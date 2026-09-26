İspanya, turnuvadaki etkileyici geçmişiyle öne çıkıyor; son dört finalin üçüne çıkarken, Uluslar Ligi'ndeki son 18 maçında normal sürede yalnızca bir yenilgi aldı.

Kadronun bir büyük başarı daha kazanma arzusunun altını çizen eski Napoli orta sahası şunları ekledi: "Önümüzdeki meydan okuma bu: yeniden kazanmayı istemek, kazanmaya devam etmek. Bu çok zor ama bu takımın bunu yapacak gücü var ve bu unvan için büyük bir coşkuyla mücadele ediyoruz; bunu ayrıca çok önemli görüyoruz. Umarız [Uluslar Ligi'nde] son dörde kalırız."