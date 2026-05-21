Nagelsmann, başlangıçta 12 Mayıs'ta ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu açıklamayı planlıyordu. Bu tarihi dokuz gün erteledi ve kadronun açıklanmasının ardından Perşembe günü gerekçelerini bir kez daha açıkladı.
Çeviri:
"Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip": Julian Nagelsmann, DFB kadrosunda yer alması belirsiz bir oyuncuyu övüyor
Bunda önemli olan, sakat ve rahatsız olan oyunculara zamanında forma girebilmeleri için bir şans vermekti. Örnek olarak Gladbach'ın forveti Tim Kleindienst ve BVB'den Felix Nemcha'yı gösterdi. Kleindienst, uzun bir zorunlu aradan sonra Nagelsmann'ın kadrosunda yer almazken, Nmecha dış bağ yırtığını atlatarak kadroya girmeyi başardı. Yaklaşık iki hafta önce, Eintracht Frankfurt karşısında Borussia formasıyla oyuna sonradan girerek geri dönüşünü kutlayan Nmecha, Nagelsmann'ı hemen etkilemişti.
Nagelsmann, Nmecha hakkında: "Daha önce de dünya çapında bir oyuncu kazanmıştık"
Teknik direktör şöyle konuştu: "Felix rehabilitasyon sürecinde de çok iyi çalıştı ve antrenmanlarını aksatmadı. Kaslarını yeniden güçlendirdi ve dizinde eskisinden çok daha fazla bir stabilite kazandı. Stadyumda olduğum sırada 20 dakika sahada kaldığı maçta, dokuz haftalık sakatlığın ardından yaptığı ilk hareket, bir dönüş hareketi ve 40 metrelik hızlı driplingdi. O anda dedim ki: Tamam, bu iyi, geri dönmüş!"
Nmecha, Bundesliga'nın son haftasında Dortmund'un Werder Bremen'i 2-0 yendiği maçta bu izlenimi doğruladı: "Son maçta 90 dakika boyunca sahada koştu. Bunu da çok iyi kaldırdı." 25 yaşındaki oyuncu, "dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu. Çok yetenekli, çok hızlı ve çok dinamik. Sağlıklı, formda ve hiçbir sorunu yok; iyi bir turnuva oynamamızda bize çok yardımcı olacak."
Nagelsmann'ın özeti: "Dünya çapında bir oyuncuyu kadromuza kattık. Onun için kadroya alınmasının ertelenmesi doğru bir karardı."
Nmecha, 2023 sonbaharındaki ilk maçından bu yana Almanya için altı A milli maçta forma giydi (bir gol). DFB kadrosunun merkezinde, Dünya Kupası'nda Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (her ikisi de FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) ve Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ile iki yerden birini kapmak için mücadele edecek.
Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna genel bakış
Pozisyon Oyuncular Kulüp Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih Kaleci Alexander Nübel VfB Stuttgart Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund Defans Felix Pavlovic FC Bayern Münih Defans David Raum RB Leipzig Defans Antonio Rüdiger Real Madrid Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih Defans Malick Thiaw Newcastle United Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 Ofansif Maximilian Beier Borussia Dortmund Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih Ofansif Kai Havertz Arsenal Ofansif Lennart Karl FC Bayern Münih Ofansif Jamie Leweling VfB Stuttgart Ofansif Jamal Musiala FC Bayern Münih Ofansif Leroy Sané Galatasaray İstanbul Ofansif Deniz Undav VfB Stuttgart Ofansif Florian Wirtz FC Liverpool Ofansif Nick Woltemade Newcastle United