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France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Dünya Kupası tarihinin en iyi forvet hatları: 2026 turnuvasını adeta aydınlatan Fransa’nın Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’sı sıralamada kaçıncı sırada yer alacak?

Opinion
Dünya Kupası
Fransa
K. Mbappe
M. Olise
O. Dembele
B. Barcola
Paraguay - Fransa
FEATURES

Fransa’nın forvet hattının 2026 Dünya Kupası’nı adeta kasıp kavurduğunu söylemek yanlış olmaz. Grup aşamasındaki üç maçını da kazanan Les Bleus, son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup ederek, bu yazının yazıldığı sırada 13 golle turnuvanın en golcü takımı oldu. Beklendiği gibi, bu gollerin çoğunu Kylian Mbappé attı; Real Madrid'in süperstarı şu ana kadar dört maçta altı kez fileleri havalandırdı.

Bununla birlikte, şu anki Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, Altın Ayakkabı yarışında Mbappé ve Arjantinli Lionel Messi'nin sadece iki gol gerisinde bulunuyor; bu durum, büyük ölçüde I. Grup'ta liderliği garantileyen Norveç'e karşı 4-1'lik galibiyette attığı muhteşem hat-trick'e borçlu.

Öte yandan Michael Olise henüz gol atamadı (İsveç maçında sağ direğin dibinden dönen muhteşem bir ters vuruş yaptı), ancak Bayern Münih'in yıldızı, Fransa'ya şimdiden beş asistle katkı sağladı.

Ancak Fransa’nın forvet hattının ne kadar parlak olduğunun en iyi göstergesinin, teknik direktör Didier Deschamps’ın, ikisi toplamda üç gol atmış olan Bradley Barcola ve Desire Doue arasında rotasyon yapabilmesi olduğu kolayca söylenebilir. Peki, Fransa’nın müthiş hücum hattı turnuvanın sonuna kadar bu performansını sürdürürse, Dünya Kupası tarihinin en iyi forvet hatları arasında hangi sırada yer alabilir?

GOAL, aşağıda en iyi altı forvet hattını sıralıyor...

  • Max MorlockHulton Archive

    6Batı Almanya, 1954

    Batı Almanya, 1954 Dünya Kupası’nda sürpriz bir şampiyonluk kazanmış olabilir, ancak bu zaferi hiç de hak etmedikleri söylenemez. Sepp Herberger’in takımı grup aşamasında Macaristan’a ağır bir yenilgi yemişti, ancak finalde aynı rakibi iki gol geriden gelip mağlup ederek olağanüstü bir direnç sergiledi.

    Almanların başarısının anahtarı şüphesiz, Dünya Kupası'ndaki asist rekorunu (dokuz) elinde tutan sevilen kaptan Fritz Walter'in yönettiği hücumdu. Max Morlock ise 1954'te altı gol attı; bunlardan biri, Batı Almanya'nın maçın ilk 10 dakikasında iki gol yedikten sonra finalde farkı yarıya indiren golüydü.

    Ancak o günün kahramanı, Bern’de önce beraberlik golünü atan, ardından maçın bitimine altı dakika kala galibiyet golünü kaydeden Helmut Rahn oldu. Bununla birlikte, Rahn gibi Hans Schafer ve Ottmar Walter’in de İsviçre’de dörter gol attığını belirtmek gerekir; Batı Almanya, toplamda 25 golle turnuvayı tamamladı – bu, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek ikinci gol sayısıdır.

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  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5Fransa 1958

    Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası’nda Pelé’yi izlediğinde futbolu bırakma isteği duyduğunu söyleyen meşhur sözleriyle hatırlanır. Brezilya’nın genç yıldızı şüphesiz olağanüstü bir oyuncuydu, ancak Fontaine kendini biraz hafife almıştı. Fransız oyuncu da başlı başına muazzam bir yetenekti; İsveç’te düzenlenen ve Pelé’nin sadece altı maçta 13 gol atarak parladığı aynı turnuvada en çok gol atan oyuncu olarak turnuvanın gol kralı olmuştu.

    Ancak Fontaine, yanında iç forvet Roger Piantoni ve Raymond Kopa gibi oyuncular varken daha iyi paslar alabileceğini umabileceğini de ilk kabul eden kişiydi. O yıl Ballon d’Or ödülünü kazanan Piantoni ve Kopa, Fransa’nın 1958 finallerinde üçüncü olduğu turnuvada ikisi de üçer gol attı; Kopa ayrıca tek bir turnuvada en fazla asist (dokuz) rekorunu kırdı ve bu rekor hâlâ kırılmadı.

  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Hollanda 1974

    1974 Dünya Kupası, Johan Cruyff’un kariyerinin doruk noktası olmalıydı. Ajax ile “Toplam Futbol” adlı devrimci oyun tarzını benimseyerek Avrupa’yı fethetmiş olan bu Hollandalı efsanenin, Almanya’da Hollanda’yı zafere taşıyacağına dair herkesin beklentisi vardı. Ve uzun bir süre boyunca, Rinus Michels’in takımına kimse karşı koyamıyor gibi görünüyordu.

    Johnny Rep ve Rob Rensenbrink gibi iki muhteşem kanat oyuncusunun desteğiyle ve orta sahadan hücumcu Johan Neeskans’ın paha biçilmez katkılarıyla Cruyff, zarafet ve yenilikçiliğiyle tüm dünyayı hayran bıraktı; ülkesini finale taşırken kendisi de üç gol ve aynı sayıda asistle takıma katkı sağladı. İsveçli savunma oyuncusu Jan Olsson, o efsanevi “Cruyff dönüşü”nün farkında olmadan kurbanı olmayı, kariyerinin “en gurur verici anı” olarak nitelendirdi.

    Ne yazık ki Hollanda ve tarafsız taraftarlar için, Hollanda finalde Batı Almanya karşısında bir gol üstünlüğünü elinden kaçırdı.

    Ancak Cruyff yine de turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve aralarında toplam 10 gol atarak ona destek olan Rep, Rensenbrink ve Neeskens gibi yıldız oyuncular, onun Dünya Kupası’na ve genel olarak futbola silinmez bir iz bırakmasına şüphesiz katkıda bulundular.

  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Macaristan 1954

    Dünya Kupası’nı hiç kazanmamış en büyük takım, 1954’te ikincilikle turnuvayı tamamlayan muhteşem Macaristan milli takımına ait, istenmeyen ama yadsınamaz derecede romantik bir unvandır.

    "Güçlü Macarlar", 1950 yılına kadar uzanan yenilmezlik serisiyle İsviçre'ye gelmişlerdi ve efsanevi Ferenc Puskás, golcü ikon Sándor Kocsis, sahte dokuz numara pozisyonunun öncüsü Nándor Hidegkuti ve kanat sihirbazı Zoltán Czibor'dan oluşan muhteşem hücum gücü sayesinde durdurulamaz bir güç olarak görülüyorlardı.

    Macarların finallerde attığı 27 golün beş tanesi hariç tamamı bu korkutucu dörtlü tarafından atılmıştı; ölümcül golcü Kocsis tek başına 11 gol kaydetmişti. Bu performans, “Dörtnala Koşan Binbaşı” lakaplı Puskas’ın sakatlığı nedeniyle Brezilya ve son şampiyon Uruguay’ı eleme turlarında mağlup eden maçlarda forma giyememesine rağmen, Gusztav Sebes’in takımının finale yükselmesine büyük katkı sağlamıştı.

    Ancak, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı olmasına rağmen (bu rekoru bugün de elinde tutuyor), Macaristan, grup aşamasında 8-3 gibi ezici bir skorla mağlup ettiği rakibi Batı Almanya’ya, “Bern Mucizesi” olarak anılan maçta yenilerek kupayı evine götüremezdi.

  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brezilya 2002

    Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen 2002 Dünya Kupası, tamamen Ronaldo’nun kendini affettirme hikayesiydi. Brezilya'nın Fransa'ya karşı kaybettiği final maçından dört yıl önce geçirdiği konvülsif nöbetin ardından, Stade de France'da anlaşılır bir şekilde eski parlak halinden çok uzak bir görüntü sergileyen futbol tarihinin en ışıltılı forveti, sadece yedi maçta attığı sekiz golle ülkesini beşinci şampiyonluğa taşıdı; bu gollerin arasında finalde Almanya'ya karşı 2-0 kazanılan maçta attığı iki gol de vardı.

    Ancak, Yokohama’da Ronaldo’nun ikinci golünde Rivaldo’nun yaptığı aldatma hareketinin de ne kadar güzel vurguladığı gibi, bunu tek başına başaramazdı. Futbol tarihinin en yetenekli iki oyuncusu tarafından ustaca desteklendi.

    Nitekim, son 16 turunda Belçika ve çeyrek finalde İngiltere karşısında sırasıyla Maçın En İyi Oyuncusu seçilen Rivaldo’dan, turnuva finallerinde daha fazla gol atan tek isim Ronaldo’ydu.

    Ronaldinho'ya gelince, David Seaman'ı muhteşem bir serbest vuruşla geçtikten sadece birkaç dakika sonra "Üç Aslanlar" karşısında kırmızı kart görmesine rağmen, turnuva boyunca izlemesi büyük bir zevkti ve neden Ballon d'Or'u kazanarak hem Rivaldo'yu hem de Ronaldo'yu taklit edeceğini gösterdi.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brezilya 1970

    Brezilya’nın 1970 Dünya Kupası şampiyonu takımı, futbol tarihinin en iyi milli takımı olarak kabul edilmektedir – ve bunun başlıca nedenlerinden biri de muhteşem forvet hattıdır.

    Rivellino, futbol dünyasının en korkulan sol ayaklarından birine sahipti; Tostao, hem gol fırsatları yaratan hem de gol atan çalışkan ve zeki bir forvetti; yıldırım hızındaki sağ kanat oyuncusu Jairzinho ise Meksika’da oynanan Selecao’nun altı maçının hepsinde gol atarak tarihe geçti.

    Ancak, “Dünyanın En Büyük Gösterisi”nin tartışmasız yıldızı, 1966 İngiltere Dünya Kupası’ndan kelimenin tam anlamıyla kovulduktan sonra tacını geri alan “Kral” Pele’ydi. Pele toplamda dört gol attı ve Jules Rimet Kupası’nı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üçüncü kez havaya kaldırdı; Brezilya ise “Jogo bonito” oyunuyla dünya çapında milyonlarca taraftarı büyüledi.


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