Dünya Kupası şampiyonu Spurs'a mı katılıyor?! Tottenham, Roberto De Zerbi'nin teknik ekibini oluştururken efsanevi Serie A defans oyuncusuna 'teklifte bulundu'
Tottenham efsanevi defans oyuncusuyla temasa geçti
De Zerbi, geçici teknik direktör Igor Tudor'un kısa süre önce görevden alınmasının ardından, kulübü bu sezon şok bir küme düşüşünden kurtarmak gibi devasa bir görevi üstlenmeyi kabul etti. Spurs'un birinci ligdeki yerini korumak için geriye sadece yedi maç kaldı. Eski Brighton teknik direktörü, teknik ekibini güçlendirmek için hemen Nesta ile temasa geçti. Tuttosport'un haberine göre, 50 yaşındaki teknik adam şu anda Kuzey Londra'da yardımcı antrenörlük teklifini değerlendiriyor. Bu, onun İngiliz futbolundaki ilk teknik direktörlük görevi ve vatanı dışında çalışacağı ikinci görev olacak.
Koçluk hizmetinin ayrıntıları
Eski stoper için önerilen görev, savunmada büyük sıkıntılar yaşayan takım için hayati önem taşıyor. Nesta, kariyeri boyunca bugüne kadar yalnızca baş antrenörlük yaptı ve ABD ile İtalya’da takımların başına geçti. İkincil bir pozisyona geçmesi önemli bir değişiklik olacak, ancak Premier Lig’in cazibesi inanılmaz derecede güçlü. Kulüp yönetimi, takımı küme düşme tehlikesinden kurtarmak için Nesta'nın savunma konusundaki ustalığına ve üst düzey zihniyetine güveniyor. Eğer yardımcı antrenörlük görevini kabul ederse, son derece savunmasız olan defansı sağlamlaştırmak için tam da ihtiyaç duyulan nitelikleri takıma kazandıracak.
İtalyan ikilisinin geçmişi
Teknik direktörlüğe geçmeden önce, bu efsanevi defans oyuncusu iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı ve 2006 Dünya Kupası’nı kazanmasıyla tarihe geçti. Ancak son dönemdeki teknik direktörlük kariyeri son derece hayal kırıklığı yarattı. Geçen Aralık ayında Monza tarafından görevden alınmış, ancak sadece yedi hafta sonra yeniden göreve getirilmişti; ancak takımın ligi 20. sırada bitirerek Serie B’ye düşmesini engelleyemedi. Bu arada De Zerbi, yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Şubat ayında Marsilya'dan ayrıldığından beri işsizdi. İki ismin güçlerini birleştirmesi, dünyanın en zorlu futbol liginde her ikisinin de kariyerlerini yeniden canlandırması için mükemmel bir fırsat olabilir.
Tottenham'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Yeni teknik kadro için öncelikli görev, önümüzdeki hafta sonu Stadium of Light'ta Sunderland ile oynanacak zorlu deplasman maçı. Yeni atanan teknik direktör, 18 Nisan'da eski takımı Brighton'ı ağırlayana kadar kulübü evinde yönetmeyecek. Spurs şu anda ligde 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.