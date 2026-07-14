Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Çeviri:

"Dünyadaki her teknik direktör sana onu böyle tasvir etmek isteyecektir": Mats Hummels, İspanyol bir Dünya Kupası yıldızından oldukça etkilenmiş durumda

Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
M. Hummels

Mats Hummels (37), İspanya ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde orta saha yıldızı Rodri’yi (30) övgüyle bahsetti.

MagentaTV'de televizyon yorumcusu olarak görev yapan eski Alman milli futbolcu, Avrupa şampiyonu takımın en önemli oyuncusu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Turnuvanın şu ana kadarki bölümünde bu oyuncu Rodri."

  • Hummels, gerekçesini de hemen ekledi: "Rodri her maçta beni ikna ediyor. Futbol açısından her zaman güvenilir ve her zaman doğru sezgiye sahip. Ne zaman bir durum çözülse, bunu yapan Rodri olmuştur."

    Furia Roja’nın kaptanı, defansif orta sahada oyun kurucu ve top kapma konusunda sağlam bir dayanak noktasıdır. Hummels hayranlıkla şöyle konuştu: “Savunması gereken yerlerde, topu kazanabileceği yerlerde her zaman doğru pozisyonda bulunuyor. Olağanüstü fazla koşuyor, ama aynı zamanda ne zaman nerede olması gerektiğini bilen bir sezgiye sahip – ve bu beni çok etkiliyor.”

    • Reklam
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels, Rodri hakkında: "6 numaranın prototipi"

    Rodri, İngiltere şampiyonasında ikinci olan Manchester City’de zorlu bir sezon geçirdi. Diz, uyluk ve kasık sakatlıkları nedeniyle 25’ten fazla maçı kaçırdı. Ancak 2024 Ballon d’Or galibi, Dünya Kupası’na tam zamanında yeniden formuna kavuştu.

    MagentaTV yorumcusu Christian Straßburger şöyle dedi: "Mesele şu ki: Uzun süre sakat kaldı ve insan şöyle hissediyor: Bu Dünya Kupası'ndaki her maçla birlikte giderek daha formda hale geliyor ve muazzam bir özgüvene sahip; takım da tam da buna ihtiyaç duyuyor. O, dünyanın en iyi 6 numarası."

    Hummels hemen araya girdi: "Aynen öyle. O, 6 numaranın prototipi. Dünyadaki her teknik direktör sana tam da böyle bir oyuncu çizmek isteyecektir."

    Rodri, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İspanya’nın oynadığı altı maçın beşinde 90 dakika boyunca sahada kaldı. Sadece açılış maçında Yeşil Burun Adaları’na karşı 0-0 biten karşılaşmada teknik direktör Luis de la Fuente, maçın bitimine üç dakika kala onu sahadan aldı.

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    Rodri’nin Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor

    Dünya Kupası’ndan sonra Rodri’nin geleceği nasıl şekillenecek, bu konu heyecan verici olabilir. City ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Real Madrid’in eski Atlético oyuncusuna göz diktiğine dair söylentiler ısrarla devam ediyor. Ne de olsa “Krallık” takımı, orta saha merkezini güçlendirmek için hâlâ kararlı bir şekilde arayış içinde. Skyblues ise sözleşmesini uzatmayı hedefliyor.

    ManCity, Rodri’yi 2019 yılında 70 milyon euro transfer ücreti karşılığında Atlético’dan kadrosuna kattı. O zamandan bu yana kulübüyle Şampiyonlar Ligi’ni ve dört kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 2024 yılında İspanya’yı Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüp 
    KaleciUnai SimonAthletic Club
    KaleciDavid Raya Arsenal
    KaleciJoan GarciaBarcelona
    DefansPau CubarsiBarselona
    DefansMarc CucurellaChelsea
    DefansEric GarciaBarcelona
    DefansMarcos LlorenteAtlético Madrid
    DefansAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    DefansPedro PorroTottenham
    DefansMarc PubillAtlético Madrid
    DefansAymeric LaporteAthletic Bilbao
    Orta sahaPedriBarcelona
    Orta sahaFabian RuizPSG
    Orta sahaMartin ZubimendiArsenal
    Orta sahaGaviBarcelona
    Orta sahaRodri Manchester City
    Orta sahaAlex BaenaAtlético Madrid
    Orta sahaMikel MerinoArsenal
    ForvetMikel OyarzabalReal Sociedad
    ForvetLamine YamalBarcelona
    ForvetNico WilliamsAthletic Bilbao
    ForvetVictor MunozOsasuna
    ForvetFerran TorresBarcelona
    ForvetYeremy PinoCrystal Palace
    ForvetBorja IglesiasCelta Vigo
    ForvetDani OlmoBarcelona