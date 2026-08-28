‘Dünyanın en iyi kalecilerinden biri’ - Edin Terzic, Camp Nou yenilgisinin ardından Unai Simon’ı övdü

Öne çıkan bireysel performanslara odaklanan Terzic, bir kez daha kaleci Unai Simon'u bir başka olağanüstü performansı nedeniyle özel olarak övdü. Athletic teknik direktörü, kahramanca performansların İspanyol milli kaleci için en büyük sahnelerde güvenilir bir standart hâline geldiğini belirtti.

"Bence Unai söz konusu olduğunda bu şaşırtıcı değil çünkü son yıllarda Unai'den bu tür performansları defalarca gördük ve bu da onun neden dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu gösteriyor."