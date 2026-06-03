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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

Çeviri:

Dünya Kupası tarihinin en güçlü teknik direktör kadrosu mu? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ve diğerleri 2026'da kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor

Analysis
Dünya Kupası
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
İngiltere
ABD
Arjantin
Avusturya
Brezilya
Kanada
Fransa
Almanya
Meksika
Hollanda
Portekiz
Katar
İskoçya
İspanya
İsveç
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
FEATURES

2026 Dünya Kupası kapımızda. Bir haftadan biraz fazla bir süre sonra, sözler bir kenara bırakılacak ve takımlar Kuzey Amerika'daki sahadaki performanslarıyla kendilerini kanıtlamak zorunda kalacak. İster Amerika Birleşik Devletleri, ister Meksika ya da Kanada üzerinden olsun, tüm yollar 19 Temmuz'da New Jersey'e ve gezegendeki en büyük futbol maçı olan Dünya Kupası finaline çıkacak.

Saha üzerinde pek çok süperstar yer alırken, teknik direktör kulübelerinde de neredeyse aynı sayıda tanıdık yüz göreceğiz. Kulüp futbolunu uluslararası sahneye tercih eden üst düzey teknik direktörlerden, eski Premier League teknik direktörlerine, artık teknik direktörlükte şansını deneyen efsanevi eski oyunculara kadar, bu belki de Dünya Kupası tarihinin en yıldızlarla dolu ve potansiyel olarak en büyük teknik direktör kadrosu.

Peki, kulüp kariyerlerinden veya geçmiş turnuvalardan tanıyabileceğiniz büyük isimler kimler? GOAL, bilmeniz gereken Dünya Kupası teknik direktörlerini sizlere tanıtıyor...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Elit sporcuların antrenörlüğü

    Dünya Kupası'na, son on yılda Avrupa kulüp futbolunun en çok rağbet gören ve en başarılı dört teknik direktörü katılıyor.

    Eski Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni en az beş kez kazanmış ve beş farklı ülkede (İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya) lig şampiyonluğu yaşamıştır. Şimdi kendisine, Brezilya'nın 24 yıldır beklediği altıncı dünya şampiyonluğunu kazanma görevi verilmiştir.

    Selecao tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olan Ancelotti'nin ilk yılı her zaman sorunsuz geçmedi, ancak Brezilya'nın tam da doğru zamanda formuna kavuştuğuna dair işaretler var.

    Yabancı bir ülkeden gelmesine rağmen favorilerden birinin başına getirilen bir başka Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Thomas Tuchel, İngiltere'nin 60 yıllık acısını sona erdirmeye kararlı. Alman teknik adam, Three Lions'ın sekiz maçın hepsini gol yemeden kazandığı tarihi bir eleme kampanyasına imza attı. Bazı hazırlık maçlarındaki sonuçlar endişe verici olsa da, Tuchel'in Chelsea, PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'daki görevlerinde kupa turnuvalarında elde ettiği başarılar, takımın turnuvada ilerleyeceği yönünde umut veriyor.

    Ancelotti ve Tuchel gibi, Stamford Bridge ve Parc des Princes gibi çılgın ortamlara adım atan bir başka isim de Mauricio Pochettino'dur ve o, belki de şimdiye kadarki en zorlu görevi üstlenmiştir: Amerikan futbol tarihinin en önemli ayı öncesinde ABD'nin bu fırsatı değerlendirmesini sağlamak. Pochettino, tutarsız form, kadrodan ayrılan kilit oyuncular ve geleceği hakkında sürekli sorulan sorularla mücadele etmek zorunda kaldı - özellikle de Tottenham'ın kötü geçen sezonu boyunca - ve ABD ile tek seferlik bir iş yapabilir, ancak bu turnuvanın ev sahibi ülkeler için bir başarı olmasını sağlayacak teknik becerilere sahip.

    Bu dörtlüyü tamamlayan isim, bu Dünya Kupası öncesinde uluslararası bir turnuvada teknik direktörlük yapmış tek isim olan Julian Nagelsmann. Nagelsmann, 30'lu yaşlarında olmasına rağmen uluslararası futbola geçiş yapmış olmasıyla neredeyse benzersiz bir durumdadır. Almanya takımı, bu genç enerjiyi yansıtmakta ve eski Bayern teknik direktörünün yönetiminde dikkat çekici sonuçlar kaydetmiştir. Takım, Nagelsmann'ın iki yıl önce kendilerini götürdüğü Euro 2024 çeyrek finallerinden daha ileriye gitmeyi hedefleyecektir.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Uluslararası kazananlar

    Bu teknik direktörler kulüp düzeyinde adeta eğlence olsun diye kupa topladılar, ancak milli takımda hâlâ bir kupa kazanmayı bekliyorlar. Bununla birlikte, bu turnuvada büyük turnuvaları kazanmak için ne gerektiğini bilen bazı teknik direktörler de var.

    Didier Deschamps, 2018'de Les Bleus'u zafere ve 2022'de Arjantin'e yenildikleri finale taşıyan Fransa'yı bu Dünya Kupası'nda son kez yönetecek. Deschamps, 14 yıldır Fransa'nın başında ve bu süre zarfında üç büyük finale ulaştı; çok az kişi onun bunu tekrar başaramayacağına bahse girer.

    Deschamps'ın ardından Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Scaloni, Katar'daki o zafer dolu Aralık gecesinden bu yana birden fazla kez ayrılma sinyalleri vermesine rağmen Arjantin'in başında kalmaya devam ediyor. Scaloni, La Albiceleste ile iki kez Copa America'yı da kazandı ve aktif bir oyuncu olarak katıldığı son uluslararası turnuva olabilecek bu turnuvada Lionel Messi'yi çalıştırma onuruna sahip.

    Deschamps ve Scaloni, 2026'da takımların başında olacak tek Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörler, ancak kıtasal turnuvalarda başarıyı tatmış başkaları da var. Örneğin Luis de la Fuente, İspanya'nın yaş grupları takımlarında dolambaçlı bir yolculuktan geçtikten sonra, La Roja'nın A milli takımını Euro 2024'te zafere taşıyarak finalde İngiltere'yi yendi.

    Ancak turnuva başarısına giden en dikkat çekici yolu Emerse Fae'ye ait. Fildişi Sahili, 2023 Afrika Uluslar Kupası'na başladığında Fae, yardımcı teknik direktördü. Ancak turnuva ortasında Jean-Louis Gasset'in istifasının ardından Fae görevi devraldı ve Fildişi Sahili'ni finale kadar taşıdı; finalde de Nijerya'yı yendiler.

    Kime inandığınıza bağlı olarak, Senegal'in Ocak ayında kupayı kaldırmasının ardından Pape Thiaw da bir AFCON şampiyonu sayılabilir. Elbette, CAF'ın daha sonra zaferi Fas'a vermesine neden olan, oyuncularının protesto amacıyla sahayı terk etmesini isteyen Thiaw'ın kararıydı, ancak evinde şampiyonluk madalyası bulunan kişi Senegal'in teknik direktörüdür.

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    Eski Premier Lig teknik direktörleri (Birinci Bölüm)

    Ancelotti, Tuchel ve Pochettino'nun yanı sıra, Dünya Kupası'na giden pek çok eski Premier Lig teknik direktörü de bulunuyor. 

    Eski Leeds United teknik direktörü Marcelo Bielsa, Uruguay'ı sahaya çıkaracak. Bu sıra dışı Arjantinli teknik adam, takımın başında geçirdiği üç buçuk sezon boyunca West Yorkshire'da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu ve Uruguay turnuvada ilerlerse ülkenin bir simgesi haline gelebilir. 

    Jesse Marsch da Elland Road'un bir başka eski oyuncusu ve ortak ev sahibi Kanada ile sürpriz bir sonuç elde etmeyi umuyor. Marsch'ın, Pochettino işe alınmadan önce ABD milli takımının teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğuna inandığı bildiriliyor ve bu nedenle hem ülkesindekilere hem de İngiltere'de Leeds'teki görevini eleştirenlere bir mesaj vermek isteyecektir. 

    Ronald Koeman ise daha önce İngiltere'nin en üst liginde Southampton ve Everton'ı çalıştırmış bir isim olarak Hollanda'nın teknik direktörlüğünde turnuvaya katılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, en son kulüp görevini Barcelona'da üstlenmişti. Roberto Martinez de daha önce Everton'ın yanı sıra Wigan Athletic'i de çalıştırmış bir isim ve Portekiz'in başına geçecek. Martinez, 2016 ile 2022 yılları arasında Belçika'nın "Altın Kuşağı"nı çalıştırmış ve onları iki Dünya Kupası'na taşımış, ancak son aşamayı geçmelerini sağlayamamıştı. Şimdi ise Cristiano Ronaldo'ya, parlak kariyeri boyunca elde edemediği tek ödülü kazandırmakla görevlendirildi.

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    Eski Premier Lig teknik direktörleri (İkinci Bölüm)

    Öte yandan, eski Wolverhampton ve West Ham teknik direktörü Julen Lopetegui, 2018 Dünya Kupası öncesinde Real Madrid ile görüşmeler yaptığı gerekçesiyle İspanya milli takımından kovulduktan sonra, nihayet bir Dünya Kupası’nda teknik direktörlük yapma fırsatını yakalayacak. Lopetegui, Katar milli takımının başına geçecek. Daha önce Manchester United'da görev yapan Ralf Rangnick, gegenpressing modelini Avusturya milli takımına taşıdı. Eski West Brom teknik direktörü Steve Clarke ise, ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına kalmayı hedefleyen İskoçya'nın başına geçecek.

    Turnuvadaki iki İngiliz teknik direktörden biri (diğeri Yeni Zelanda'dan Darren Bazeley) olan Graham Potter, Chelsea ve West Ham'da geçirdiği kötü dönemlerin ardından toparlanarak İsveç'i UEFA play-off'larına taşıdı. Ostersunds ile İskandinavya'da ününü pekiştiren Potter, şimdi Alexander Isak ve Viktor Gyokeres gibi oyuncuları Kuzey Amerika'da gol atmaya teşvik etmekle görevlendirildi.

    Ancak, 78 yaşında Premier Lig tarihinin en yaşlı teknik direktörü olmaya hazırlanan Dick Advocaat'tan daha deneyimli kimse olmayacak. Eskiden Sunderland, Rangers, PSV ve Fenerbahçe'de görev yapan Advocaat, Curacao'yu turnuvaya katılmaya hak kazanarak küçük bir mucize yaratmasının ardından, ilk denemesinden yaklaşık 32 yıl sonra üçüncü Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yapacak. Advocaat, bu başarının ardından hasta kızıyla vakit geçirmek için istifa etmek zorunda kalmış, ancak birkaç hafta sonra turnuvaya ilk kez katılan takımlardan birini yeniden yönetmesi için ikna edilmişti.

    Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, Panama teknik direktörü Thomas Christiansen ve Tunus'tan Sabri Lamouchi'nin hepsi daha önce Championship'te deneyim sahibi; Solbakken Wolves'u çalıştırdı, Christiansen Leeds'te bir sezondan az bir süre geçirdi ve Lamouchi ikinci ligde hem Nottingham Forest hem de Cardiff City'yi yönetti.

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    Turnuvaların vazgeçilmezleri

    Bazı teknik direktörler, turnuva futboluyla adeta özdeşleşir; taraftarlar maçları izlemek için televizyonlarının başına geçtiğinde, her iki ya da dört yılda bir ortaya çıkarlar.

    Bu antrenörlerden biri de, Hırvatistan'ı yönetiminde üçüncü Dünya Kupası'na taşıyacak olan Zlatko Dalic'tir. Dalic, önceki iki denemesinde yarı finale kalmayı başarmış ve hatta 2018'de Hırvatistan'ı ikinciliğe taşımıştı; bu da Dalic'in 2026'da bu itibarını koruması gerektiği anlamına geliyor.

    Javi Aguirre de Meksika'nın başında üçüncü Dünya Kupası'na gidiyor, ancak bu turnuvaların hepsi El Tri ile ayrı dönemlerde gerçekleşti. Aguirre, 2002 ve 2010 turnuvalarında Meksika'yı yönetti ve asistanı ve efsanevi eski kaptanı Rafa Marquez'e görevi devretmeden önce, ev sahibi ülkelerden biri olarak son bir kez daha göreve geri döndü.

    Hajime Moriyasu, Dünya Kupalarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geliyor. 2018'de Japonya'nın yardımcı antrenörüydü, ardından 2022'ye yetiştirilmek üzere baş antrenörlüğe yükseldi ve Mavi Samuraylar'ı zorlu görünen bir gruptan çıkarken hem İspanya hem de Almanya'ya karşı galibiyete taşıdı.

    Yeni görevlerde tanıdık yüzler de var; uzun süre İsviçre'nin teknik direktörlüğünü yapan Vladimir Petkovic, şimdi Cezayir'in başında, Graham Arnold ise dört yıl önce Avustralya'yı son 16'ya taşıdıktan sonra Irak'ı 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na götürecek.

    Ancak hiçbiri, Gana'nın başına geçmek için son anda gelen teklifi kabul ederek, beş Dünya Kupası'nda üst üste teknik direktörlük yapan üçüncü kişi olacak olan Carlos Queiroz'un yanına bile yaklaşamaz. Eski Real Madrid teknik direktörü ve Manchester United yardımcı antrenörü, daha önce Portekiz ve İran (üç kez) ile turnuvalara katılmıştı ve eski ABD teknik direktörü Bora Milutinovic ile 1994 şampiyonu Carlos Alberto Pereira'nın başarılarına ulaşacak. Pereira, altı kez teknik direktör olarak turnuvaya katılarak bu alanda rekoru elinde tutuyor.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Efsanevi eski oyuncular

    Ancelotti, Koeman ve Pochettino, teknik direktörlüğe geçmeden önce futbolun zirvesinde parlak bir oyuncu kariyerine sahip olduklarını iddia etseler de, 2026 yılında sahada Dünya Kupası’nı kazandığını söyleyebilecek sadece iki teknik direktör var.

    Bunlardan ilki, 1998'de Fransa'nın şampiyon kadrosunda yer alan ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupayı kaldıran üç kişiden biri olan Deschamps'tır. Diğeri ise 2006'da İtalya'nın ilham verici kaptanı Fabio Cannavaro'dur.

    20 yıl önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Cannavaro, Ekim ayında eleme turlarını geçtikten sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Özbekistan'ın başına getirildi. Çin'de şampiyonluk kazanan Cannavaro'nun takımının sonuçları şu ana kadar karışık olsa da, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan Orta Asya takımı, Portekiz ve Kolombiya'nın da bulunduğu gruptan çıkmayı hedefliyor.

    Üçüncü kez üst üste Dünya Kupası'na katılamayan İtalyan taraftarlar, eski Azzurri forveti Vincenzo Montella'nın performansını da merakla takip edecek. Euro 2000 finaline ulaşan İtalya kadrosunda yer alan ve Roma ile Serie A şampiyonu olan Montella, Türkiye'yi 2002'de yarı finale yükseldiğinden bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.