Futbol dünyası, uluslararası sahnede gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından birine veda etmeye hazırlanıyor. Şu anda 39 yaşında olan Messi, Buenos Aires'teki ikonik Estadio Monumental'da Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında Arjantin formasıyla son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Odak noktası Buenos Aires'teki kutlamalar olmaya devam etse de, Messi'nin vedasının etkisi Arjantin sınırlarının çok ötesinde hissediliyor. Brezilya ile Arjantin arasında tarihi açıdan sert bir rekabet bulunmasına rağmen Neymar, uzun yıllardır dostu olan Messi'nin spor için ne kadar büyük anlam taşıdığını göstermek adına sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İkili, Luis Suarez ile birlikte Barcelona'da tarihin en ölümcül hücum ortaklıklarından birini kurdu ve daha sonra Paris Saint-Germain'de yeniden bir araya geldi. Aralarındaki bağ her zaman sahanın ötesine geçti ve Neymar'ın son övgüsü, modern dönemde Güney Amerika'nın en büyük iki yeteneği arasında var olan derin saygıyı ortaya koyuyor.