Türkiye için 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüş acı bir deneyim oldu. Montella'nın takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında sürpriz bir performans sergileyen Avustralya'ya 2-0 yenildi. Çalhanoğlu, Yıldız (ikinci yarıda oyuna girdi) ve takım arkadaşları, sonuna kadar savunma yapan ve kontra ataklarla gol bulan Avustralyalıların duvarına çarptı: İlk yarıda genç yetenek Irankunda muhteşem bir gol attı, ikinci yarıda ise Metcalfe skoru belirledi. Artık ABD ve Paraguay ile karşılaşacak olan Türkiye için eleme yolunda zorlu bir süreç başlıyor.





Vancouver'da şok: Socceroos, maç öncesinde favori gösterilen Türkleri 2-0 mağlup etti ve Paraguay'ı ezip geçen ABD ile birlikte D Grubu'nun zirvesine oturdu. Montella'nın takımı için yanlış bir adım oldu ve şimdi işler zorlaşıyor.

İlk dakikadan itibaren Yıldız'dan yoksun olan Türkler, Arda Güler'e güvendi ve Güler, ilk yarıda pek hareketlenmeyen maçta en tehlikeli isim oldu. Tek hızlanan isim, film gibi bir geçmişe sahip Avustralya futbolunun yeni umudu Nestory Irankunda oldu. Kontratakta skoru açan da oydu. Bu, tam da bu stratejiyi, yani savunma ve kontra atakları çalışmış olan teknik direktör Popovic'in planının mükemmel bir şekilde hayata geçirilmesiydi. Montella'nın takımı her yolu denedi; Bardakci ile direğe çarptı, Juventuslu oyuncuyu oyuna soktu, Çalhanoğlu ile uzak mesafeden şut çekti. Aynı Interli oyuncu, Roma'lı Çelik'ipozisyona soktu, ancak o golü bulamadı. Hatta, ikinci gol geldi. Yine bir kontra atakta Metcalfe, güzel bir sol ayak vuruşuyla maçı bitiriyor ve Türklerin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüşünü bir kabusa dönüştürüyor. Tecrübe ve kurnazlığıyla, bu turnuvanın artık müdavimi haline gelen (üst üste altıncı kez katılıyor) Avustralya, önemli bir galibiyet alıyor ve şimdiden ikinci tura göz dikiyor.