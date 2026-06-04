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"Dünyada pek çok oyuncu var" - Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne, başkanın açık uyarısında yer alan sert sözleri nedeniyle Napoli'ye satılabilir
De Laurentiis, De Bruyne'ye sert çıktı
De Bruyne'nin Conte'nin ayrılışını açıkça kutlamasının ardından Stadio Diego Armando Maradona'daki gerginlik doruk noktasına ulaştı. Geçen yaz Manchester City'den bedelsiz transferle İtalya'ya gelen Belçikalı milli oyuncu, ciddi bir hamstring sakatlığı ve taktiksel anlaşmazlıkların gölgesinde İtalya'daki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçirdi.
Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında De Laurentiis, kulübün gidişatından memnun olmayan oyuncuların başka bir takımda forma giyebileceklerini açıkça belirtti. Kıdemli yıldızlar De Bruyne ve Lukaku'nun kargaşaya yol açan yorumları sorulduğunda, film mogulu sözünü sakınmadı. De Laurentiis, "Bakış açınıza göre kabul edilebilir ya da kabul edilemez açıklamalar yaptılar" dedi. "Hepimiz işe döndüğümüzde ne olacağını göreceğiz. Yeni teknik direktörün bu konuda ne düşündüğünü göreceğiz. Eğer birinin ayrılması gerekiyorsa, ayrılır. Sorun ne ki? Dünyada bolca futbolcu var."
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Belçikalı süperstar, Conte ile yaşadığı gerginliği itiraf etti
De Bruyne’nin hayal kırıklığı, teknik direktörün sadece bir yıl önce Napoli’ye dördüncü Scudetto’yu kazandırmış olmasına rağmen, Conte ile yaşadığı taktiksel uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Oyun kurucu, 2025-26 sezonunda Serie A’da sadece 18 maça çıkabildi ve eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün uyguladığı katı sistemden dolayı kendini kısıtlanmış hissetti. De Bruyne, teknik direktör koltuğunda bir değişiklik görmekten memnun olup olmadığı sorulduğunda açık sözlüydü.
"Benim için evet. Bana kalırsa, kalmak zorunda değildi," diye itiraf etti De Bruyne. "Geçen yaz, nasıl oynayacağımız konusunda sözler verilmişti, ama sonuçta bunların pek çoğu gerçekleşmedi. Tabii ki benim için zordu çünkü Conte'nin futbolla ilgili vizyonu benimkinden çok farklı. Aslında, hiçbir zaman tercih ettiğim pozisyonda oynama fırsatım olmadı. Her halükarda, takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çok defansif oynadık. 4-5-1 dizilişiyle her maçı tek gol farkla kazanmaya çalışırsanız, belli bir tür futbol oynarsınız. Sezonun başında, daha da geriye çekildik."
Forvetlerin yaşadığı zorluklar, taktiksel farklılıkları ortaya koyuyor
De Bruyne, kulübün defansif oyun anlayışını ve hücumdaki verimsizliği eleştirdi; bu eleştirilerde dolaylı olarak Lukaku’nun yaşadığı zorluklara da değindi. Bu forvet hattındaki kriz, Lukaku’nun Belçika’da geçirdiği sakatlık rehabilitasyonu sırasında kulübün talimatlarına uymaması ve 150.000 avroluk para cezasına çarptırılmasıyla daha da tırmandı. Forvet oyuncusu daha sonra özür dilemiş olsa da, Napoli’nin Suudi Arabistan ve Türkiye’den gelen ilginin de etkisiyle bu yaz onu 10 milyon avro gibi indirimli bir fiyata satmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Massimiliano Allegri'nin yeni teknik direktör olarak göreve gelmesi beklenirken, Allegri'nin yerine geçeceği kişiyle benzer bir pragmatik felsefeye sahip olması nedeniyle, geniş alan futbolu sevenler için durumun düzelmesi pek olası görünmüyor.
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Allegri yönetiminde yeni bir dönem başlıyor
De Laurentiis, hukuki nedenlerden ötürü Allegri'yi resmi olarak yeni teknik direktör olarak atayamasa da, başkan oyuncu satışlarıyla ilgili nihai kararın yeni teknik direktöre ait olacağını doğruladı. İdare, özellikle bu oyuncuların soyunma odasındaki konumu ve maaşlarına yapılan yatırım göz önüne alındığında, oyuncuların açıklamalarının zamanlamasından pek hoşnut değil.