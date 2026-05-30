AFP
"Dünyanın en büyük kulübü" - Anthony Gordon, 80 milyon avroluk sansasyonel Barcelona transferini tamamladıktan sonra Lamine Yamal ile bir araya gelmenin heyecanını dile getirdi
Barça, golcü kanat oyuncusunu kadrosuna kattı
Barcelona, ek ödemeler dahil toplam 80 milyon avroya Newcastle'dan Gordon'u kadrosuna kattı. Tüm turnuvalarda attığı 17 golle eski kulübünün lig sezonunu en golcü oyuncu olarak tamamlayan 25 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu, 2031 yılına kadar Katalan ekibiyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Yaklaşan milli takım maçları öncesinde transferini tamamlayan oyuncu, Cuma gecesi basına resmen tanıtıldı.
Gordon için rüya gibi bir seçim
Resmi tanıtımında hayallerindeki transferi değerlendiren Gordon, şunları söyledi: "Barça'nın ciddi bir seçenek olduğunu anladığım anda, hiç tereddüt etmedim. Her zaman Barça'yı istedim. Barça, dünyadaki en büyük kulüp. Çocukken hayalini kurduğum şey buydu. Burada olmak gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayım, ancak bu tür bir zorluğa hazırım. Geçmişte bu formayı giyen oyuncuları biliyorum... bu çok büyük bir yük, ancak bu zorluğun heyecanını yaşıyorum."
Katalan yıldızlara duyulan heyecan
Kanat oyuncusu ayrıca takıma uyum sağlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti ve yeni takım arkadaşlarına seslenerek şunları ekledi: "Lamine [Yamal] ve diğer oyuncularla birlikte oynamak benim için çok heyecan verici. Bence etrafında ne kadar kaliteli oyuncu varsa, o kadar iyi olursun. Bu oyuncuların en üst seviyede olmasının bir nedeni var. Onlar dünyanın en iyi oyuncuları. Çok kaliteli oyuncular; biz [Newcastle] St James' Park'ta onlarla oynadığımızda, topa dokunamadık bile."
Bayern'in ilgisi başarıyla engellendi
Bu hızlı çözüm, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan hücum hattına katılmasını isteyen Bayern Münih'in ilgisini bertaraf etti. Kulüpteki geleceği güvence altına alınan forvet, artık tüm dikkatini İngiltere'nin yaklaşan 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına yöneltiyor.