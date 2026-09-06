Alvaro Morata ve Christopher Nkunku'nun ayrılıklarının ardından Milan'ın hücumdaki kadro derinliğiyle ilgili soru işaretleri ortaya atılsa da teknik direktör bu endişeleri hızla reddetti.

Gazetecilere konuşan Amorim, şöyle dedi: "Oyuncularım dünyanın en iyilerinden bazıları, bu yüzden buna sekiz ya da dokuz demeyeceğim. Kadromuza kattığımız her oyuncu takımımız için kusursuz, bu yüzden 10 veriyorum! Dünyanın en iyi kadrosuna sahibim.

"Duruma bakmanız gerekiyor ve farklı özelliklere sahip iki santrforun faydalı olabileceğini biliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz; belki o pozisyonda biraz eksik kalacağız.

"Bence hücumda dönüşümlü olarak görev yapan üç oyuncuyla da oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada çok fazla adam adama oynuyoruz, bu yüzden örneğin profili [Christian] Pulisic'e benzeyen bir santrfora sahip olmak bazı maçlarda faydalı olabilir."