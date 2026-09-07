'Dünyadaki en sinir bozucu şey!' - Paul Scholes, Arsenal'ın Chelsea galibiyetinde Morgan Rogers'la yaşanan tartışmayı Declan Rice'ın başlattığını öne sürdü

Emirates Stadyumu’ndaki gerilim, nefes kesen Londra derbisinin son dakikalarında kırılma noktasına ulaştı. Chelsea beraberlik golünü ararken Rogers, tehlikeli bir kontra atağa liderlik eden Cole Palmer’a destek vermek için ileri fırlamaya çalıştı.

Ancak Rice, Blues’un yaz transferini bilerek çelmeleyerek momentumu kesti ve yere yuvarlanmasına neden oldu. Bu olay Rogers’ı çileden çıkardı ve ikiliyi burun buruna getiren bir yüzleşmeye yol açtı; Chelsea oyuncusunun Arsenal yıldızına parmağını salladığı görüldü.

Olayı The Good, The Bad & The Football podcast’inde değerlendiren Scholes, Rice’ın taktiklerine ilişkin yorumunda sözünü sakınmadı. Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt’a şöyle dedi: "Sence Rogers ile Rice arasında biraz bir şey var mı? Yaz aylarında aralarında biraz bir şey olmuş olabilir mi? Rice’ın ona yaptığı, dünyadaki en sinir bozucu şeydi. İnsanlar koşarken sana sadece çelme taktığında. Morgan Rogers’ı durdurdu ve bunu da haklı olarak yaptı."