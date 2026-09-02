69 yaşındaki Strachan, O’Neill’ın ilk görevi sona erdikten hemen sonra Celtic’in başında dört yıl geçirmişti. GOAL'e, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşan Strachan, futbolun bu her daim dinç meslektaşı için yaptığı iş değil, kimliği olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “O ara verdi, bence bu ona biraz yardımcı oldu.

“Ama bu onun ta kendisi. Bence Martin için futbol olmadan hayat aynı değil. Bence Martin, futbol insanlarını da seviyor. Biraz benim gibi, ama benim hayatta yapabileceğim ve düşünebileceğim başka şeyler de var.

“Bazen maçtan sonra Martin’i görüyorum ve ‘ah, çok şükür ben artık bunu yapmıyorum’ diyorum. Ama onun oyuna sevgisi var, insanlara da sevgisi var. Etrafında insanlar olmasını seviyor. Bence futbol ona çok şey veriyor, onu dinç tutuyor.

“Ve Celtic’te böyle bir aurası var. Kim olduğunuz umurumda değil, onun kim olduğunu bir kez anlayınca bunu siz de hissediyorsunuz. Çünkü bence ilk geldiğinde, yurt dışından gelen bazı oyuncular onun kim olduğunu tam kavrayamadı. Başlarda mizahını da pek anlamadılar; soyunma odasının yarısı yerde gülmekten kırılırken, çünkü söyledikleri zekiceydi ve aynı anda bir noktaya da değiniyordu. Bu yüzden bence gidip ödevlerini yaptılar ve ‘karşımda biraz efsane biri var’ dediler.

“Bu yüzden yaptığı şeye hayranım, gerçekten hayranım. Ama insanların çığlık atıp bağırdığı bir anda teknik alanda ayakta olmak mı? Hayır, ben televizyon izlemeyi ve yoluma devam etmeyi tercih ederim, ki öyle de yaptım.

“LASK’la oynarlarken [Şampiyonlar Ligi play-off’larında], Celtic skoru 4-0 yaptığında ben Bayan Strachan’la bir film izlemeye gittim. ‘Tamamdır, bitti’ diye düşündüm. Filmin sonunda tekrar maça çevirdim ve Martin ile Shaun’u [Maloney] gördüm, ‘aman hayır, hayır, hayır, hayır’ dedim. Ben yapmazdım, bunu yapmam için dünyadaki hiçbir para yetmez.

“O yüzden tebrikler Martin, oyuna duyduğun sevgi için. O ortalıkta olduğunda futbolu daha iyi bir yer hâline getiriyor, her şey daha ilginç oluyor.”