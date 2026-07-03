Hany, Cuma günü Dallas’ta (ABD) oynanan maçın 55. dakikasında kendi kalesine gol attı ve böylece Avustralya’ya sadece 1-1’lik beraberliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 90 dakikanın sonunda maçı uzatmalara taşıdı. Mısırlı oyuncu için bu, bu Dünya Kupası’ndaki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu; zira grup aşamasının ilk maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada da kendi kalecisini geçmişti.
Çeviri:
Dünya Kupası tarihinin tamamında bu, sadece bir başka oyuncuya daha olmuştu! Mısırlı Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı
Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası tarihinde bir Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu sadece 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov başarmıştı. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol attı.
Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.
- AFP
Mohamed Hany, kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce kısa bir süre için sersemlemişti
Kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce ise Hany, kısa süreli bir şok anı yaşatmıştı. Kendi 5 metrelik alanında Avustralyalı Connor Metcalfe ile çarpışmasının ardından, Mısır’ın önde gelen kulübü Al Ahly’de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında bir süre sersemlemiş halde sahada kalmıştı. Kısa bir tedavi molasının ardından Hany oyuna devam etti.
2026 Dünya Kupası’nın ilk eleme turunda Avustralya ile oynanan maç, Hany’nin 46. milli maçtı. Defans oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yer edinmiş durumda; grup aşamasının ikinci maçında Yeni Zelanda’ya karşı alınan 3-1’lik galibiyette bir asist yapmıştı.
2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan 13 kendi kalesine golün tümü
Kendi kalesine gol atan oyuncu
Maç
Sonuç
Damian Bobadilla
ABD - Paraguay
4:1
Miro Muheim
İsviçre - Katar
1:1
Mohamed Hany
Mısır - Belçika
1:1
Ayman Hussein
Norveç - Irak
4:1
Yazan Al-Arab
Avusturya - Ürdün
3:1
Mohamed Al-Mannai
Kanada - Katar
6:0
Cameron Burgess
ABD - Avustralya
2:0
Hassan Al-Tambakti
İspanya - Suudi Arabistan
4:0
Abduvokhid Nematov
Portekiz - Özbekistan
5:0
Sultan Al-Brake
Bosna-Hersek - Katar
3:1
Bono
Fas - Haiti
4:2
Ellyes Skhiri
Tunus - Hollanda
1:3
Mohamed Hany
Mısır - Avustralya
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