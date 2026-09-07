Getty Images Sport
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'Dünyadaki en sinir bozucu şey!' - Paul Scholes, Arsenal'ın Chelsea galibiyetinde Morgan Rogers'la yaşanan tartışmayı Declan Rice'ın başlattığını öne sürdü
Scholes, Rice'ı yaptığı taktik faul nedeniyle eleştirdi
Emirates Stadyumu’ndaki gerilim, nefes kesen Londra derbisinin son dakikalarında kırılma noktasına ulaştı. Chelsea beraberlik golünü ararken Rogers, tehlikeli bir kontra atağa liderlik eden Cole Palmer’a destek vermek için ileri fırlamaya çalıştı.
Ancak Rice, Blues’un yaz transferini bilerek çelmeleyerek momentumu kesti ve yere yuvarlanmasına neden oldu. Bu olay Rogers’ı çileden çıkardı ve ikiliyi burun buruna getiren bir yüzleşmeye yol açtı; Chelsea oyuncusunun Arsenal yıldızına parmağını salladığı görüldü.
Olayı The Good, The Bad & The Football podcast’inde değerlendiren Scholes, Rice’ın taktiklerine ilişkin yorumunda sözünü sakınmadı. Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt’a şöyle dedi: "Sence Rogers ile Rice arasında biraz bir şey var mı? Yaz aylarında aralarında biraz bir şey olmuş olabilir mi? Rice’ın ona yaptığı, dünyadaki en sinir bozucu şeydi. İnsanlar koşarken sana sadece çelme taktığında. Morgan Rogers’ı durdurdu ve bunu da haklı olarak yaptı."
- Getty Images
Yazın arka planı
Scholes, ikili arasındaki sürtüşmenin, İngiltere Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemden kaynaklanabileceğini ima etti. Her iki oyuncu da o yazın başlarında Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere kadrosunun bir parçasıydı. İlginç şekilde Rogers, Chelsea'nin devreye girip eski Aston Villa hücum oyuncusunu Stamford Bridge'e getirmek için transferi kapmasından önce Premier League şampiyonuna transferiyle güçlü biçimde anılıyordu.
Bu gerilim anına rağmen Rice, maçın büyük bölümünde soğukkanlılığını korumasıyla övgü aldı. Arsenal orta sahası, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun gördüğü bir faul nedeniyle dördüncü hakeme patladığı ve ilk yarıda ortalığın karıştığı bölümde liderlik rolü üstlenirken görüldü. Rice'ın, Arsenal'in baskı altında disiplinini kaybetmemesini sağlamak için başını işaret edip takım arkadaşlarına "sakin olun" diye bağırdığı görüldü.
Rogers için zorlu bir öğleden sonra
Rogers için maç adeta duygusal bir iniş çıkıştı. 24 yaşındaki oyuncu, henüz 77. saniyede attığı şık golle kusursuz bir başlangıç yapmıştı. Ancak maç ilerledikçe, kendisini Arsenal savunmasının kararlı hattı karşısında giderek daha fazla yalnız kalmış halde buldu.
Öğleden sonranın büyük bölümünü, Kuzey Londra ekibi adına iç sahadaki ilk maçına çıkan eski Villa takım arkadaşı Ezri Konsa ile fiziksel bir mücadele içinde geçirdi. İkili arasındaki tanışıklık, Emirates'teki bire bir düellolarının sertliğini azaltmadı.
Konsa, yakın arkadaşının oluşturduğu tehdidi 90 dakika boyunca nasıl kontrol ettiğinden özellikle memnundu. Konsa, "Düelloları severim. Bir savunmacı olarak bunların kıymetini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak ben meydan okumaları seviyorum. Düelloların içinde olmayı seviyorum. Bugün birkaç tane yaşadım ve üstün çıkan taraf olduğum için mutluyum. Rogers benim iyi bir arkadaşım ama sahada hikâye farklı. Hamle yapıp müdahaleyi gerçekleştirmek için fırsatı gördüm ve işe yaradı" dedi.
- Getty Images Sport
Arsenal zirve yarışındaki temposunu koruyor
2-1'lik galibiyet, yeni sezona üst üste üçüncü galibiyetiyle başlayan Arsenal adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Rogers'ın erken gelen golünün ardından Kai Havertz 25. dakikada eşitliği sağladı, ikinci yarının başlarında ise kaptan Martin Odegaard geri dönüşü tamamlayan golü attı. Bu sonuçla Arsenal, Premier League zirvesinde Manchester City ile birlikte dokuz puana yükseldi.
Chelsea ve Xabi Alonso açısından ise bu yenilgi, takımı rahatsız etmeyi sürdüren savunma zaaflarını bir kez daha gözler önüne serdi ve onları altı puanda bıraktı. Chelsea, ligde üst üste 18 maçta kalesini gole kapatamazken, bu istatistik Stamford Bridge yönetimini mutlaka endişelendirecektir.
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