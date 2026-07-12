"Oyuncuların performansından memnun değilim. Maçı kendimiz için inanılmaz derecede zorlaştırdık," dedi maçın ardından gözle görülür şekilde bıkkın görünen İngiltere milli takım teknik direktörü. "Sonuç harika. Yarı finaldeyiz, bu olağanüstü. Ama performanstan memnun değilim. Adanmışlık var. Ancak oynama şeklimizle işleri kendimiz için çok zorlaştırdık: Dikkatsiz, çok sayıda teknik hata, yeterince hızlı değil, yeterince tekrarlı değil. Bugün şanslıydık!"

Bu eleştiri, maçın kahramanı tarafından anlayışsızlıkla karşılandı. Bir muhabir, Bellingham’a Tuchel’in bu net sözlerinin yüksek beklentilerini pekiştirip takımı daha iyi performanslara itip itemeyeceğini sorduğunda, profesyonel futbolcu sinirli bir tepki gösterdi.