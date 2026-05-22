. "Bir sayfa kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor," diye yazan Podolski, 2021'den beri Polonya'da Gornik Zabrze ile sözleşmeli. Cumartesi günü Radomiak Radom ile oynanacak iç saha maçının ardından Podolski'nin kariyeri sona erecek; oysa Podolski, mevcut kulübünün sahibi olarak göreve daha Perşembe günü başlamıştı.

Seyircilerin gözdesi olan Podolski, bir videoda kariyerini gözden geçiriyor. Videoda Podolski, tüm kulüplerinin formalarını bir araya getiriyor, bir çay içiyor ve "Hadi, iş bitti" diyerek veda ediyor. Gornik Zabrze ise şu mesajı paylaştı: "Her şey için teşekkürler Poldi, yeni görevinde başarılar dileriz."

Sol ayağı ve esprili konuşmasıyla kısa sürede futbolseverlerin gözdesi haline gelen hücum oyuncusu, başarılı bir kariyere sahip. Podolski, 2014 yılında Brezilya'da Alman milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Üç yıl sonra, Almanya için 130 milli maçta 49 gol attıktan sonra DFB kariyerini sonlandırdı. Miroslav Klose (71) ve Gerd Müller (68)'den sonra DFB'nin en golcü üçüncü oyuncusu.