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‘Dünyada yeterince para yok’ - Eski Celtic patronu Gordon Strachan, 75. yaş gününe yaklaşan Parkhead ‘efsanesi’ Martin O’Neill’e hayranlığını dile getirdi
O'Neill, geçici teknik direktör olarak Parkhead'e geri döndü
Bu dönüm noktasına, mevcut sezon sona ermeden önce Mart 2027'de ulaşılacak. O’Neill’ın sözleşmesinde, 12 aylık uzatma opsiyonunun devreye girmesine yönelik bir madde bulunuyor. Geleceğe yönelik planlarının ne olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.
Teknik direktörlük kulübesinden altı yıldan fazla uzak kaldıktan sonra, Avrupa Kupası kazanan O’Neill, Ekim 2025’te Glasgow’dan gelen bir imdat çağrısına yanıt verdi. Celtic’in geçici patronu olarak sekiz maça çıktı.
Ocak başında, Wilfried Nancy’nin ‘Paradise’daki talihsiz 33 günlük döneminin ardından yeniden takımın başına döndü. 2000 ile 2005 yılları arasında beş yıl boyunca Celtic’i çalıştıran O’Neill, Celtic ile dördüncü lig şampiyonluğunu kazandı ve bunun yanında İskoçya Kupası’nı da müzesine götürdü.
- Getty/GOAL
Futboldaki kariyeri 50 yılı aşkın bir süreye yayıldı
Bu çabalarının karşılığında tam zamanlı bir sözleşme aldı ve takımın başına yeni bir ismin geçeceğine dair söylentiler kısa sürede yalanlandı. Yıllar içinde antrenörlüğe tutkuyla yaklaşımıyla ün kazanan O’Neill, kenarda hâlâ enerjik bir figür olmayı sürdürüyor ve yavaşlayacağına dair hiçbir işaret vermiyor.
O’Neill, bir Old Firm teknik direktörünün karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu kucaklamaya devam ediyor; en yoğun ilginin altında görev yaparken, Nottingham Forest’ta futbolculuk kariyerinin alevlendiği günden bu yana 50 yılı aşkın süredir devam eden futbolla profesyonel bağlarını koparmaya da niyetli görünmüyor.
Eski Celtic teknik direktörü Strachan, O'Neill'e imrenmiyor
69 yaşındaki Strachan, O’Neill’ın ilk görevi sona erdikten hemen sonra Celtic’in başında dört yıl geçirmişti. GOAL'e, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşan Strachan, futbolun bu her daim dinç meslektaşı için yaptığı iş değil, kimliği olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “O ara verdi, bence bu ona biraz yardımcı oldu.
“Ama bu onun ta kendisi. Bence Martin için futbol olmadan hayat aynı değil. Bence Martin, futbol insanlarını da seviyor. Biraz benim gibi, ama benim hayatta yapabileceğim ve düşünebileceğim başka şeyler de var.
“Bazen maçtan sonra Martin’i görüyorum ve ‘ah, çok şükür ben artık bunu yapmıyorum’ diyorum. Ama onun oyuna sevgisi var, insanlara da sevgisi var. Etrafında insanlar olmasını seviyor. Bence futbol ona çok şey veriyor, onu dinç tutuyor.
“Ve Celtic’te böyle bir aurası var. Kim olduğunuz umurumda değil, onun kim olduğunu bir kez anlayınca bunu siz de hissediyorsunuz. Çünkü bence ilk geldiğinde, yurt dışından gelen bazı oyuncular onun kim olduğunu tam kavrayamadı. Başlarda mizahını da pek anlamadılar; soyunma odasının yarısı yerde gülmekten kırılırken, çünkü söyledikleri zekiceydi ve aynı anda bir noktaya da değiniyordu. Bu yüzden bence gidip ödevlerini yaptılar ve ‘karşımda biraz efsane biri var’ dediler.
“Bu yüzden yaptığı şeye hayranım, gerçekten hayranım. Ama insanların çığlık atıp bağırdığı bir anda teknik alanda ayakta olmak mı? Hayır, ben televizyon izlemeyi ve yoluma devam etmeyi tercih ederim, ki öyle de yaptım.
“LASK’la oynarlarken [Şampiyonlar Ligi play-off’larında], Celtic skoru 4-0 yaptığında ben Bayan Strachan’la bir film izlemeye gittim. ‘Tamamdır, bitti’ diye düşündüm. Filmin sonunda tekrar maça çevirdim ve Martin ile Shaun’u [Maloney] gördüm, ‘aman hayır, hayır, hayır, hayır’ dedim. Ben yapmazdım, bunu yapmam için dünyadaki hiçbir para yetmez.
“O yüzden tebrikler Martin, oyuna duyduğun sevgi için. O ortalıkta olduğunda futbolu daha iyi bir yer hâline getiriyor, her şey daha ilginç oluyor.”
- Getty
Celtic'in 2026-27 fikstürü: Aberdeen ile iç saha maçı
Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çekici çöküşünün ortasında, 2026-27 sezonunda İskoç Premiership'teki ilk üç maçının tamamını kazanarak puan cetvelinin zirvesine yerleşti. Çarşamba günü Aberdeen'i konuk edeceği maçla yeniden sahaya çıkacak.
O’Neill o karşılaşmada kulübede olacak, Strachan ise uzaktan takip edecek. O’Neill, 76 yaşına doğru ve sonrasında teknik adamlık yapma düşüncesi gündeme gelmeden önce, görkemli kariyerine daha fazla başarı ekleyebileceğine inanacaktır.
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