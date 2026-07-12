Real Madrid’in orta saha oyuncusu, iki gol atarak Three Lions’ın Norveç’e karşı uzatmalarda 2-1’lik zorlu bir galibiyet elde etmesini sağlasa da, Alman teknik direktörün sevinci sınırlı kaldı. Tuchel, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından açık sözlerle konuşmaktan çekinmedi ve takımının performansını eleştirdi.
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Dünya Kupası yarı finaline yükselmenin ardından ateşli tartışma! Maçın kahramanı Jude Bellingham, Thomas Tuchel’in eleştirilerine karşı çıktı
"Oyuncuların performansından memnun değilim. Maçı kendimiz için inanılmaz derecede zorlaştırdık," dedi maçın ardından gözle görülür şekilde bıkkın görünen İngiltere milli takım teknik direktörü. "Sonuç harika. Yarı finaldeyiz, bu olağanüstü. Ama performanstan memnun değilim. Adanmışlık var. Ancak oynama şeklimizle işleri kendimiz için çok zorlaştırdık: Dikkatsiz, çok sayıda teknik hata, yeterince hızlı değil, yeterince tekrarlı değil. Bugün şanslıydık!"
Bu eleştiri, maçın kahramanı tarafından anlayışsızlıkla karşılandı. Bir muhabir, Bellingham’a Tuchel’in bu net sözlerinin yüksek beklentilerini pekiştirip takımı daha iyi performanslara itip itemeyeceğini sorduğunda, profesyonel futbolcu sinirli bir tepki gösterdi.
- Getty Images Sport
Bellingham, Tuchel’in eleştirisine nasıl tepki gösterdi?
"Belki. Ama belki de o, bu koşullar altında Erling Haaland, Ödegaard, Nusa ve Sörloth'a karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu takıma karşı oynamak kolay değil," diye karşılık verdi Bellingham, sesinden de anlaşıldığı üzere oldukça sinirli bir şekilde.
Yıldız oyuncu, bu sözleriyle Florida eyaletindeki dış koşulları kastetti. Miami’deki maç, 31 santigrat derece sıcaklık ve aşırı nem altında oynandı.
Bellingham: "1000 pas atarak her maçı kazanamazsın"
Bellingham sözlerine şöyle devam etti: "Olumlu bir ortam yaratmaya çalıştık ve artık son dört takım arasında yer aldığımıza göre, bunu aynı şekilde sürdürmeliyiz."
Son olarak, iki gol atan oyuncu, dikkatleri takımın dayanışmasına ve karakterine çekmeye çalıştı. "Takım arkadaşlarım hakkında ne kadar olumlu konuşsam azdır. Her maçı 1000 pas atarak kazanamazsınız. Bazen kirli de olsa kazanmak zorundasınız. Bugün bunu yine başardık," dedi 23 yaşındaki oyuncu.
Böylece İngiltere, önümüzdeki Çarşamba günü Alman saatiyle 21:00’de yarı finalde son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak.
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