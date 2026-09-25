Anadolu Agency
Çeviri:
"Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak!" Vincenzo Montella'dan, sakatlık darbesinin ortasında Kenan Yildiz için iddialı sözler
Montella, Çalhanoğlu ve Yıldız'ın çifte sakatlık darbesi hakkında konuştu
La Gazzetta dello Sport'a göre, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kilit oyun kurucular Hakan Calhanoglu ile Kenan Yildiz olmadan Avrupa'nın elit ekiplerine karşı oynamanın büyük bir taktik engel yarattığını kabul etti. Yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde konuşan teknik adam, iki yıldızın da savunmacı Mert Muldur ile birlikte hâlâ forma giyemediğini doğruladı.
Montella, tecrübeli liderlerin eksikliğinin, daha genç kadro üyelerini yüksek tempolu rekabetçi maçlarda planlanandan daha erken sahaya sürmesine neden olduğunu kabul etti.
"Calhanoglu ve Yildiz olmadan aynı Türkiye değil," diyen Montella, şöyle devam etti: "Başlangıçta Muldur da olmayacak. Dört maç varken her şey kaçınılmaz olarak daha zor hâle gelse de bu, yeni oyuncular için bir sınav olacak."
- Anadolu Agency
Teknik direktör, Juventus'un genç yıldızı Yildiz'in dünya çapında bir süper yıldız olabileceğini söylüyor
Yildiz'in sakatlığı nedeniyle yokluğuna rağmen Montella, 21 yaşındaki Juventus hücumcusuna övgüler yağdırdı ve taktik anlamda İtalyan efsanesi Alessandro Del Piero ile kıyasladı. Türkiye Teknik Direktörü, Yildiz'in nadir teknik yetenek ve esnekliğe sahip olduğunu vurgularken, kısa süre içinde futbolun elit oyuncuları arasında yer alacağını öngördü.
Montella, Yildiz'in geniş alanlardan içe kat etme becerisinin onu yıkıcı bir modern oyun kurucu haline getirdiğini belirtti.
"Kenan Yildiz dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak" diyen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ale kariyerine başladığında da Baggio ile kıyaslamalar çok fazlaydı. Yeteneği var; büyük bir oyuncunun potansiyeline sahip. Belki bugün Kenan klasik bir 10 numara değil ama o yaşta dönüşürsünüz ve kanattan başlayıp içe kat ederek de 10 numara gibi oynayabilirsiniz."
Roberto Mancini'nin İtalya'sına karşı duygusal bir yeniden buluşma bekliyor
Dikkatini Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı yaklaşan çifte maça çeviren Montella, kendi ülkesine karşı mücadele edecek olmanın kendisinde derin duygular uyandırdığını kabul etti. Bu eşleşmede Montella'nın karşısına, Sampdoria'dan eski takım arkadaşı Roberto Mancini çıkacak. Montella, İtalya'nın milli düzeyde yeniden yükselişine öncülük edecek ideal isim olarak Mancini'yi destekledi.
Montella, her iki ülkenin de son Dünya Kupası hayal kırıklıklarının ardından yeniden yapılanırken genç yetenekleri kadroya dahil ettiğini belirtti.
Montella, "Hepsiyle karşılaşmak isterdim ama İtalya ile değil, hele birkaç gün içinde iki kez hiç değil. Çok duygulanacağım, bunu biliyorum" dedi. "Mancini ile Samp'ta birlikte oynadım; aramızda takdir, saygı ve sevgi var. Ona inanıyorum; İtalya'yı yeniden zirveye taşıyacak deneyime ve bilgiye sahip. Doğru kişi o."
- Anadolu Agency
Türkiye, Avrupa'nın en iyilerine karşı rekabetçi bir performans sergilemeyi hedefliyor
Türkiye, Uluslar Ligi A1 Grubu'ndaki kampanyasına Fransa karşısında başlayacak, ardından art arda oynayacağı maçlarda İtalya ile karşılaşacak. Montella, önemli oyuncu eksiklerine rağmen takımının seçkin rakiplerle mücadele edebilmek için taktik disiplinini koruması gerektiğini vurguladı.
Ay-Yıldızlılar, zorlu uluslararası fikstür öncesinde maç hazırlıklarını tamamlıyor.
"Fransa, kalite ve oyuncu havuzu açısından başkalarıyla kıyaslanamayacak bir takım," diyerek sözlerini tamamladı Montella. "Zidane ile birlikte yeniden bir heyecan yakaladılar, ancak onlar için de kolay olmayacak. İtalya'ya karşı oynayacağımız iki maça gelince, umarım çok dengeli geçer."
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