Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kvaratskhelia UCL MVP GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Dünya Kupası yok mu? Sorun değil!: Khvicha Kvaratskhelia bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu – ve PSG'nin yıldızı Ballon d'Or'un favorileri arasında yer almalı

Opinion
Şampiyonlar Ligi
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
FEATURES
Paris Saint-Germain - Arsenal

Kroos kardeşlerin "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inin son bölümünde Felix, Bayern Münih'in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağı sırasında not alırken, "Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d'Or" yazdığını açıkladı. Toni, kendisinin de bu Gürcü oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu itiraf etti, ancak tek bir sorun olduğunu da ekledi: "O dünya şampiyonu olamayacak."

Eski Real Madrid orta saha oyuncusunun haklı bir noktaya değindiği söylenebilir. Dünya Kupası, Ballon d'Or oylamasında her zaman büyük bir etki yaratır ve Kvaratskhelia, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada oynamak için bir fırsat bile bulamıyor; kupayı kaldırmayı ise hiç düşünmeye gerek bile yok.

Ancak Gürcistan'ın elenmesi, bu kanat sihirbazını yarışın dışında bırakmalı mı? Sonuçta, bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde ondan daha iyi bir oyuncu yoktu ve Kvaratskhelia, Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak finalde yine dribbling sanatında bir gösteri sergilerse, Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmez mi?

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Dembele'nin teklifine destek

    Mütevazı kişiliğiyle tanınan Kvaratskhelia, son zamanlarda kendi adaylığından çok Ousmane Dembélé’nin Ballon d’Or adaylığını desteklemekle daha çok zaman geçirdi. “Ousmane olağanüstü bir oyuncu. Bunu bu akşam da gördük," dedi Kvaratskhelia, 14 Nisan'da Anfield'da Liverpool'a karşı 2-0 kazanılan maçta Dembele'nin attığı iki golün ardından heyecanla. "Neden geçen yıl Ballon d'Or'u kazandığını gösterdi. Ve bunu birçok kez kazanabilecek kapasiteye sahip."

    Dembele'nin unvanını korumak için gerçek bir şansı var, özellikle de Fransız forvet bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın favorilerinden birinde kesin olarak ilk 11'de yer alacak.

    Ancak, bu sezon şu ana kadar PSG'nin en göze çarpan oyuncusu Dembele değil, Kvaratskhelia oldu ve Gürcü oyuncu, mevcut sezonun son aşamalarında, takım arkadaşının geçen sezonun ikinci yarısında sergilediğinden daha etkileyici bir performans gösterdi.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    Kararlı bir değişim

    Ballon d'Or artık kulüp sezonunun tamamını kapsıyor olsa da, 2025 yılının başında Dembele'nin hâlâ futbol dünyasının en büyük potansiyelini tam olarak ortaya koyamayan oyuncularından biri olarak görüldüğünü hatırlamakta fayda var. Luis Enrique, onu PSG'nin hücum hattının ortasına yerleştirerek onun dünya çapındaki potansiyelini ortaya çıkardı.

    Bir anda Dembele, verimsizliği ile tanınan bir kanat oyuncusundan Şampiyonlar Ligi'nin en tehlikeli çok yönlü forvetlerinden birine dönüştü. Eski Barcelona oyuncusu, eleme turlarında attığı dört gol ve yaptığı beş asistle PSG'nin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynadı.

    Buna karşılık Kvaratskhelia, tercih ettiği sol kanat pozisyonunda kaldı; ancak yine de PSG'nin üst üste ikinci kez finale yükselmesinde merkezi bir rol oynadı.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    "Dünyanın en iyi oyuncusu"

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kvaratskhelia'dan (16) daha fazla golün doğrudan parçası olan başka bir oyuncu yok; kendisi de 10 gol attı ve bunların yedisi sadece eleme turlarında geldi.

    Gürcü oyuncu, son 16 turunda Chelsea'yi 8-2'lik skorla ezip geçen iki maçta da kesinlikle olağanüstü bir performans sergiledi ve Parc des Princes'te Liverpool'u yendikleri çeyrek final maçında bir kez daha muhteşem bir performans göstererek üst üste üçüncü kez Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı.

    Ancak, Kvaratskhelia'nın bu yılki Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olarak kendini kanıtlaması, muhtemelen aynı sahada Bayern Münih'e karşı alınan 5-4'lük epik galibiyetten sonra oldu.

    "Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncusu ve giderek daha da iyiye gidecek," dedi Hollandalı efsane Clarence Seedorf, Amazon Prime'da çok sayıda süperstarın parladığı bir maçta 25 yaşındaki oyuncunun en çok öne çıktığını gördükten sonra coşkuyla. "Sol kanatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum çünkü her durumda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.

    Bazı anlarda takımı sırtında taşıyor, bu yüzden zekasını seviyorum. Orta sahada fazladan bir adam gibi ve aynı zamanda forvette de fark yaratıyor. İnanılmaz bir oyuncu."

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Büyük oyun oyuncusu

    Kvaratskhelia'nın günümüz futbolunun teknik açıdan en yetenekli oyuncularından biri olduğu bir süredir ortada. Napoli taraftarları, onun top sürme becerilerinden o kadar etkilenmişti ki, Temmuz 2022'de Dinamo Batumi'den pek de ses getirmeyen bir transferle takıma katıldığından iki ay geçmeden onu kulübün efsanesi Diego Maradona ile karşılaştırmaya başladılar.

    Luis Enrique, "Kvaradona" lakabını çok seviyor ve kısa süre önce kendisinin de bu lakabı kullandığını itiraf etti. Ancak, Gürcü oyuncunun en sevdiği özelliği yetenekleri değil, zihniyetidir.

    Kvaratskhelia, hak ettiği bir "büyük maç oyuncusu" ününe sahiptir ve Luis Enrique, 22 Nisan'da Nantes'e karşı iki gol atan kanat oyuncusunun performansının ardından şaka bile yapmıştır: "Bugün yanlış anlamış, bunu Şampiyonlar Ligi maçı sandı, değil mi?!"

    Ancak, bazı PSG oyuncularının kendilerini Avrupa maçları için sakladıkları yönünde yadsınamaz bir algı olsa da, Kvaratskhelia için durum hiç de böyle değil.

    Luis Enrique, "Khvicha tüm sezon boyunca yüksek seviyedeydi" dedi. "Ve ben onun hücum kalitesinden bahsetmiyorum, çünkü bunu herkes zaten biliyor. Ben onun karakterinden, maç ne olursa olsun savunma şeklinden bahsediyorum." Ancak her zaman böyle değildi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    Luis Enrique'nin etkisi

    Kvaratskhelia, Napoli'deyken savunma görevlerini ihmal ettiğini kendisi de itiraf etti. Sezonun başlarında Le Parisien'e verdiği röportajda, "Paris'e geldiğimden beri bu konuda çok gelişme kaydettim ve sahada bir savaşçıya dönüştüm" dedi. "Savunmada bile her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum ve teknik direktörüm bu konuda büyük ölçüde gelişmeme yardımcı oldu."

    Nitekim Kvaratskhelia, son 18 ayda Luis Enrique'nin gelişiminde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu sık sık vurgulamaya özen gösteriyor.

    "Bende en büyük etkiyi yaratan, onun insanlığıydı," diye açıkladı Kvaratskhelia, Ocak ayında Napoli'den transfer olduktan kısa bir süre sonra UEFA'ya verdiği röportajda. "Teknik direktörün rolü, bir futbolcunun kariyerinde inanılmaz derecede önemlidir. Biri size sakin bir şekilde yaklaşıp her şeyi açıkladığında, oyuncu anlamak ve daha iyi performans göstermek için daha da çok çaba gösterir.

    "Luis Enrique, hem saha içinde hem de saha dışında, onun, kulübün ve tüm taraftarların için elinden gelenin en iyisini yapman gerektiğini hissettiriyor. Sana büyük bir saygı ve netlikle davranıyor."

    Oyuncu ve teknik direktör arasındaki bu karşılıklı saygı ilişkisi sonucunda Kvaratskhelia, mükemmel bir oyuncu haline geldi; çok çalışkan, inanılmaz hızlı ayakları olan ve topu asla fazla sürmeyen bir kanat oyuncusu, yani artık verimli olduğu kadar çalışkan da.

    Esasen, Kvaratskhelia rakiplerini geçemediğinde, sürekli olarak onları sıkıştırıyor ve bu da onu, karşılaştığı her takım için 90 dakika boyunca bir kabusa dönüştürüyor.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Hak eden bir kazanan

    GOAL'a verdiği röportajda, Arsenal efsanesi Ray Parlour, Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline girerken Mikel Arteta'nın takımının en çok "endişelenmesi" gereken PSG oyuncusu olarak Kvaratskhelia'yı gösterdi – ve bunun için haklı nedenleri var.

    "Gürcü George Best" tarihi bir formda. Allianz Arena'da Bayern ile oynanan ikinci maçta Dembele'ye yaptığı muhteşem asistle Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yedi maç üst üste gol katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

    Budapeşte'de bu olağanüstü serisini sürdürürse, Dünya Kupası öncesinde Ballon d'Or güç sıralamasında neredeyse kesin olarak zirveye yerleşecektir. Sporun en büyük turnuvasına katılmadan bu pozisyonda kalmak elbette zor olacak ve şüphesiz ana rakiplerinin Kuzey Amerika'daki performansına bağlı olacaktır.

    1995 yılında Avrupalı olmayan oyuncuların Ballon d'Or'a aday olabilmesi ile birlikte, 'Dünya Kupası yıllarında' yedi kazananın dördü de bu ödülü kazandı: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006) ve Lionel Messi (2023, ertelenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle). Beşinci kazanan olan Luka Modric, Ballon d'Or'u esas olarak 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Altın Top'u kazanmış olması nedeniyle elde etti.

    Ancak Kvaratskhelia, Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ilham alabilir. İkisi de sırasıyla 2010 ve 2014'te Dünya Kupası'nı kazanamadı, söz konusu turnuvada kötü performans gösterdi - ancak bu, ikisinin de Ballon d'Or oylamasında birinci olmasını engellemedi.

    Elbette Kvaratskhelia henüz o seviyede bir oyun sergilemiyor olabilir, ya da belki daha da önemlisi, o kadar popüler olmayabilir, ancak önemli olan nokta, Toni Kroos'un yanılabileceğidir. Kvaratskhelia'nın bu yıl kesinlikle dünya şampiyonu olmayacak olması, Ballon d'Or'u kazanamayacağı anlamına gelmez. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha göz kamaştırıcı ve belirleyici bir performans sergilerse, en layık kazanan o olur.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS