"Dünyanın en iyi dört ya da beş forveti" - Michael Owen, "heyecan verici" yeteneği övgüyle bahsederken, Alexander Isak'ın Liverpool'da 125 milyon sterlinlik transfer bedelini haklı çıkarması bekleniyor
Liverpool, Isak'ı kadrosuna katmak için İngiliz rekoru niteliğinde bir transfer ücreti ödedi
Liverpool, bir Premier Lig rakibinin üst üste iki sezon boyunca İngiltere'nin en üst liginde 20 gol barajını aşmasını gördükten sonra Isak için harekete geçti. Newcastle, değerli bir oyuncusundan ayrılmak konusunda anlaşılır bir şekilde isteksizdi ve anlaşmanın tamamlanması için tarihi bir transfer ücreti ödendi.
Arne Slot'un, Liverpool'un Premier League şampiyonluğunu geri kazanmak için büyük harcamalar yaptığı Merseyside'da, kupa kazanma yolunda önemli bir parçayı daha elde ettiği düşünülüyordu. Kırmızılar, zorlu geçen 2025-26 sezonunda bu yatırımdan pek bir getiri elde edemedi.
Isak, Liverpool formasıyla kaç gol attı?
Isak, 20 Aralık'ta Tottenham ile oynanan maçta bacak kırığı ve ayak bileği sakatlığı geçirmeden önce sadece üç kez gol atabilmişti; bu sayının içinde ligde attığı gol sayısı sadece ikiydi. O günden bu yana tüm turnuvalarda toplam 21 maçta forma giyemedi.
Liverpool, Isak'ın yokluğunda da ilk dört sıradaki yerini korurken, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi. Isak, sezonun kritik bir aşamasında sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Bu sezon Liverpool'un kalan maçlarında ne tür bir etki yaratacağı henüz belli değil, ancak uzun vadede önemli bir katkı yapması bekleniyor. Eski Reds forveti Owen, 26 yaşındaki İsveçli oyuncunun büyük bir hayranı olmaya devam ediyor.
Owen, Isak'ın Liverpool'da kendini kanıtlayacağına neden inanıyor?
GOAL'un, Isak'ın transfer bedelinin karşılığını verebilecek mi olduğu ve Anfield'daki ilk sezonunun bir nevi fiyasko olarak değerlendirilmesi nedeniyle artık daha fazla baskı altında olup olmadığına dair sorusuna yanıt veren Owen, gerçek zamanlı istatistikler ve canlı casino oyun şovları konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olan CasinoScores aracılığıyla şunları söyledi: “Oyuncular için baskı her zaman vardır, nokta; o paraya transfer edilmiş olsanız da olmasanız da.
“O elit bir oyuncu. Aslında çok iyi oynamaya başlamıştı. Tottenham'a karşı bir gol attıktan sonra sahadan taşınmıştı ve o da çok güzel bir goldu. Birey olarak ona gelince, Liverpool ve harcamalarıyla ilgili doğru ve yanlışları konuşabiliriz, ama bu başka bir soru, başka bir konu. Isak bir oyuncu olarak kesinlikle elit.
“Newcastle formasıyla attığı bazı goller, sergilediği bazı performanslar... Onda zarafet var, yetenek var, topa dokunuşu var, yeterince hızlı, harika bir golcü. Geri dönen heyecan verici, gerçekten muhteşem, heyecan verici bir oyuncu. Elbette öyle.
“Aynı pozisyona bu kadar çok oyuncu alıp bu kadar çok para harcamak doğru mu yanlış mı, bu ayrı bir konu. Ama onun geri dönmesi... O, dünyanın en iyi dört ya da beş forvetinden biri. Bu konuda hiç şüphem yok. Yani, evet, onun geri dönmesi büyük bir moral kaynağı olur.”
Liverpool'un 2025-26 sezonu maç programı: FA Cup ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri
Isak’ın sahalara dönüşü için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Liverpool, pahalı bir oyuncuyu planlanandan önce aceleyle sahaya sürerek onun bir kez daha sakatlık yaşama riskini göze almak istememesi anlaşılabilir bir durum.
Ancak, önemli kupa zaferleri hâlâ mümkün olduğu için, sezon sonuna kadar önemli bir rol oynayacağı bekleniyor. Slot'un takımı, son milli maç arasından sonra 4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşarak sezonuna devam edecek.
Ardından, Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile epik bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk ayağı için Fransa'ya gidecekler. Premier Lig fikstüründe, Everton ile oynanacak derbi ve Manchester United ile Chelsea ile yapılacak maçlar da dahil olmak üzere yedi maç kaldı.