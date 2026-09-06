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'Dünyanın en iyi kadrosu!' - Ruben Amorim, Juventus karşılaşması öncesinde AC Milan'ın transfer çalışmalarına 10/10 verdi
Mükemmel başlangıç zorlu bir sınavla karşı karşıya
Milan, Torino ve Venezia galibiyetleriyle sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve ligdeki yüzde 100'lük performansını korudu. Amorim, Juventus'u yenmeleri halinde Milan'ın başında çıktığı ilk üç Serie A maçını kazanan sadece dördüncü teknik direktör olarak tarihe geçebilir. Torino deplasmanı, Rafael Leao'nun ayrılığının ardından transfer döneminin kapanmasından bu yana kulübün oynayacağı ilk maç olacak. Rekor bonservisle transfer edilen Goncalo Ramos ise Venezia galibiyetinde ikinci Serie A maçında ilk lig golünü atmasının ardından hücum hattına liderlik edecek.
- LaPresse
Patrondan övgü dolu değerlendirme
Alvaro Morata ve Christopher Nkunku'nun ayrılıklarının ardından Milan'ın hücumdaki kadro derinliğiyle ilgili soru işaretleri ortaya atılsa da teknik direktör bu endişeleri hızla reddetti.
Gazetecilere konuşan Amorim, şöyle dedi: "Oyuncularım dünyanın en iyilerinden bazıları, bu yüzden buna sekiz ya da dokuz demeyeceğim. Kadromuza kattığımız her oyuncu takımımız için kusursuz, bu yüzden 10 veriyorum! Dünyanın en iyi kadrosuna sahibim.
"Duruma bakmanız gerekiyor ve farklı özelliklere sahip iki santrforun faydalı olabileceğini biliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz; belki o pozisyonda biraz eksik kalacağız.
"Bence hücumda dönüşümlü olarak görev yapan üç oyuncuyla da oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada çok fazla adam adama oynuyoruz, bu yüzden örneğin profili [Christian] Pulisic'e benzeyen bir santrfora sahip olmak bazı maçlarda faydalı olabilir."
Juventus korkusu yok
Juventus da iç sahadaki sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı ve Frosinone ile Parma'ya karşı üst üste iki maçta gol yemedi. Amorim, ekibinin bu dev mücadeleye mental olarak hazır olduğunu vurguladı. Şunları ekledi: "Sezon öncesine dönersek, kazanamıyorduk ve baskı o zaman da zaten vardı. Tüm oyuncuları rotasyonda kullanıyorduk, çok seyahat ediyorduk, her neyse, ama kazanamıyorduk ve baskı zaten vardı.
"Büyük kulüpler için her maç büyük maçtır. Ama Juventus gibi bir takıma olan ilgiyi anlıyorum. Geçen haftaya kıyasla gelişip gelişmediğimizi görmek için iyi bir test. İyi bir takıma ve harika bir teknik direktöre karşı deplasmanda iyi oynamamız önemli. Heyecanlıyım; endişeli değilim. Bence takımım hazır."
- Getty
Liderleri Torino’da zorlu bir mücadele bekliyor
Torino'daki dev mücadele, milli araya girilirken iki devin de sezonun başındaki hedefleri açısından belirleyici bir ölçü sunacak. Amorim, açılıştaki ilk iki maçının her birinde kalesini gole kapatan dirençli Juventus savunmasını aşmanın bir yolunu bulmak zorunda. Deplasmanda alınacak mesaj niteliğindeki bir galibiyet, Milan'ı zirvede tutacak ve teknik direktörün İtalya'daki taktiksel otoritesinin altını çizecek.
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