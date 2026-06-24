Dünya Kupası Turunun Özeti: Tarih, Messi ve Ronaldo’ya boyun eğiyor… Salah ve tanınmayan bir kalecinin olağanüstü performansı

Arap oyuncular ikinci turda sadece katılımcılar değildi, aynı zamanda turnuvanın en önemli olaylarının da bir parçasıydılar.
Mohamed Salah, Vancouver'da Yeni Zelanda'yı 3-1 yendikleri maçta bir gol atıp bir gol pası vererek Mısır futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı ve 1934'ten bu yana 92 yıl süren bekleyişin ardından Mısır'a Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini kazandırdı.
34 yaşındaki Salah, asist ve şut olmak üzere toplam 10 gol fırsatına imza attığı olağanüstü bir performans sergiledi; Opta'ya göre bu, turnuvada şu ana kadar herhangi bir oyuncu tarafından kaydedilen en yüksek rakam.
Ayrıca, en azından 1966 yılından bu yana Dünya Kupası'nda aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.
68. uluslararası golüyle, Mısır milli takımının golcü rekorunu elinde tutan teknik direktörü Hasan’ın (69) rekoruna yaklaşmış oldu.
Mısır, üçüncü turda İran ile karşılaşmadan önce 7. grubun zirvesinde yer alıyor ve tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeye bir adım uzaklıkta.
Fas ise, 2. dakikada İsmail Sebari’nin attığı erken golle İskoçya’yı 1-0 mağlup ederek istikrarlı ilerleyişini sürdürdü; bu gol, bu turnuvanın en hızlı golü oldu.
Sibari, 2018'de Muhammed Salah'ın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atan ikinci Afrikalı oyuncu oldu.
Öte yandan Suudi Arabistan, İspanya’ya 4-0 yenilirken, Cezayir milli takımı ise Avusturya ile oynayacağı kritik maç öncesinde Ürdün’ü 2-1 mağlup ederek umutlarını canlandırdı.
Irak ise Fransa ve Norveç’e karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından bir mucizeye ihtiyaç duyar hale geldi.
Şu ana kadar Afrika takımlarının durumu net: Bazı takımlar tarih yazarken, diğerleri hayatta kalmak için mücadele ediyor; son bölüm ise hâlâ belirsizliğini koruyor.
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