi. Antrenmanlardaki yüksek rekabet düzeyinin maçlara doğrudan yansıdığını vurgulayan Flick, her oyuncunun şu anda en üst seviyesinde oynadığını belirtti.
- AFP
Rekor kıran koşuların ötesindeki hedefler
Barcelona, Flick yönetiminde üst üste galibiyet ve atılan gol sayısında yeni rekorlara imza atsa da Flick, kişisel rekorların ve kulüp rekorlarının kupa kazanma hedefinden sonra geldiğini vurguladı. Alman teknik direktör, “Rekorlar güzel ama biz kupalar kazanmak ve daha büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Futbolu bunun için oynuyoruz,” dedi.
Kulüp, PSG ile karşılaşacağı ve El Clasico'nun da yaklaştığı kritik bir haftaya hazırlanırken Flick'in yıldız oyuncularının fiziksel yüküyle sonuç alma zorunluluğu arasında denge kurma becerisi ciddi bir sınav verecek.
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