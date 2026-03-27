"Dünyanın en iyi dört ya da beş forveti" - Michael Owen, "heyecan verici" yeteneği övgüyle bahsederken, Alexander Isak'ın Liverpool'da 125 milyon sterlinlik transfer bedelini haklı çıkarması bekleniyor

GOAL'un, Isak'ın transfer bedelinin karşılığını verebilecek mi olduğu ve Anfield'daki ilk sezonunun bir nevi fiyasko olarak değerlendirilmesi nedeniyle artık daha fazla baskı altında olup olmadığına dair sorusuna yanıt veren Owen, şunları söyledi: "Oyuncular için baskı her zaman vardır, nokta; o paraya transfer edilmiş olsanız da olmasanız da.

“O elit bir oyuncu. Aslında çok iyi oynamaya başlamıştı. Tottenham'a karşı bir gol attıktan sonra sahadan taşınmıştı ve o da çok güzel bir goldu. Birey olarak ona gelince, Liverpool ve harcamalarıyla ilgili doğru ve yanlışları konuşabiliriz, ama bu başka bir soru, başka bir konu. Isak bir oyuncu olarak kesinlikle elit.

“Newcastle formasıyla attığı bazı goller, sergilediği bazı performanslar... Onda zarafet var, yetenek var, topa dokunuşu var, yeterince hızlı, harika bir golcü. Geri dönen heyecan verici, gerçekten muhteşem, heyecan verici bir oyuncu. Elbette öyle.

“Aynı pozisyona bu kadar çok oyuncu alıp bu kadar çok para harcamak doğru mu yanlış mı, bu ayrı bir konu. Ama onun geri dönmesi... O, dünyanın en iyi dört ya da beş forvetinden biri. Bu konuda hiç şüphem yok. Yani, evet, onun geri dönmesi büyük bir moral kaynağı olur.”