"Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip": Julian Nagelsmann, DFB kadrosunda yer alması belirsiz bir oyuncuyu övüyor

Teknik direktör şöyle konuştu: "Felix rehabilitasyon sürecinde de çok iyi çalıştı ve antrenmanlarını aksatmadı. Kaslarını yeniden güçlendirdi ve dizinde eskisinden çok daha fazla bir stabilite kazandı. Stadyumda olduğum sırada 20 dakika sahada kaldığı maçta, dokuz haftalık sakatlığın ardından yaptığı ilk hareket, bir dönüş hareketi ve 40 metrelik hızlı driplingdi. O anda dedim ki: Tamam, bu iyi, geri dönmüş!"

Nmecha, Bundesliga'nın son haftasında Dortmund'un Werder Bremen'i 2-0 yendiği maçta bu izlenimi doğruladı: "Son maçta 90 dakika boyunca sahada koştu. Bunu da çok iyi kaldırdı." 25 yaşındaki oyuncu, "dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu. Çok yetenekli, çok hızlı ve çok dinamik. Sağlıklı, formda ve hiçbir sorunu yok; iyi bir turnuva oynamamızda bize çok yardımcı olacak."

Nagelsmann'ın özeti: "Dünya çapında bir oyuncuyu kadromuza kattık. Onun için kadroya alınmasının ertelenmesi doğru bir karardı."

Nmecha, 2023 sonbaharındaki ilk maçından bu yana Almanya için altı A milli maçta forma giydi (bir gol). DFB kadrosunun merkezinde, Dünya Kupası'nda Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (her ikisi de FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) ve Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ile iki yerden birini kapmak için mücadele edecek.