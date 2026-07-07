Buna göre, 20 yaşındaki oyuncu son hazırlık antrenmanının son seansında rakibin müdahalesi olmaksızın dizinden sakatlandı ve bu nedenle Kolombiya maçında forma giyemeyecek. Gazete, oyuncunun “kesinlikle” kadroda yer almayacağını yazıyor.

Manzambi, son 16 turuna kadar İsviçre’nin oynadığı dört maçın hepsinde sahada yer aldı ve bu maçlarda zaman zaman olağanüstü performanslar sergiledi. Grup aşamasının ikinci maçında Bosna’ya karşı 71. dakikada oyuna girdikten sonra attığı iki golle maçın kahramanı oldu.

Ardından, grup aşamasının son maçı olan Kanada karşılaşmasında turnuvada ilk kez ilk on birde yer aldı ve teknik direktör Murat Yakin'e bir gol ve bir asistle bu güveni boşa çıkarmadı. Altıncı turda Cezayir'e karşı oynanan maçta da bir asist yaptı.

Kolombiya maçında bu Freiburglu oyuncunun yerini kimin alacağı henüz belli değil. Ruben Vargas ve Djibril Sow da sakatlık nedeniyle son antrenmanı erken bırakmak zorunda kaldı.