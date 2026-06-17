Dünyaca ünlü hayranı bile onu ateşleyemiyor! Bu Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Dünya Kupası şansları için bir yük haline geldi

Merkez forvet olarak sahaya çıkan Ronaldo, çoğu zaman Kongolu savunma oyuncularının arasında dolaştı. Hatta zaman zaman ofsayt pozisyonunda bekleyerek, onların yavaşça kendi seviyesine geri çekilmesini bekledi. Bazen Ronaldo, Kongo’nun efsanevi taraftarı Lumumba Vea kadar hareketsiz görünüyordu; Lumumba Vea, maçın tamamı boyunca bir podyumda sağ kolunu havaya kaldırmış, kıpırdamadan durarak Kongolu halk kahramanı Patrice Lumumba’nın heykelini taklit etmesiyle tanınıyor. Ebola kaynaklı giriş kısıtlamaları nedeniyle Lumumba Vea, Kongo’nun ilk maçını kaçırdı; ancak grubun kalan iki maçı için daha sonra ülkeye gelmesi bekleniyor.

Ronaldo, bir keresinde ceza sahasının solunda sonuçsuz kalan bir top sürme hareketi yaptı, bir keresinde ters vuruş denemesi sırasında düştü ve takım arkadaşlarının kendisini uygun şekilde kullanmamasına birkaç kez el kol hareketleriyle sinirlendi. Joao Neves’in erken attığı açılış golünde payı yoktu.

Ardından, aslında çok yetenekli olan Portekiz milli takımı, maçı idare etme moduna geçti. Ronaldo’nun uyuşukluğu takım arkadaşlarına da bulaşıyor gibi görünüyordu – ta ki Kongo, ilk yarının uzatma dakikalarında hak ettiği bir şekilde beraberlik golünü atana kadar. Bunun üzerine Ronaldo, kendi kalecisi Diogo Costa’yı herkesin gözü önünde sahada eleştirdi. Bu arada Ronaldo, herhangi bir savunma görevinden de kaçındı.

Tamlık adına şunu da belirtmek gerekir: Messi de Cezayir karşısında ani bir koşu ve çalışma harikası olarak öne çıkmamıştı. Ancak Ronaldo’nun aksine, en azından aktif olarak toplara koştu ve onların gelmesini beklemedi. Ronaldo’nun Kongo karşısında ilk yarıdaki istatistikleri: 0 şut, 0 dripling, 16 pas, bunların 15’i geriye doğru.