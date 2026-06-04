"Dünyada pek çok oyuncu var" - Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne, başkanın açık uyarısında yer alan sert sözleri nedeniyle Napoli'ye satılabilir

De Bruyne’nin hayal kırıklığı, teknik direktörün sadece bir yıl önce Napoli’ye dördüncü Scudetto’yu kazandırmış olmasına rağmen, Conte ile yaşadığı taktiksel uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Oyun kurucu, 2025-26 sezonunda Serie A’da sadece 18 maça çıkabildi ve eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün uyguladığı katı sistemden dolayı kendini kısıtlanmış hissetti. De Bruyne, teknik direktör koltuğunda bir değişiklik görmekten memnun olup olmadığı sorulduğunda açık sözlüydü.

"Benim için evet. Bana kalırsa, kalmak zorunda değildi," diye itiraf etti De Bruyne. "Geçen yaz, nasıl oynayacağımız konusunda sözler verilmişti, ama sonuçta bunların pek çoğu gerçekleşmedi. Tabii ki benim için zordu çünkü Conte'nin futbolla ilgili vizyonu benimkinden çok farklı. Aslında, hiçbir zaman tercih ettiğim pozisyonda oynama fırsatım olmadı. Her halükarda, takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çok defansif oynadık. 4-5-1 dizilişiyle her maçı tek gol farkla kazanmaya çalışırsanız, belli bir tür futbol oynarsınız. Sezonun başında, daha da geriye çekildik."