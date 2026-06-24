Dünya Kupası Turunun Özeti: Tarih, Messi ve Ronaldo’ya boyun eğiyor… Salah ve tanınmayan bir kalecinin olağanüstü performansı

Teksas’taki “Jerry World” Stadyumu’nda, Lionel Messi tek bir gecede iki kez tarihe geçti.

Messi, Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta Dünya Kupası'ndaki 17. ve 18. gollerini attı. Böylece Miroslav Klose'nin 16 golle elinde tuttuğu rekoru kırarak "Pire" lakaplı oyuncu, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Maçın başlangıcı pek de iyi geçmedi; Messi, 9. dakikada bir penaltı kaçırdı, ancak 38. dakikada muhteşem bir golle cevap verdi ve ardından etkileyici bir hücumun ardından ikinci golünü attı.

Aynı gün, Kylian Mbappé, Fransa’nın Irak’ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol attı ve Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 16’ya çıkararak Messi’nin rekoruna erken bir tehdit oluşturdu.

Ayrıca Erling Haaland, Norveç'in Senegal'i 3-2 mağlup ettiği maçta iki gol attı. Öte yandan, tecrübeli Luka Modrić, Panama karşısında Hırvatistan milli takımıyla 200. maçına çıkarak tarihi bir rekora imza attı. Jude Bellingham ise Gana karşısında sahaya çıkarak 50 uluslararası maça ulaşan en genç İngiliz futbolcu oldu.

Ayrıca okuyun:

Rekorlarla dolu bir gece: Messi zamana meydan okuyor... Ronaldo ve Almanya efsanelerini geride bırakıyor

Ronaldo listenin başında... Mbappé, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın efsanelerinin meşru varisi