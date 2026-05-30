Adhe Makayasa

Çeviri:

"Dünyanın en büyük kulübü" - Anthony Gordon, 80 milyon avroluk sansasyonel Barcelona transferini tamamladıktan sonra Lamine Yamal ile bir araya gelmenin heyecanını dile getirdi

Anthony Gordon, Newcastle United'dan Barcelona'ya 80 milyon avroluk muhteşem bir transferin ardından duyduğu büyük gurur ve heyecanı dile getirdi. 25 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu, Katalan deviyle beş yıllık bir sözleşme imzalayarak, Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde bu kulübü temsil etme konusundaki çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

    Barça, golcü kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

    Barcelona, ek ödemeler dahil toplam 80 milyon avroya Newcastle'dan Gordon'u kadrosuna kattı. Tüm turnuvalarda attığı 17 golle eski kulübünün lig sezonunu en golcü oyuncu olarak tamamlayan 25 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu, 2031 yılına kadar Katalan ekibiyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Yaklaşan milli takım maçları öncesinde transferini tamamlayan oyuncu, Cuma gecesi basına resmen tanıtıldı.

  • Gordon için rüya gibi bir seçim

    Resmi tanıtımında hayallerindeki transferi değerlendiren Gordon, şunları söyledi: "Barça'nın ciddi bir seçenek olduğunu anladığım anda, hiç tereddüt etmedim. Her zaman Barça'yı istedim. Barça, dünyadaki en büyük kulüp. Çocukken hayalini kurduğum şey buydu. Burada olmak gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayım, ancak bu tür bir zorluğa hazırım. Geçmişte bu formayı giyen oyuncuları biliyorum... bu çok büyük bir yük, ancak bu zorluğun heyecanını yaşıyorum."

    Katalan yıldızlara duyulan heyecan

    Kanat oyuncusu ayrıca takıma uyum sağlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti ve yeni takım arkadaşlarına seslenerek şunları ekledi: "Lamine [Yamal] ve diğer oyuncularla birlikte oynamak benim için çok heyecan verici. Bence etrafında ne kadar kaliteli oyuncu varsa, o kadar iyi olursun. Bu oyuncuların en üst seviyede olmasının bir nedeni var. Onlar dünyanın en iyi oyuncuları. Çok kaliteli oyuncular; biz [Newcastle] St James' Park'ta onlarla oynadığımızda, topa dokunamadık bile."

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Bayern'in ilgisi başarıyla engellendi

    Bu hızlı çözüm, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan hücum hattına katılmasını isteyen Bayern Münih'in ilgisini bertaraf etti. Kulüpteki geleceği güvence altına alınan forvet, artık tüm dikkatini İngiltere'nin yaklaşan 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına yöneltiyor.