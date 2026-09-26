AFP
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Dünya şampiyonu İspanya, İngiltere ile karşılaşmaya hazırlanırken Fabian Ruiz de Uluslar Ligi zaferini hedefliyor
Avrupa devleri yeniden rekabetçi maçlara çıkıyor
Wembley'deki dev karşılaşma, La Roja'nın temmuz ayındaki Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup etmesinden bu yana ilk resmi maçına sahne olacak. Bu tarihi zaferle İspanya, 2008 ile 2012 arasındaki altın dönemini hatırlatacak şekilde aynı anda hem Dünya Kupası'nı hem de Avrupa Şampiyonası'nı elinde bulundurdu. Konuk ekip, tüm kulvarlarda 38 maçlık olağanüstü yenilmezlik serisiyle Londra'ya geliyor.
- Getty Images Sport
Ruiz, yeniden doğan şampiyonluk yarışını benimsiyor
İspanyol günlük gazetesi AS'a konuşan Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Ruiz, soyunma odasının yaz aylarındaki başarılarıyla yetinmeyeceğini vurguladı. Luis de la Fuente'nin mesajını ve elit standartları sürdürmenin zorluğunu aktaran 30 yaşındaki oyuncu, "Teknik direktör bize geçmişin geride kaldığını zaten söyledi; o artık tarih ve bu harika, ancak şimdi bugüne odaklanma zamanı. Futbolda en zor şey yeniden kazanmaktır. Bir kez kazanmak harika ama bunu tekrar yapmak zor olan kısımdır" dedi.
Yenilmezlik serisi kıtasal hedefleri körüklüyor
İspanya, turnuvadaki etkileyici geçmişiyle öne çıkıyor; son dört finalin üçüne çıkarken, Uluslar Ligi'ndeki son 18 maçında normal sürede yalnızca bir yenilgi aldı.
Kadronun bir büyük başarı daha kazanma arzusunun altını çizen eski Napoli orta sahası şunları ekledi: "Önümüzdeki meydan okuma bu: yeniden kazanmayı istemek, kazanmaya devam etmek. Bu çok zor ama bu takımın bunu yapacak gücü var ve bu unvan için büyük bir coşkuyla mücadele ediyoruz; bunu ayrıca çok önemli görüyoruz. Umarız [Uluslar Ligi'nde] son dörde kalırız."
- ZUMA Press Wire
Dünya şampiyonlarını zorlu bir fikstür bekliyor
Tarih, son dokuz karşılaşmasının altısını İngiltere'ye karşı kazanan İspanya'dan yana. Buna Euro 2024 finalindeki 2-1'lik galibiyet de dahil. De la Fuente'nin ekibi, Hırvatistan ve Çekya'ya karşı zorlu 3. Grup sınavlarına çıkmadan önce namağlup serisini korumaya çalışacak. Wembley'de alınacak sonuç, dünya şampiyonlarının Uluslar Ligi finallerine kalma hedefi yolunda kritik bir ölçüt olacak.
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