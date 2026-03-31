Dünya Kupası şampiyonu Spurs'a mı katılıyor?! Tottenham, Roberto De Zerbi'nin teknik ekibini oluştururken efsanevi Serie A defans oyuncusuna 'teklifte bulundu'

Teknik direktörlüğe geçmeden önce, bu efsanevi defans oyuncusu iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı ve 2006 Dünya Kupası’nı kazanmasıyla tarihe geçti. Ancak son dönemdeki teknik direktörlük kariyeri son derece hayal kırıklığı yarattı. Geçen Aralık ayında Monza tarafından görevden alınmış, ancak sadece yedi hafta sonra yeniden göreve getirilmişti; ancak takımın ligi 20. sırada bitirerek Serie B’ye düşmesini engelleyemedi. Bu arada De Zerbi, yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Şubat ayında Marsilya'dan ayrıldığından beri işsizdi. İki ismin güçlerini birleştirmesi, dünyanın en zorlu futbol liginde her ikisinin de kariyerlerini yeniden canlandırması için mükemmel bir fırsat olabilir.