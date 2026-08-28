Getty Images Sport
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‘Dünyanın en iyi kalecilerinden biri’ - Edin Terzic, Camp Nou yenilgisinin ardından Unai Simon’ı övdü
Katalan deviyle karşı karşıya
Edin Terzic, Hansi Flick'in Barcelona’sıyla karşılaşmak üzere Spotify Camp Nou’ya giden Athletic Club takımının başında zorlu bir taktik sınavla karşı karşıya kaldı. Maçı mağlubiyetle tamamlamasına rağmen Alman teknik adam, takımının genel savunma direncinde ve öne çıkan bazı bireysel performanslarda çok sayıda olumlu nokta buldu. Karşılaşma, baskın bir Katalan orta sahasına karşı oynamanın süregelen zorluklarını gözler önüne sererken, Athletic’in oturmuş uluslararası yıldızlarla yükselen akademi yeteneklerini buluşturan kendine özgü yapısını da ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Unai Simon'un dünya klası seviyesini öven
Öne çıkan bireysel performanslara odaklanan Terzic, bir kez daha kaleci Unai Simon'u bir başka olağanüstü performansı nedeniyle özel olarak övdü. Athletic teknik direktörü, kahramanca performansların İspanyol milli kaleci için en büyük sahnelerde güvenilir bir standart hâline geldiğini belirtti.
"Bence Unai söz konusu olduğunda bu şaşırtıcı değil çünkü son yıllarda Unai'den bu tür performansları defalarca gördük ve bu da onun neden dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu gösteriyor."
Camp Nou'daki sürekli sınav
Karşılaşmada savunmanın üstlenmesi gereken iş yükünü yansıtan biçimde Simon, Barcelona'nın karmaşık hücum organizasyonlarını durdurmak için defalarca devreye girdi. Merkez bölgelerde sayısal üstünlük kurma ve hızlı kombinasyonlar üretme konusunda uzmanlaşmış bir takıma karşı oynamak, bir kaleciden tam konsantrasyon ister. Simon'ın pozisyon alışları, kurtarışları ve baskı altındaki sakinliği, maçın kritik bölümlerinde takımını oyunun içinde tuttu.
- Joan Gosa
Gelecekteki fikstürlere bakıldığında
Athletic Club, La Liga'daki bu yüksek profilli sınavın ardından yeniden toparlanırken, Simon gibi kilit isimlerin performansları takımın hedefleri açısından hayati önem taşımayı sürdürecek. Terzic, yaklaşan lig maçlarına hazırlanırken kadrosunun savunmadaki direncinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışacak. Deneyimli kalecisi mutlak anlamda kariyerinin zirvesinde performans göstermeyi sürdürürken, Athletic önündeki zorluklar için güven veren bir omurgaya sahip.
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