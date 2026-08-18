Arsenal, pazar günü Manchester City'yi Community Shield'da 3-0 yenmesinin ardından sezona favori olarak giriyor. Arteta bu baskıyı benimsiyor. "Bence bu, sektörümüzün bir parçası ve bunda sorun yok" diye açıkladı.

"Benim için önemli olan, oyuncularımın gözlerinin içine baktığımda o ateşi, o arzuyu ve her gün daha iyi olma isteğini görmek. Önemsediğim tek şey bu." Şampiyonluğu savunma konusunda ise şunları ekledi: "Önümüzde duran bir fırsat bu ve bunu başarmak için neler gerekeceğinin çok farkındayız. Ama takımın etrafında o hırsı, o isteği, o yeteneği ve bunu yapabileceğimize dair inancı hissediyorum."