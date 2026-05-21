Germany Announces FIFA World Cup 2026 Squad
Falko Blöding

Çeviri:

"Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip": Julian Nagelsmann, DFB kadrosunda yer alması belirsiz bir oyuncuyu övüyor

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Felix Nmecha'nın zamanında formuna kavuşmasından memnun. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı, Dünya Kupası kadrosunu açıklayacağı tarihi erteledi.

Nagelsmann, başlangıçta 12 Mayıs'ta ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu açıklamayı planlıyordu. Bu tarihi dokuz gün erteledi ve kadronun açıklanmasının ardından Perşembe günü gerekçelerini bir kez daha açıkladı.

    Bunda önemli olan, sakat ve rahatsız olan oyunculara zamanında forma girebilmeleri için bir şans vermekti. Örnek olarak Gladbach'ın forveti Tim Kleindienst ve BVB'den Felix Nemcha'yı gösterdi. Kleindienst, uzun bir zorunlu aradan sonra Nagelsmann'ın kadrosunda yer almazken, Nmecha dış bağ yırtığını atlatarak kadroya girmeyi başardı. Yaklaşık iki hafta önce, Eintracht Frankfurt karşısında Borussia formasıyla oyuna sonradan girerek geri dönüşünü kutlayan Nmecha, Nagelsmann'ı hemen etkilemişti.

  Felix Nmecha

    Nagelsmann, Nmecha hakkında: "Daha önce de dünya çapında bir oyuncu kazanmıştık"

    Teknik direktör şöyle konuştu: "Felix rehabilitasyon sürecinde de çok iyi çalıştı ve antrenmanlarını aksatmadı. Kaslarını yeniden güçlendirdi ve dizinde eskisinden çok daha fazla bir stabilite kazandı. Stadyumda olduğum sırada 20 dakika sahada kaldığı maçta, dokuz haftalık sakatlığın ardından yaptığı ilk hareket, bir dönüş hareketi ve 40 metrelik hızlı driplingdi. O anda dedim ki: Tamam, bu iyi, geri dönmüş!"

    Nmecha, Bundesliga'nın son haftasında Dortmund'un Werder Bremen'i 2-0 yendiği maçta bu izlenimi doğruladı: "Son maçta 90 dakika boyunca sahada koştu. Bunu da çok iyi kaldırdı." 25 yaşındaki oyuncu, "dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu. Çok yetenekli, çok hızlı ve çok dinamik. Sağlıklı, formda ve hiçbir sorunu yok; iyi bir turnuva oynamamızda bize çok yardımcı olacak."

    Nagelsmann'ın özeti: "Dünya çapında bir oyuncuyu kadromuza kattık. Onun için kadroya alınmasının ertelenmesi doğru bir karardı."

    Nmecha, 2023 sonbaharındaki ilk maçından bu yana Almanya için altı A milli maçta forma giydi (bir gol). DFB kadrosunun merkezinde, Dünya Kupası'nda Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (her ikisi de FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) ve Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ile iki yerden birini kapmak için mücadele edecek.

  • Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna genel bakış

    PozisyonOyuncularKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefansFelix PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    OfansifNadiem AmiriMainz 05
    OfansifMaximilian BeierBorussia Dortmund
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    OfansifJamal MusialaFC Bayern Münih
    OfansifLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United
