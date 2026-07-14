MagentaTV'de televizyon yorumcusu olarak görev yapan eski Alman milli futbolcu, Avrupa şampiyonu takımın en önemli oyuncusu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Turnuvanın şu ana kadarki bölümünde bu oyuncu Rodri."
Çeviri:
"Dünyadaki her teknik direktör sana onu böyle tasvir etmek isteyecektir": Mats Hummels, İspanyol bir Dünya Kupası yıldızından oldukça etkilenmiş durumda
Hummels, gerekçesini de hemen ekledi: "Rodri her maçta beni ikna ediyor. Futbol açısından her zaman güvenilir ve her zaman doğru sezgiye sahip. Ne zaman bir durum çözülse, bunu yapan Rodri olmuştur."
Furia Roja’nın kaptanı, defansif orta sahada oyun kurucu ve top kapma konusunda sağlam bir dayanak noktasıdır. Hummels hayranlıkla şöyle konuştu: “Savunması gereken yerlerde, topu kazanabileceği yerlerde her zaman doğru pozisyonda bulunuyor. Olağanüstü fazla koşuyor, ama aynı zamanda ne zaman nerede olması gerektiğini bilen bir sezgiye sahip – ve bu beni çok etkiliyor.”
- Getty Images Sport
Hummels, Rodri hakkında: "6 numaranın prototipi"
Rodri, İngiltere şampiyonasında ikinci olan Manchester City’de zorlu bir sezon geçirdi. Diz, uyluk ve kasık sakatlıkları nedeniyle 25’ten fazla maçı kaçırdı. Ancak 2024 Ballon d’Or galibi, Dünya Kupası’na tam zamanında yeniden formuna kavuştu.
MagentaTV yorumcusu Christian Straßburger şöyle dedi: "Mesele şu ki: Uzun süre sakat kaldı ve insan şöyle hissediyor: Bu Dünya Kupası'ndaki her maçla birlikte giderek daha formda hale geliyor ve muazzam bir özgüvene sahip; takım da tam da buna ihtiyaç duyuyor. O, dünyanın en iyi 6 numarası."
Hummels hemen araya girdi: "Aynen öyle. O, 6 numaranın prototipi. Dünyadaki her teknik direktör sana tam da böyle bir oyuncu çizmek isteyecektir."
Rodri, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İspanya’nın oynadığı altı maçın beşinde 90 dakika boyunca sahada kaldı. Sadece açılış maçında Yeşil Burun Adaları’na karşı 0-0 biten karşılaşmada teknik direktör Luis de la Fuente, maçın bitimine üç dakika kala onu sahadan aldı.
- Getty/GOAL
Rodri’nin Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor
Dünya Kupası’ndan sonra Rodri’nin geleceği nasıl şekillenecek, bu konu heyecan verici olabilir. City ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Real Madrid’in eski Atlético oyuncusuna göz diktiğine dair söylentiler ısrarla devam ediyor. Ne de olsa “Krallık” takımı, orta saha merkezini güçlendirmek için hâlâ kararlı bir şekilde arayış içinde. Skyblues ise sözleşmesini uzatmayı hedefliyor.
ManCity, Rodri’yi 2019 yılında 70 milyon euro transfer ücreti karşılığında Atlético’dan kadrosuna kattı. O zamandan bu yana kulübüyle Şampiyonlar Ligi’ni ve dört kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 2024 yılında İspanya’yı Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Kaleci Unai Simon Athletic Club Kaleci David Raya Arsenal Kaleci Joan Garcia Barcelona Defans Pau Cubarsi Barselona Defans Marc Cucurella Chelsea Defans Eric Garcia Barcelona Defans Marcos Llorente Atlético Madrid Defans Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Defans Pedro Porro Tottenham Defans Marc Pubill Atlético Madrid Defans Aymeric Laporte Athletic Bilbao Orta saha Pedri Barcelona Orta saha Fabian Ruiz PSG Orta saha Martin Zubimendi Arsenal Orta saha Gavi Barcelona Orta saha Rodri Manchester City Orta saha Alex Baena Atlético Madrid Orta saha Mikel Merino Arsenal Forvet Mikel Oyarzabal Real Sociedad Forvet Lamine Yamal Barcelona Forvet Nico Williams Athletic Bilbao Forvet Victor Munoz Osasuna Forvet Ferran Torres Barcelona Forvet Yeremy Pino Crystal Palace Forvet Borja Iglesias Celta Vigo Forvet Dani Olmo Barcelona
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun