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Dünya Kupası şampiyonu Joan Capdevila, final maçı için ABD vizesi başvurusu reddedilmesinin ardından Donald Trump’a umutsuz bir çağrıda bulundu

J. Capdevila
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası

Eski İspanya milli futbolcusu Joan Capdevila, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde ABD’ye giriş izni alamayınca, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan bir çağrıda bulundu. 2010 Dünya Kupası şampiyonu, çocuklarıyla birlikte MetLife Stadyumu’nda La Roja’yı desteklemek üzere uçmayı planlamıştı; ancak seyahat izni sınır yetkilileri tarafından aniden reddedildi.

  • İspanya'nın simgesine giriş izni verilmedi

    Eski La Roja sol bek oyuncusu Capdevila, turnuvanın en önemli maçı öncesinde ABD makamlarının ESTA seyahat iznini reddetmesi üzerine büyük bir aksilik yaşadı. 48 yaşındaki oyuncu, başlangıçta çocuklarını da yanına alarak New York’a gitmeyi ve 2010 Dünya Kupası’nı kazanan eski takım arkadaşlarıyla büyük bir buluşmaya katılmayı planlamıştı. Beklenmedik seyahat reddi, İspanyol efsaneyi ailesinin hayalindeki seyahati kurtarmak amacıyla doğrudan ABD hükümetine başvurmaya zorladı.

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  • trump(C)Getty Images

    Cumhurbaşkanına yapılan çaresiz çağrı

    Bu diplomatik engelle karşı karşıya kalan eski Villarreal savunma oyuncusu, sosyal medyada öfkesini dile getirerek Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan doğrudan müdahale talep etti.

    X'te bir paylaşım yapan Capdevila, "YARDIMA İHTİYACIM VAR @realDonaldTrump! ESTA başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte finale gidemediğimi söylediler.

    "Bu konuda bana yardım edebilecek kimse var mı? 2010'daki tüm takım arkadaşlarımla birlikte orada olup onları desteklemek için ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsiniz.

    "Beni ABD’ye almadıklarına… ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum. Bunu nasıl çözebileceğini bilen varsa, size ömür boyu minnettar kalırım."

  • İran ile oynanan hazırlık maçı suçlandı

    Daha sonra İspanyol radyo istasyonu COPE ile yaptığı röportajda Capdevila, ABD göçmenlik yetkilileri tarafından kendisine uygulanan seyahat yasağının ardındaki bürokratik nedeni açıkladı. Vize reddinin temel nedenine ilişkin olarak, bunun on yıl önce Tahran’da düzenlenen bir hayır amaçlı gösteri maçına katılmış olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Benzer bir idari engel, daha önce CAF Yılın Hakemi Ödülü sahibi Omar Artan’ın da başına gelmişti; Artan, ABD’nin katı sınır politikaları nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı’nda geri çevrilmişti.


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  • messi(C)Getty Images

    Son geri sayım şimdi başlıyor

    İspanya, şu anda tribünlerden tezahürat eden efsanevi isimlerinin bir kısmı olmadan, son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya geldiğinde sahadaki konsantrasyonunu korumak zorunda. Luis de la Fuente’nin oyuncuları, yarı finalde Fransa’yı başarıyla eledikten sonra tarihi bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çifte zaferi gerçekleştirme konusunda büyük hedefler besliyor. MetLife Stadyumu’ndaki bu karşılaşma, Lionel Messi’nin liderliğindeki dünya devi takımı tahtından indirmeyi hedefleyen La Roja’nın yeni nesil yıldızları için en büyük sınav olacak.

Dünya Kupası
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