Hummels, gerekçesini de hemen ekledi: "Rodri her maçta beni ikna ediyor. Futbol açısından her zaman güvenilir ve her zaman doğru sezgiye sahip. Ne zaman bir durum çözülse, bunu yapan Rodri olmuştur."

Furia Roja’nın kaptanı, defansif orta sahada oyun kurucu ve top kapma konusunda sağlam bir dayanak noktasıdır. Hummels hayranlıkla şöyle konuştu: “Savunması gereken yerlerde, topu kazanabileceği yerlerde her zaman doğru pozisyonda bulunuyor. Olağanüstü fazla koşuyor, ama aynı zamanda ne zaman nerede olması gerektiğini bilen bir sezgiye sahip – ve bu beni çok etkiliyor.”