Bununla birlikte, şu anki Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, Altın Ayakkabı yarışında Mbappé ve Arjantinli Lionel Messi'nin sadece iki gol gerisinde bulunuyor; bu durum, büyük ölçüde I. Grup'ta liderliği garantileyen Norveç'e karşı 4-1'lik galibiyette attığı muhteşem hat-trick'e borçlu.
Öte yandan Michael Olise henüz gol atamadı (İsveç maçında sağ direğin dibinden dönen muhteşem bir ters vuruş yaptı), ancak Bayern Münih'in yıldızı, Fransa'ya şimdiden beş asistle katkı sağladı.
Ancak Fransa’nın forvet hattının ne kadar parlak olduğunun en iyi göstergesinin, teknik direktör Didier Deschamps’ın, ikisi toplamda üç gol atmış olan Bradley Barcola ve Desire Doue arasında rotasyon yapabilmesi olduğu kolayca söylenebilir. Peki, Fransa’nın müthiş hücum hattı turnuvanın sonuna kadar bu performansını sürdürürse, Dünya Kupası tarihinin en iyi forvet hatları arasında hangi sırada yer alabilir?
GOAL, aşağıda en iyi altı forvet hattını sıralıyor...