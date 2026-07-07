Blick gazetesinin haberine göre, İsviçre milli takımı Salı akşamı (22.00) büyük olasılıkla SC Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi’den yoksun kalacak.
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Dünya Şampiyonası’nın yıldızına şok! Johan Manzambi’yi saran sakatlık draması
Buna göre, 20 yaşındaki oyuncu son hazırlık antrenmanının son seansında rakibin müdahalesi olmaksızın dizinden sakatlandı ve bu nedenle Kolombiya maçında forma giyemeyecek. Gazete, oyuncunun “kesinlikle” kadroda yer almayacağını yazıyor.
Manzambi, son 16 turuna kadar İsviçre’nin oynadığı dört maçın hepsinde sahada yer aldı ve bu maçlarda zaman zaman olağanüstü performanslar sergiledi. Grup aşamasının ikinci maçında Bosna’ya karşı 71. dakikada oyuna girdikten sonra attığı iki golle maçın kahramanı oldu.
Ardından, grup aşamasının son maçı olan Kanada karşılaşmasında turnuvada ilk kez ilk on birde yer aldı ve teknik direktör Murat Yakin'e bir gol ve bir asistle bu güveni boşa çıkarmadı. Altıncı turda Cezayir'e karşı oynanan maçta da bir asist yaptı.
Kolombiya maçında bu Freiburglu oyuncunun yerini kimin alacağı henüz belli değil. Ruben Vargas ve Djibril Sow da sakatlık nedeniyle son antrenmanı erken bırakmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Manzambi yaz aylarında Premier Lig’e transfer olacak mı?
İsviçre milli takımındaki güçlü performansları nedeniyle, Manzambi hakkında şu anda ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor. Daily Mail’in haberine göre, Newcastle United, Tottenham Hotspur’a transfer olan Sandro Tonali’nin yerine 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Manzambi’nin SC Freiburg ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli ve çıkış maddesi içermeyen bir sözleşmesi bulunuyor; bu nedenle Freiburg kulübü, müzakerelerde son derece avantajlı bir konumda bulunuyor. Transfer muhabiri Ben Jacobs’a göre Newcastle, bu orta saha oyuncusunu yaklaşık 55 milyon avro transfer ücreti karşılığında kadrosuna katabileceğini öngörüyor.
Freiburg ise tam tersine, orta saha oyuncusuna ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda güçlü performanslarla dikkatleri üzerine çekmesi için daha fazla fırsat vermek amacıyla zaman kazanmaya çalışmakla ilgileniyor gibi görünüyor.
MagentaTV uzmanı Thomas Müller, eski kulübü FC Bayern Münih’e de 20 yaşındaki oyuncunun transferini değerlendirmesini tavsiye etti. Mats Hummels ise Manzambi’yi BVB’de görmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
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