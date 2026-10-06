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'Dünya sana teşekkür ediyor' - Neymar, Arjantin kariyerinin vedası öncesinde Lionel Messi'ye duygusal bir veda mesajı gönderdi
Monumental'da duygusal bir gece
Futbol dünyası, uluslararası sahnede gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından birine veda etmeye hazırlanıyor. Şu anda 39 yaşında olan Messi, Buenos Aires'teki ikonik Estadio Monumental'da Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında Arjantin formasıyla son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Odak noktası Buenos Aires'teki kutlamalar olmaya devam etse de, Messi'nin vedasının etkisi Arjantin sınırlarının çok ötesinde hissediliyor. Brezilya ile Arjantin arasında tarihi açıdan sert bir rekabet bulunmasına rağmen Neymar, uzun yıllardır dostu olan Messi'nin spor için ne kadar büyük anlam taşıdığını göstermek adına sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
İkili, Luis Suarez ile birlikte Barcelona'da tarihin en ölümcül hücum ortaklıklarından birini kurdu ve daha sonra Paris Saint-Germain'de yeniden bir araya geldi. Aralarındaki bağ her zaman sahanın ötesine geçti ve Neymar'ın son övgüsü, modern dönemde Güney Amerika'nın en büyük iki yeteneği arasında var olan derin saygıyı ortaya koyuyor.
- Getty Images
Neymar'dan bir efsaneye duygusal saygı duruşu
Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Neymar, futbol dünyasının ortak minnettarlığını dile getirdi. Kendisi de 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım görevlerini bırakan Brezilyalı yıldız, Messi'nin oyuna yaptığı büyük katkıyı yansıtan duygusal bir mesaj paylaştı.
Neymar, eski takım arkadaşını uluslararası kariyerinin son anlarının tadını çıkarmaya teşvik ederken, "Futbolu sevenler yıllar boyunca senden faydalandı... Bugün takımının, ülkenin formasını giydiğin son maçın ve umarım her saniyenin keyfini çıkarırsın" diye yazdı. Kısa sürede viral olan paylaşımda, iki yıldızın Avrupa futbolunun zirvesinde birlikte geçirdiği dönemden görüntüler yer aldı.
Neymar, Messi'nin küresel mirasını övdü
Neymar, Messi’ye saygı duruşunu sürdürerek onun mirasının tek bir ülkeyle sınırlı olmadığını, tüm futbola ait olduğunu vurguladı. "Sana teşekkür eden sadece Arjantin değil, futbol için yaptığın her şey adına dünya sana teşekkür ediyor. Bana futbolu daha da çok sevdirdiğin için teşekkür ederim, sana karşı oynamak bir onurdu ve seninle birlikte tarihe geçmek daha da büyük bir onurdu. Teşekkürler Leo" diye ekledi.
Güney Amerika’da gece geç saatlerde başlayacak şekilde programlanan maçın zamanlaması, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların iş başındaki bir ustanın son dokunuşlarına tanıklık etmek için ekran başında olacağı anlamına geliyor. Arjantin için bu, takımlarını yaklaşık yirmi yıl boyunca tanımlayan kaptana yakışır bir veda fırsatı. Dünyanın geri kalanı içinse bu, sayısız kupa, rekor kıran istatistikler ve ömür boyu sürecek anılarla dolu bir kariyer üzerine düşünme anı.
- adidas
Arjantin için altın bir dönemin sonu
Messi'nin milli futboldan emekliliği, Arjantin için altın bir çağın kesin sonunu işaret ediyor. Inter Miami yıldızı, genç yaşta yaptığı ilk çıkıştan bu yana milli takımın odak noktası oldu; büyük finallerde yıllarca yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından, sonunda 2021 Copa America şampiyonluğuyla laneti bozdu.
Son rakip olarak Benin'in seçilmesi, sonucun anmadan daha geri planda kaldığı kutlama havasında bir ortam yaratıyor. Bir dönem onun kendileri için asla kupa kazanamayacağından korkan taraftar kitlesi, her dokunuşunu, her pasını ve alametifarikası hâline gelen her koşusunu dikkatle izleyecek ve kutlayacak. Artık Arjantin futbolunun tartışmasız kralı olarak ayrılıyor; tüm beklentileri aşmış ve tüm eleştirmenleri susturmuş durumda.
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