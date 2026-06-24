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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası Turunun Özeti: Tarih, Messi ve Ronaldo’ya boyun eğiyor… Salah ve tanınmayan bir kalecinin olağanüstü performansı

FEATURES
İskoçya - Fas
İskoçya
Fas
Dünya Kupası
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
İspanya
Suudi Arabistan
Fransa - Irak
Fransa
Irak
Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Panama - Hırvatistan
Panama
Hırvatistan
İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
I. Saibari
E. Room
J. Bellingham
L. Modric
İskoçya
Fas
ABD
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
Ürdün
Cezayir
İspanya
Suudi Arabistan
Fransa
Irak
Arjantin
Avusturya
Portekiz
Özbekistan
Panama
Hırvatistan
İngiltere
Gana
Curaçao

Sibari muhteşem performansını sürdürüyor… Cezayir ise rahat bir nefes alıyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu, büyük dönüşümlerin yaşandığı bir tur olarak öne çıktı; gerçek rekabetin izleri ortaya çıkmaya başladı ve bazı erken tahminler, sonuçların baskısı altında çöktü.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi yıldızlar sahneye çıkmaya devam ederken, bazı milli takımlar eleme turları öncesinde konumlarını güçlendirmeyi başardı; geleneksel güçler ise beklentilerin altında kalan başlangıçların ardından kendilerini zorlu sorularla karşı karşıya buldu.

  • Messi'nin tarihi gecesi... Mbappé ise onun peşinde

    Teksas’taki “Jerry World” Stadyumu’nda, Lionel Messi tek bir gecede iki kez tarihe geçti.

    Messi, Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta Dünya Kupası'ndaki 17. ve 18. gollerini attı. Böylece Miroslav Klose'nin 16 golle elinde tuttuğu rekoru kırarak "Pire" lakaplı oyuncu, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    Maçın başlangıcı pek de iyi geçmedi; Messi, 9. dakikada bir penaltı kaçırdı, ancak 38. dakikada muhteşem bir golle cevap verdi ve ardından etkileyici bir hücumun ardından ikinci golünü attı.

    Aynı gün, Kylian Mbappé, Fransa’nın Irak’ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol attı ve Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 16’ya çıkararak Messi’nin rekoruna erken bir tehdit oluşturdu.

    Ayrıca Erling Haaland, Norveç'in Senegal'i 3-2 mağlup ettiği maçta iki gol attı. Öte yandan, tecrübeli Luka Modrić, Panama karşısında Hırvatistan milli takımıyla 200. maçına çıkarak tarihi bir rekora imza attı. Jude Bellingham ise Gana karşısında sahaya çıkarak 50 uluslararası maça ulaşan en genç İngiliz futbolcu oldu. 

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  • Ronaldo yanıt veriyor… Şaşırtıcı rekorlar

    Özbekistan karşısında 6. dakikada Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı ve 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu.

    İkinci golüyle efsane Eusébio’yu geçerek Dünya Kupası tarihindeki en golcü Portekizli oyuncu oldu. Ronaldo ayrıca milli takımdaki gol sayısını 145’e yükselterek Messi’nin 23 gol önünde yer aldı.

    Portekiz, maçı 5-0’lık ezici bir galibiyetle tamamladı ve 87. dakikada Rafael Leão beşinci golü attı; böylece ilk turda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından ortaya çıkan tartışmalar da yatıştı.

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  • Tekrarlanan bir İngiliz geleneği… Kara Yıldızlar Kalesi

    Büyük turnuvalarda üst üste dördüncü kez, İngiltere (0-0) grup aşamasındaki ikinci maçında puan alamadı; 2021’de İskoçya, 2022’de ABD ve 2024’te Danimarka’nın ardından, bu kez dünya sıralamasında 65. sırada yer alan Gana karşısında.

    Rakamlar acımasızdı: 19 şut karşı Gana’nın tek şutu, %79’luk top hakimiyeti, ancak İngiltere’den gol yoktu.

    Karar anı 87. dakikada geldi; O’Reilly’nin kafa vuruşu üst direğe çarptı, ardından Harry Kane boş kale karşısında bir fırsatı kaçırdı.

    Thomas Tuchel, “Yeterince fırsat ve şut ürettik, en önemlisi pozitif kalmamız” derken, Jude Bellingham ise “Gana beraberlik için oynadı ve bunu başardı; biz ise onların savunma hatlarını aşamadık” yorumunda bulundu.

    İngiltere, Gana ile aynı 4 puanla 12. grubun zirvesinde kalmaya devam etse de, Three Lions taraftarları arasında endişe ve geçmişe dair kaygılar hâlâ devam ediyor.

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  • Salah tarih yazıyor… Fas ise yoluna devam ediyor

    Arap oyuncular ikinci turda sadece katılımcılar değildi, aynı zamanda turnuvanın en önemli olaylarının da bir parçasıydılar.

    Mohamed Salah, Vancouver'da Yeni Zelanda'yı 3-1 yendikleri maçta bir gol atıp bir gol pası vererek Mısır futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı ve 1934'ten bu yana 92 yıl süren bekleyişin ardından Mısır'a Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini kazandırdı.

    34 yaşındaki Salah, asist ve şut olmak üzere toplam 10 gol fırsatına imza attığı olağanüstü bir performans sergiledi; Opta'ya göre bu, turnuvada şu ana kadar herhangi bir oyuncu tarafından kaydedilen en yüksek rakam.

    Ayrıca, en azından 1966 yılından bu yana Dünya Kupası'nda aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

    68. uluslararası golüyle, Mısır milli takımının golcü rekorunu elinde tutan teknik direktörü Hasan’ın (69) rekoruna yaklaşmış oldu.

    Mısır, üçüncü turda İran ile karşılaşmadan önce 7. grubun zirvesinde yer alıyor ve tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeye bir adım uzaklıkta.

    Fas ise, 2. dakikada İsmail Sebari’nin attığı erken golle İskoçya’yı 1-0 mağlup ederek istikrarlı ilerleyişini sürdürdü; bu gol, bu turnuvanın en hızlı golü oldu.

    Sibari, 2018'de Muhammed Salah'ın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atan ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

    Öte yandan Suudi Arabistan, İspanya’ya 4-0 yenilirken, Cezayir milli takımı ise Avusturya ile oynayacağı kritik maç öncesinde Ürdün’ü 2-1 mağlup ederek umutlarını canlandırdı.

    Irak ise Fransa ve Norveç’e karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından bir mucizeye ihtiyaç duyar hale geldi.

    Şu ana kadar Afrika takımlarının durumu net: Bazı takımlar tarih yazarken, diğerleri hayatta kalmak için mücadele ediyor; son bölüm ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

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  • En heyecanlı Altın Ayakkabı yarışı

    2026 Dünya Kupası, yakın tarihin en heyecan verici golcü yarışlarından birine sahne oluyor. 1954’ten bu yana ilk kez, turnuvada sadece iki maçın ardından dört veya daha fazla gol atan üç oyuncu yer alıyor.

    Messi, ilk iki maçta Arjantin’in attığı beş golün tamamını kaydetmiş olarak beş golle listenin başında yer alıyor: Cezayir karşısında hat-trick, Avusturya karşısında ise iki gol attı.

    Mbappé ve Haaland ise her biri dört golle onu takip ediyor; ikili, üçüncü turda Fransa ile Norveç arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

    Jonathan David ve Deniz Undav ise her biri üç golle onların arkasında yer alıyor ve büyük takımların herhangi bir tökezlemesini bekliyorlar.

    Ronaldo ise sadece iki golü olmasına rağmen, Özbekistan karşısında attığı iki golle 41 yaş 138 gün gibi bir yaşla Dünya Kupası tarihinde çift gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

    Sibari (2) gibi, Harry Kane de Hırvatistan karşısında attığı iki golle listede yer alıyor; ancak Gana karşısında en önemli fırsatı kaçırmış olsa da, Dünya Kupası tarihindeki en golcü İngiliz oyuncu olan Gary Lineker’i geçmesine sadece bir gol kalmış durumda.

    Turnuvanın yeni sistemi, potansiyel golcüye finale kalması halinde sekiz maç oynama şansı tanıyor; bu da 1970 Dünya Kupası’nda Gerd Müller’in 56 yıldır kırılamayan 10 gol rekorunu yeniden gündeme getirdi.

    Dünya Kupası henüz yarısına gelmedi, ancak Altın Ayakkabı yarışı turnuvanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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  • Altın Eldiven... Curaçao'lu kalecinin olağanüstü istatistikleri

    Dünya Kupası’nda alışılageldik olanın aksine, bu yılki turnuva ilk iki turda, kaleci pozisyonunda şaşırtıcı performanslar sergileyen tanınmamış isimleri güçlü bir şekilde ön plana çıkardı.

    İkinci turda, Curaçao kalecisi Eloy Rom, ülkesini Ekvador karşısında golsüz berabere kalmaya taşıyarak Dünya Kupası tarihindeki en olağanüstü kaleci gecelerinden birine imza attı. Rom, 15 şutu kurtardı; bu, uzatmalara gitmeden oynanan bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin kaydettiği en yüksek kurtarış sayısıdır. Opta’ya göre, 1966’dan bu yana mevcut verilere göre.

    Ayrıca Curaçao'lu kaleci, 2014 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Belçika karşısında 15 şutu kurtaran Amerikalı Tim Howard'ın elinde bulunan tarihi rekoru egale etti; ancak Mr. Chip'in istatistiklerine göre, maçın uzatmalara gitmesi üzerine kurtarış sayısını 16'ya çıkardı.