Maçın başlamasına yaklaşık iki saat kala, Houston’daki stadyumda ilk kez coşkulu tezahüratlar yükseldi. Nedeni: Dev ekranlarda Cristiano Ronaldo’nun takım otobüsünden inişi canlı olarak gösteriliyordu. Kısa bir süre sonra, tribünlerdeki on binlerce taraftardan biri, CR7 formasıyla röportaj verdi. Mikrofonuna doğru haykırdı: “We are here to support Cristiano Ronaldo!”
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Dünyaca ünlü hayranı bile onu ateşleyemiyor! Bu Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Dünya Kupası şansları için bir yük haline geldi
Houston’da neyin söz konusu olduğu çabucak anlaşıldı: Portekiz değil, hele ki Kongo Demokratik Cumhuriyeti de değil, Cristiano Ronaldo’ydu. Al-Nassr’ın 41 yaşındaki süperstarı, büyük heyecan uyandıran “GOAT” düellasında nihayet karşılık vermek zorundaydı. Bir gün önce, ezeli rakibi Lionel Messi (38), Arjantin’i Cezayir’e karşı 3-0 galibiyete taşıyan üç gol atmıştı. Ayrıca, Ronaldo’nun beş farklı Dünya Kupası’nda attığı gol rekorunu egale etmiş ve üstüne Miroslav Klose’nin 16 Dünya Kupası golüyle sahip olduğu tüm zamanların rekorunu da kırmıştı.
Maçın başlamasına 43 dakika kala Ronaldo nihayet ısınmak için sahaya çıktı. Havaya girmek için defalarca boş kaleye şut attı – ve taraftarları (yani stadyumdaki hemen hemen herkes) her seferinde çılgına döndü. Daha sonra anlaşıldığı üzere, bu akıllıca bir öngörüydü; zira Ronaldo, sonraki 90 dakika boyunca rakip savunmacılar ve hatta bir kaleciyle başa çıkarak taraftarlarına sevinç yaşatmadı.
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Görünüşe göre Cristiano Ronaldo’nun halsizliği takım arkadaşlarına da bulaşıyordu
Merkez forvet olarak sahaya çıkan Ronaldo, çoğu zaman Kongolu savunma oyuncularının arasında dolaştı. Hatta zaman zaman ofsayt pozisyonunda bekleyerek, onların yavaşça kendi seviyesine geri çekilmesini bekledi. Bazen Ronaldo, Kongo’nun efsanevi taraftarı Lumumba Vea kadar hareketsiz görünüyordu; Lumumba Vea, maçın tamamı boyunca bir podyumda sağ kolunu havaya kaldırmış, kıpırdamadan durarak Kongolu halk kahramanı Patrice Lumumba’nın heykelini taklit etmesiyle tanınıyor. Ebola kaynaklı giriş kısıtlamaları nedeniyle Lumumba Vea, Kongo’nun ilk maçını kaçırdı; ancak grubun kalan iki maçı için daha sonra ülkeye gelmesi bekleniyor.
Ronaldo, bir keresinde ceza sahasının solunda sonuçsuz kalan bir top sürme hareketi yaptı, bir keresinde ters vuruş denemesi sırasında düştü ve takım arkadaşlarının kendisini uygun şekilde kullanmamasına birkaç kez el kol hareketleriyle sinirlendi. Joao Neves’in erken attığı açılış golünde payı yoktu.
Ardından, aslında çok yetenekli olan Portekiz milli takımı, maçı idare etme moduna geçti. Ronaldo’nun uyuşukluğu takım arkadaşlarına da bulaşıyor gibi görünüyordu – ta ki Kongo, ilk yarının uzatma dakikalarında hak ettiği bir şekilde beraberlik golünü atana kadar. Bunun üzerine Ronaldo, kendi kalecisi Diogo Costa’yı herkesin gözü önünde sahada eleştirdi. Bu arada Ronaldo, herhangi bir savunma görevinden de kaçındı.
Tamlık adına şunu da belirtmek gerekir: Messi de Cezayir karşısında ani bir koşu ve çalışma harikası olarak öne çıkmamıştı. Ancak Ronaldo’nun aksine, en azından aktif olarak toplara koştu ve onların gelmesini beklemedi. Ronaldo’nun Kongo karşısında ilk yarıdaki istatistikleri: 0 şut, 0 dripling, 16 pas, bunların 15’i geriye doğru.
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İkinci yarıda Cristiano Ronaldo aynı fırsatı iki kez kaçırdı
Tribünlerdeki Ronaldo taraftarları arasında hızla hayal kırıklığı yayıldı. Ara sıra duyulan “Meeessi” tezahüratları, Ronaldo’yu yuhaladı. İlk yarıda sadece bir kez ortalık gerçekten gürültülü oldu. O da, ekranlarda dünyaca ünlü YouTuber IShowSpeed’in görüntüsü belirdiğindeydi. Kendisi CR7’nin en büyük hayranı olarak biliniyor ve Ronaldo formasıyla aniden çılgına döndü. Bu an bile Ronaldo’yu harekete geçiremedi.
İkinci yarı başladıktan sonra ilk başta hiçbir şey değişmedi – ta ki 68. dakikada Ronaldo aniden boş pozisyonda şut fırsatı yakalayana (20. top teması!) ve topu sağdan dışarıya atana kadar. Takım arkadaşı Bruno Fernandes, şaşkın ve hatta gözle görülür bir şekilde öfkeli bir şekilde yere çöktü; ne de olsa Ronaldo’nun arkasında, çok daha iyi bir şut pozisyonundaydı. 2-1’lik skor muhtemelen sadece formalite olurdu. 74. dakikada (21. top teması!) bu sahneyi şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir şekilde tekrarladı, ancak bu sefer daha iyi konumlanmış bir takım arkadaşını çileden çıkarmadı. Ama yine de başarısız oldu. Bunun üzerine, hayranlarını hareketli jestlerle coşturdu; hayranları da uslu tezahüratlarla karşılık verdiler – ve maçın geri kalanında yine hayal kırıklığına uğradılar.
Ronaldo, turnuvaya ilk kez şampiyon olmak için başlamıştı. Dört yıl önce Katar’da Messi’nin başardığını başarmak için. Bu açılış maçındaki beraberlik ve Portekiz’in genel olarak hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında şunu söyleyebiliriz: Ronaldo, kendi hayalini gerçekleştirmek için bir yardımdan çok bir yük haline gelmiştir.