Getty
Çeviri:
‘Dünyadaki herhangi bir kulüpte oynayabilir’ - Eski Aston Villa teknik direktörü, Sunderland'ın kiralama teklifi sunduğunu görürken Jack Grealish'in Manchester City'den ayrılarak transfer yapmaması için ‘fazla iyi’ olduğunu söyledi
Everton kiralığı ve Manchester City'ye dönüş
Çocukluk kulübü Villa ile yeniden bir araya geldiği dönemde yaşadığı talihsiz sakatlık, Grealish’in Merseyside’daki macerasının kısa sürmesine neden oldu. Formunu ve fiziksel durumunu kısa süreliğine Everton’da yeniden bulan oyuncu, 2025-26 sezonunun başlarında Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Everton’ın sezon sonuna kadar yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyordu, ancak burada belirtilen 50 milyon sterlinlik (68 milyon dolar) şartların söz konusu maddenin devreye girmesi için her zaman biraz fazla yüksek olduğu düşünülüyordu. Olası bir uzlaşmaya ilişkin görüşmelerin yapılması bekleniyordu.
Ancak Grealish, Etihad Stadyumu’na geri döndü ve City formasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarında ve 2026-27 Premier League sezonunun açılış karşılaşmasında görev yaptı. Enzo Maresca’nın Pep Guardiola’nın teknik direktörlük mirasını devralma meydan okumasını üstlenmesiyle Manchester’da yeni bir dönem başladı, ancak herkese tamamen temiz bir sayfa açılmayacak.
Buna Grealish de dahil olabilir; Sunderland’in masada bir kiralama teklifi olduğu söyleniyor. Gizemli oyun kurucuyla West Midlands’ta birlikte çalışan Bruce, kendini kanıtlamış bir performans oyuncusu ve renkli bir karaktere ilgi gösterilmesine şaşırmıyor.
- Getty
Grealish'in yeni adresi neresi olacak?
En iyi Birleşik Krallık bahis siteleri'nin adresi Free Bets iş birliğiyle konuşan Bruce, Grealish'in yakın geleceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Onu kim karşılayabilir? Yani belli ki çok yüksek bir ücret alıyor. Sonuçta sadece üç, dört, beş yıl önce 100 milyon £'a gitmişti.
“Jack şanssızdı. Tam Everton'da yeniden ışıldamaya başlamışken ciddi bir sakatlık yaşadı ve şu an onun adına üzülüyorum. Hiçbir oyuncu bunu istemez.
“Geçen gün [City adına] 10-15 dakika oynadı ve maçı biraz olsun çevirdiler. Jack Grealish'i isteyecek çok kulüp vardır, bundan eminim. Kim bilir? Jack doğru durumdaysa, o zaman hepimiz onun dünyadaki her kulüpte oynayabileceğini biliyoruz.”
Sunderland kiralama teklifi sundu
Grealish'in kulübede oturup zaman zaman oyuna giren bir yan rol oyuncusu olmak için fazla yetenekli olup olmadığı ve bundan çok daha fazlasını hak edip etmediği sorulduğunda Bruce şunları ekledi: “Evet, onun için fazla iyi. Ama dediğim gibi, şartlar...
“Bakın, Everton'da ışıldıyordu. Everton taraftarı ona bayılıyordu, bayılır da. Biliyorsunuz, fiziksel olarak iyi durumdayken gerçekten üst düzey bir oyuncu. Ve sonra bir anda, ne yazık ki, onu dört, beş ay sahalardan uzak bırakan bir sakatlık yaşadı.
“Transfer döneminin son haftasında neler olacağını görmek ilginç olacak. Neyse ki şu anda fit ve oynayabilecek durumda, bu da Jack için iyi bir şey, çünkü benimle gençken korkunç bir sakatlık yaşamıştı ve böbreği nedeniyle altı ay sahalardan uzak kalmıştı. Böbreği zarar görmüştü ve birini yırtmıştı, çok uzun haftalar boyunca korkunç, korkunç bir durumdaydı.
“Umarım fiziksel olarak iyi kalır ve bakalım ne olacak. Eğer bir transfer yapamazsa da, sahip olduğu yetenekle City kadrosunun içinde ve çevresinde yer alacak kadar iyi olduğu kesin, bundan hiç şüphe yok.”
- Getty/GOAL
100 milyon sterlinlik transfer ve üçleme zaferi
Grealish, 2021'de Villa'dan City'ye katıldığında Premier League tarihindeki ilk 100 milyon sterlinlik (136 milyon dolar) transferle İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu oldu. 2022-23 sezonunda Blues'un tarihi Üçleme zaferinin bir parçasıydı.
Etihad'da toplam yedi kupa kazandı, bunların arasında üç lig şampiyonluğu da var, ayrıca 158 maça çıktı. Kariyerinin bu dönemi sona yaklaşıyor olabilir; Sunderland'ın, 1 Eylül'deki son tarih geçmeden önce Grealish'i transfer etmek için rekabetle karşı karşıya kalması muhtemel görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun