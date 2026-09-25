La Gazzetta dello Sport'a göre, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kilit oyun kurucular Hakan Calhanoglu ile Kenan Yildiz olmadan Avrupa'nın elit ekiplerine karşı oynamanın büyük bir taktik engel yarattığını kabul etti. Yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde konuşan teknik adam, iki yıldızın da savunmacı Mert Muldur ile birlikte hâlâ forma giyemediğini doğruladı.

Montella, tecrübeli liderlerin eksikliğinin, daha genç kadro üyelerini yüksek tempolu rekabetçi maçlarda planlanandan daha erken sahaya sürmesine neden olduğunu kabul etti.

"Calhanoglu ve Yildiz olmadan aynı Türkiye değil," diyen Montella, şöyle devam etti: "Başlangıçta Muldur da olmayacak. Dört maç varken her şey kaçınılmaz olarak daha zor hâle gelse de bu, yeni oyuncular için bir sınav olacak."