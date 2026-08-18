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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Dünyanın en iyi kulübü olmak istiyoruz" - Mikel Arteta, Arsenal'ın tam hakimiyet için nihai transfer vizyonunu açıkladı

M. Arteta
Arsenal
Premier Lig

Mikel Arteta, Premier League şampiyonu Arsenal'ı dünyanın tartışmasız en iyi kulübüne dönüştürmeye yönelik büyük vizyonunu cesurca ortaya koydu. Unvanını güçlü şekilde savunmaya hazırlanan kulüpte teknik direktör ve CEO, elit transferleri kararlılıkla hedef alacakları sözünü verdi; amaçları, dünya çapında tam hakimiyet kurabilecek durdurulamaz bir kadro inşa etmek.

  • Arsenal küresel hakimiyeti hedefliyor

    Mikel Arteta, cuma günkü lansman etkinliği öncesinde Sky Sports'a konuşarak vizyonunu ortaya koydu. "Dünyanın en iyi kulübü olmak kesinlikle kulübün ve sahiplerinin hedefi" dedi.

    "Bunu yapabilmek için en iyi tesislere, en iyi stadyuma, en iyi taraftarlara ihtiyacınız var ve en iyi kadroya, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmanız gerekiyor. Size futbol maçları kazandıranlar ve kritik anlarda belirleyici olabilenler onlar. Şu an sahip olduğumuz oyuncularla ve Arsenal için fark yaratacak oyuncular olarak kadromuza katmak istediğimiz isimlerle kurmaya çalıştığımız yapı da bu."

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Arteta, oyuncularında ateşi görüyor

    Arsenal, pazar günü Manchester City'yi Community Shield'da 3-0 yenmesinin ardından sezona favori olarak giriyor. Arteta bu baskıyı benimsiyor. "Bence bu, sektörümüzün bir parçası ve bunda sorun yok" diye açıkladı.

    "Benim için önemli olan, oyuncularımın gözlerinin içine baktığımda o ateşi, o arzuyu ve her gün daha iyi olma isteğini görmek. Önemsediğim tek şey bu." Şampiyonluğu savunma konusunda ise şunları ekledi: "Önümüzde duran bir fırsat bu ve bunu başarmak için neler gerekeceğinin çok farkındayız. Ama takımın etrafında o hırsı, o isteği, o yeteneği ve bunu yapabileceğimize dair inancı hissediyorum."

  • Arsenal, üst düzey transfer fırsatları kolluyor

    Arsenal, yaz döneminde yaptığı dört transfer için 143,5 milyon sterlin harcadı ancak kulübün genel müdürü Richard Garlick, kulübün yerinde saymayacağını vurguladı. Üst düzey takviyeler arayan Garlick, şunları söyledi: "Geçmişte belki kadroyu güçlendirmeye ya da bizi belirli bir seviyeye taşımaya yardımcı olan oyunculara baktık ama artık en üst seviyede mücadele ediyoruz ve Arsenal'ı farklı bir seviyeye taşıyacak oyuncuları kadromuza katmamız gerekiyor."

    Premier League'i kazanan ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkan bir kadroyu geliştirmenin son derece zor olduğunu kabul eden Garlick, şöyle ekledi: "Muhtemelen kaliteli oyuncular açısından daha dar bir havuzda arama yapıyoruz ve bu da Arsenal'ı ileriye taşıyacak oyuncuları kadromuza katmayı zorlaştırıyor."

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  • mikel arteta(C)Getty Images

    Arsenal için sırada ne var?

    Arsenal, cuma akşamı Coventry karşısında şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine başlayacak. Transfer döneminin son iki haftasına girilirken Arteta ve Garlick, üst düzey yetenekler için piyasayı taramayı sürdürecek. Doğru fırsat ortaya çıkarsa kulüp, hamlesini yapmak için kusursuz bir konumda olacak ve kadrosunun üst üste lig şampiyonluklarını garantilemek için tamamen hazır kalmasını sağlayacak.

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