Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Dünya Kupası: Türkiye, Avustralya'ya yenildi: Irankunda ve Metcalfe, Montella'yı zor durumda bıraktı; Çalhanoğlu ve Yıldız, eleme yolunda zorlu bir süreç bekliyor

Dünya Kupası
Avustralya - Türkiye
Avustralya
Türkiye

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile Türkiye arasındaki maç nasıl geçti?

Türkiye için 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüş acı bir deneyim oldu. Montella'nın takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında sürpriz bir performans sergileyen Avustralya'ya 2-0 yenildi. Çalhanoğlu, Yıldız (ikinci yarıda oyuna girdi) ve takım arkadaşları, sonuna kadar savunma yapan ve kontra ataklarla gol bulan Avustralyalıların duvarına çarptı: İlk yarıda genç yetenek Irankunda muhteşem bir gol attı, ikinci yarıda ise Metcalfe skoru belirledi. Artık ABD ve Paraguay ile karşılaşacak olan Türkiye için eleme yolunda zorlu bir süreç başlıyor.


Vancouver'da şok: Socceroos, maç öncesinde favori gösterilen Türkleri 2-0 mağlup etti ve Paraguay'ı ezip geçen ABD ile birlikte D Grubu'nun zirvesine oturdu. Montella'nın takımı için yanlış bir adım oldu ve şimdi işler zorlaşıyor.

İlk dakikadan itibaren Yıldız'dan yoksun olan Türkler, Arda Güler'e güvendi ve Güler, ilk yarıda pek hareketlenmeyen maçta en tehlikeli isim oldu. Tek hızlanan isim, film gibi bir geçmişe sahip Avustralya futbolunun yeni umudu Nestory Irankunda oldu. Kontratakta skoru açan da oydu. Bu, tam da bu stratejiyi, yani savunma ve kontra atakları çalışmış olan teknik direktör Popovic'in planının mükemmel bir şekilde hayata geçirilmesiydi. Montella'nın takımı her yolu denedi; Bardakci ile direğe çarptı, Juventuslu oyuncuyu oyuna soktu, Çalhanoğlu ile uzak mesafeden şut çekti. Aynı Interli oyuncu, Roma'lı Çelik'ipozisyona soktu, ancak o golü bulamadı. Hatta, ikinci gol geldi. Yine bir kontra atakta Metcalfe, güzel bir sol ayak vuruşuyla maçı bitiriyor ve Türklerin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüşünü bir kabusa dönüştürüyor. Tecrübe ve kurnazlığıyla, bu turnuvanın artık müdavimi haline gelen (üst üste altıncı kez katılıyor) Avustralya, önemli bir galibiyet alıyor ve şimdiden ikinci tura göz dikiyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    Avustralya - Türkiye 2-0


    GOLCÜLER - Irankunda, Metcalfe


    GOL VE ÖNEMLİ ANLAR -

    86' - Çalhanoğlu'nun serbest vuruşunu kaleci köşeye çeldi

    78' - Aktürkoglu'nun vole vuruşu, Türkiye için lanetli gibi görünen maçta sonuçsuz kaldı

    75' - Yine kontratak ve yine gol! Metcalfe orta sahadan çıkıp herkesi geçerek güzel bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi!

    73' - Çalhanoğlu, Çelik'e pas verdi, Avustralya kurtuldu

    57' - Arda Güler'in serbest vuruşundan bir fırsat, Beach topu uzaklaştırıyor

    48' - Türkiye oyunu domine etmeye devam ediyor (Yıldız da oyuna girdi) ancak Avustralya, Bos ile kontratakta tehlikeli

    30' - Bardakçı'nın şutu direkten dönüyor! Türk oyuncunun şutu Avustralyalı kaleci tarafından sektiriliyor ve direğe çarpıyor

    27' - İlk şut ve ilk gol: Irankunda, yıldırım gibi bir kontra atakla golü atıyor. Savunmadan uzun pas, genç Avustralyalı yeteneğin keskin bir hareketle şutunu kaleci kurtaramıyor: Kangurular öne geçiyor!

    • Reklam

  • MAÇ SONUÇLARI

    Avustralya (5-4-1): Beach; Burgess, Bos, Circati, Souttar, Italiano; Metcalfe, O'Neill, Okon-Estlenger, Irakunda; Toure. Teknik Direktör: Tony Popovic

    Türkiye (4-2-3-1): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kokçu; Yüksek, Güler, Yılmaz; Aktürköğlu. Teknik direktör: Vincenzo Montella

    Hakem: Valenzuela

    Golcüler: Irankunda, Metcalfe (A)

    Sarı kart: Akgün (T)

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Avustralya crest
Avustralya
AUS
Dünya Kupası
Türkiye crest
Türkiye
TUR
Paraguay crest
Paraguay
PAR