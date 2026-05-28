Dünya Kupası yok mu? Sorun değil!: Khvicha Kvaratskhelia bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu – ve PSG'nin yıldızı Ballon d'Or'un favorileri arasında yer almalı

Kvaratskhelia, Napoli'deyken savunma görevlerini ihmal ettiğini kendisi de itiraf etti. Sezonun başlarında Le Parisien'e verdiği röportajda, "Paris'e geldiğimden beri bu konuda çok gelişme kaydettim ve sahada bir savaşçıya dönüştüm" dedi. "Savunmada bile her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum ve teknik direktörüm bu konuda büyük ölçüde gelişmeme yardımcı oldu."

Nitekim Kvaratskhelia, son 18 ayda Luis Enrique'nin gelişiminde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu sık sık vurgulamaya özen gösteriyor.

"Bende en büyük etkiyi yaratan, onun insanlığıydı," diye açıkladı Kvaratskhelia, Ocak ayında Napoli'den transfer olduktan kısa bir süre sonra UEFA'ya verdiği röportajda. "Teknik direktörün rolü, bir futbolcunun kariyerinde inanılmaz derecede önemlidir. Biri size sakin bir şekilde yaklaşıp her şeyi açıkladığında, oyuncu anlamak ve daha iyi performans göstermek için daha da çok çaba gösterir.

"Luis Enrique, hem saha içinde hem de saha dışında, onun, kulübün ve tüm taraftarların için elinden gelenin en iyisini yapman gerektiğini hissettiriyor. Sana büyük bir saygı ve netlikle davranıyor."

Oyuncu ve teknik direktör arasındaki bu karşılıklı saygı ilişkisi sonucunda Kvaratskhelia, mükemmel bir oyuncu haline geldi; çok çalışkan, inanılmaz hızlı ayakları olan ve topu asla fazla sürmeyen bir kanat oyuncusu, yani artık verimli olduğu kadar çalışkan da.

Esasen, Kvaratskhelia rakiplerini geçemediğinde, sürekli olarak onları sıkıştırıyor ve bu da onu, karşılaştığı her takım için 90 dakika boyunca bir kabusa dönüştürüyor.