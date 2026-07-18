Dünya Kupası şampiyonu Joan Capdevila, final maçı için ABD vizesi başvurusu reddedilmesinin ardından Donald Trump’a umutsuz bir çağrıda bulundu

Bu diplomatik engelle karşı karşıya kalan eski Villarreal savunma oyuncusu, sosyal medyada öfkesini dile getirerek Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan doğrudan müdahale talep etti.

X'te bir paylaşım yapan Capdevila, "YARDIMA İHTİYACIM VAR @realDonaldTrump! ESTA başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte finale gidemediğimi söylediler.

"Bu konuda bana yardım edebilecek kimse var mı? 2010'daki tüm takım arkadaşlarımla birlikte orada olup onları desteklemek için ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsiniz.

"Beni ABD’ye almadıklarına… ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum. Bunu nasıl çözebileceğini bilen varsa, size ömür boyu minnettar kalırım."