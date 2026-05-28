Dünya Kupası yok mu? Sorun değil!: Khvicha Kvaratskhelia bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu – ve PSG'nin yıldızı Ballon d'Or'un favorileri arasında yer almalı

GOAL'a verdiği röportajda, Arsenal efsanesi Ray Parlour, Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline girerken Mikel Arteta'nın takımının en çok "endişelenmesi" gereken PSG oyuncusu olarak Kvaratskhelia'yı gösterdi – ve bunun için haklı nedenleri var.
"Gürcü George Best" tarihi bir formda. Allianz Arena'da Bayern ile oynanan ikinci maçta Dembele'ye yaptığı muhteşem asistle Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yedi maç üst üste gol katkısı yapan ilk oyuncu oldu.
Budapeşte'de bu olağanüstü serisini sürdürürse, Dünya Kupası öncesinde Ballon d'Or güç sıralamasında neredeyse kesin olarak zirveye yerleşecektir. Sporun en büyük turnuvasına katılmadan bu pozisyonda kalmak elbette zor olacak ve şüphesiz ana rakiplerinin Kuzey Amerika'daki performansına bağlı olacaktır.
1995 yılında Avrupalı olmayan oyuncuların Ballon d'Or'a aday olabilmesi ile birlikte, 'Dünya Kupası yıllarında' yedi kazananın dördü de bu ödülü kazandı: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006) ve Lionel Messi (2023, ertelenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle). Beşinci kazanan olan Luka Modric, Ballon d'Or'u esas olarak 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Altın Top'u kazanmış olması nedeniyle elde etti.
Ancak Kvaratskhelia, Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ilham alabilir. İkisi de sırasıyla 2010 ve 2014'te Dünya Kupası'nı kazanamadı, söz konusu turnuvada kötü performans gösterdi - ancak bu, ikisinin de Ballon d'Or oylamasında birinci olmasını engellemedi.
Elbette Kvaratskhelia henüz o seviyede bir oyun sergilemiyor olabilir, ya da belki daha da önemlisi, o kadar popüler olmayabilir, ancak önemli olan nokta, Toni Kroos'un yanılabileceğidir. Kvaratskhelia'nın bu yıl kesinlikle dünya şampiyonu olmayacak olması, Ballon d'Or'u kazanamayacağı anlamına gelmez. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha göz kamaştırıcı ve belirleyici bir performans sergilerse, en layık kazanan o olur.