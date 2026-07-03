Batı Almanya, 1954 Dünya Kupası’nda sürpriz bir şampiyonluk kazanmış olabilir, ancak bu zaferi hiç de hak etmedikleri söylenemez. Sepp Herberger’in takımı grup aşamasında Macaristan’a ağır bir yenilgi yemişti, ancak finalde aynı rakibi iki gol geriden gelip mağlup ederek olağanüstü bir direnç sergiledi.

Almanların başarısının anahtarı şüphesiz, Dünya Kupası'ndaki asist rekorunu (dokuz) elinde tutan sevilen kaptan Fritz Walter'in yönettiği hücumdu. Max Morlock ise 1954'te altı gol attı; bunlardan biri, Batı Almanya'nın maçın ilk 10 dakikasında iki gol yedikten sonra finalde farkı yarıya indiren golüydü.

Ancak o günün kahramanı, Bern’de önce beraberlik golünü atan, ardından maçın bitimine altı dakika kala galibiyet golünü kaydeden Helmut Rahn oldu. Bununla birlikte, Rahn gibi Hans Schafer ve Ottmar Walter’in de İsviçre’de dörter gol attığını belirtmek gerekir; Batı Almanya, toplamda 25 golle turnuvayı tamamladı – bu, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek ikinci gol sayısıdır.