"Dünyanın en büyük kulübü" - Anthony Gordon, 80 milyon avroluk sansasyonel Barcelona transferini tamamladıktan sonra Lamine Yamal ile bir araya gelmenin heyecanını dile getirdi

Resmi tanıtımında hayallerindeki transferi değerlendiren Gordon, şunları söyledi: "Barça'nın ciddi bir seçenek olduğunu anladığım anda, hiç tereddüt etmedim. Her zaman Barça'yı istedim. Barça, dünyadaki en büyük kulüp. Çocukken hayalini kurduğum şey buydu. Burada olmak gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayım, ancak bu tür bir zorluğa hazırım. Geçmişte bu formayı giyen oyuncuları biliyorum... bu çok büyük bir yük, ancak bu zorluğun heyecanını yaşıyorum."