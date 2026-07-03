Dünya Kupası tarihinin tamamında bu, sadece bir başka oyuncuya daha olmuştu! Mısırlı Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı

Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası tarihinde bir Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu sadece 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov başarmıştı. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol attı.

Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.