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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Oliver Maywurm

Çeviri:

Dünya Kupası tarihinin tamamında bu, sadece bir başka oyuncuya daha olmuştu! Mısırlı Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı

Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
M. Hany

Mısır'ın sağ bek oyuncusu Mohamed Hany, 2026 Dünya Kupası'nın on altılı turunda Avustralya karşısında tarihi bir kendi kalesine gol attı – hem de iki açıdan.

Hany, Cuma günü Dallas’ta (ABD) oynanan maçın 55. dakikasında kendi kalesine gol attı ve böylece Avustralya’ya sadece 1-1’lik beraberliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 90 dakikanın sonunda maçı uzatmalara taşıdı. Mısırlı oyuncu için bu, bu Dünya Kupası’ndaki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu; zira grup aşamasının ilk maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada da kendi kalecisini geçmişti.

  • Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası tarihinde bir Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu sadece 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov başarmıştı. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol attı.

    Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.

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    Mohamed Hany, kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce kısa bir süre için sersemlemişti

    Kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce ise Hany, kısa süreli bir şok anı yaşatmıştı. Kendi 5 metrelik alanında Avustralyalı Connor Metcalfe ile çarpışmasının ardından, Mısır’ın önde gelen kulübü Al Ahly’de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında bir süre sersemlemiş halde sahada kalmıştı. Kısa bir tedavi molasının ardından Hany oyuna devam etti.

    2026 Dünya Kupası’nın ilk eleme turunda Avustralya ile oynanan maç, Hany’nin 46. milli maçtı. Defans oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yer edinmiş durumda; grup aşamasının ikinci maçında Yeni Zelanda’ya karşı alınan 3-1’lik galibiyette bir asist yapmıştı.

  • 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan 13 kendi kalesine golün tümü


    Kendi kalesine gol atan oyuncu

    Maç

    Sonuç

    Damian Bobadilla

    ABD - Paraguay

    4:1

    Miro Muheim

    İsviçre - Katar

    1:1

    Mohamed Hany

    Mısır - Belçika

    1:1

    Ayman Hussein

    Norveç - Irak

    4:1

    Yazan Al-Arab

    Avusturya - Ürdün

    3:1

    Mohamed Al-Mannai

    Kanada - Katar

    6:0

    Cameron Burgess

    ABD - Avustralya

    2:0

    Hassan Al-Tambakti

    İspanya - Suudi Arabistan

    4:0

    Abduvokhid Nematov

    Portekiz - Özbekistan

    5:0

    Sultan Al-Brake

    Bosna-Hersek - Katar

    3:1

    Bono

    Fas - Haiti

    4:2

    Ellyes Skhiri

    Tunus - Hollanda

    1:3

    Mohamed Hany

    Mısır - Avustralya

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