Dünya Kupası tarihinin en güçlü teknik direktör kadrosu mu? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ve diğerleri 2026'da kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor

Dünya Kupası'na, son on yılda Avrupa kulüp futbolunun en çok rağbet gören ve en başarılı dört teknik direktörü katılıyor.

Eski Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni en az beş kez kazanmış ve beş farklı ülkede (İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya) lig şampiyonluğu yaşamıştır. Şimdi kendisine, Brezilya'nın 24 yıldır beklediği altıncı dünya şampiyonluğunu kazanma görevi verilmiştir.

Selecao tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olan Ancelotti'nin ilk yılı her zaman sorunsuz geçmedi, ancak Brezilya'nın tam da doğru zamanda formuna kavuştuğuna dair işaretler var.

Yabancı bir ülkeden gelmesine rağmen favorilerden birinin başına getirilen bir başka Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Thomas Tuchel, İngiltere'nin 60 yıllık acısını sona erdirmeye kararlı. Alman teknik adam, Three Lions'ın sekiz maçın hepsini gol yemeden kazandığı tarihi bir eleme kampanyasına imza attı. Bazı hazırlık maçlarındaki sonuçlar endişe verici olsa da, Tuchel'in Chelsea, PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'daki görevlerinde kupa turnuvalarında elde ettiği başarılar, takımın turnuvada ilerleyeceği yönünde umut veriyor.

Ancelotti ve Tuchel gibi, Stamford Bridge ve Parc des Princes gibi çılgın ortamlara adım atan bir başka isim de Mauricio Pochettino'dur ve o, belki de şimdiye kadarki en zorlu görevi üstlenmiştir: Amerikan futbol tarihinin en önemli ayı öncesinde ABD'nin bu fırsatı değerlendirmesini sağlamak. Pochettino, tutarsız form, kadrodan ayrılan kilit oyuncular ve geleceği hakkında sürekli sorulan sorularla mücadele etmek zorunda kaldı - özellikle de Tottenham'ın kötü geçen sezonu boyunca - ve ABD ile tek seferlik bir iş yapabilir, ancak bu turnuvanın ev sahibi ülkeler için bir başarı olmasını sağlayacak teknik becerilere sahip.

Bu dörtlüyü tamamlayan isim, bu Dünya Kupası öncesinde uluslararası bir turnuvada teknik direktörlük yapmış tek isim olan Julian Nagelsmann. Nagelsmann, 30'lu yaşlarında olmasına rağmen uluslararası futbola geçiş yapmış olmasıyla neredeyse benzersiz bir durumdadır. Almanya takımı, bu genç enerjiyi yansıtmakta ve eski Bayern teknik direktörünün yönetiminde dikkat çekici sonuçlar kaydetmiştir. Takım, Nagelsmann'ın iki yıl önce kendilerini götürdüğü Euro 2024 çeyrek finallerinden daha ileriye gitmeyi hedefleyecektir.