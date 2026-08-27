Çocukluk kulübü Villa ile yeniden bir araya geldiği dönemde yaşadığı talihsiz sakatlık, Grealish’in Merseyside’daki macerasının kısa sürmesine neden oldu. Formunu ve fiziksel durumunu kısa süreliğine Everton’da yeniden bulan oyuncu, 2025-26 sezonunun başlarında Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Everton’ın sezon sonuna kadar yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyordu, ancak burada belirtilen 50 milyon sterlinlik (68 milyon dolar) şartların söz konusu maddenin devreye girmesi için her zaman biraz fazla yüksek olduğu düşünülüyordu. Olası bir uzlaşmaya ilişkin görüşmelerin yapılması bekleniyordu.

Ancak Grealish, Etihad Stadyumu’na geri döndü ve City formasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarında ve 2026-27 Premier League sezonunun açılış karşılaşmasında görev yaptı. Enzo Maresca’nın Pep Guardiola’nın teknik direktörlük mirasını devralma meydan okumasını üstlenmesiyle Manchester’da yeni bir dönem başladı, ancak herkese tamamen temiz bir sayfa açılmayacak.

Buna Grealish de dahil olabilir; Sunderland’in masada bir kiralama teklifi olduğu söyleniyor. Gizemli oyun kurucuyla West Midlands’ta birlikte çalışan Bruce, kendini kanıtlamış bir performans oyuncusu ve renkli bir karaktere ilgi gösterilmesine şaşırmıyor.