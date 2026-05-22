1. FC Köln'ün kulüp efsanesi bunu Cuma günü Instagram üzerinden duyurdu. Son olarak, gençlik kulübü Gornik Zabrze ile uzun zamandır beklenen bir şampiyonluğu, yani Polonya Kupası'nı bir kez daha kazandı. Üstelik artık kulübün sahibi de oldu. Bu nedenle kariyerine son vermesi oldukça öngörülebilirdi.
Dünya şampiyonu, seyircilerin gözdesi, efsane: Lukas Podolski kariyerini sonlandırdı
. "Bir sayfa kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor," diye yazan Podolski, 2021'den beri Polonya'da Gornik Zabrze ile sözleşmeli. Cumartesi günü Radomiak Radom ile oynanacak iç saha maçının ardından Podolski'nin kariyeri sona erecek; oysa Podolski, mevcut kulübünün sahibi olarak göreve daha Perşembe günü başlamıştı.
Seyircilerin gözdesi olan Podolski, bir videoda kariyerini gözden geçiriyor. Videoda Podolski, tüm kulüplerinin formalarını bir araya getiriyor, bir çay içiyor ve "Hadi, iş bitti" diyerek veda ediyor. Gornik Zabrze ise şu mesajı paylaştı: "Her şey için teşekkürler Poldi, yeni görevinde başarılar dileriz."
Sol ayağı ve esprili konuşmasıyla kısa sürede futbolseverlerin gözdesi haline gelen hücum oyuncusu, başarılı bir kariyere sahip. Podolski, 2014 yılında Brezilya'da Alman milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Üç yıl sonra, Almanya için 130 milli maçta 49 gol attıktan sonra DFB kariyerini sonlandırdı. Miroslav Klose (71) ve Gerd Müller (68)'den sonra DFB'nin en golcü üçüncü oyuncusu.
Podolski, kariyerinin sonuna yaklaşırken son bir büyük hayali gerçekleştiriyor
Podolski, 1. FC Köln'ün altyapısında yetişti ve 2003 yılında profesyonel futbola adım attı. Bundesliga'da FC Bayern forması da giyen Podolski, 2008 yılında bu takımla çifte kupayı kazandı. Yurtdışında sol ayaklı oyuncu, FC Arsenal, Inter Milano, Galatasaray İstanbul, Japonya'da Vissel Kobe ve tekrar Türkiye'de Antalyaspor formalarını giydi, ardından kariyerini Polonya'da noktaladı.
Kariyerinin sonuna yaklaşırken Podolski bir görevi daha yerine getirdi. Gornik Zabrze'de geçirdiği beş yılın ardından eski dünya şampiyonu, Polonya'daki gönül kulübüyle kupa finalinde uzun zamandır beklediği bir şampiyonluğu kutladı. Zabrze'nin hemen dışındaki Gliwice'de doğan Podolski, Bayern, Arsenal, Galatasaray ve Vissel Kobe'deki zaferlerinin ardından Gornik ile beşinci ülkede ulusal kupa kazandı.
"Planım bu sezonun son sezon olmasıydı, çünkü bunun bana ne kadar pahalıya mal olduğunu ve genellikle arka planda kalan aileme ne kadar pahalıya mal olduğunu biliyorum," dedi Podolski, Mayıs başında kupa zaferinin ardından. Bu arada, "Kölsche Jung" bir döner zinciri ve bir dondurma dükkanıyla iş adamı olarak da adını duyurdu.