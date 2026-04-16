Dünya Kupası şampiyonu, Barcelona'nın genç yıldızının "şişirilmiş egosu"na yönelik sert eleştirilerinde Lamine Yamal'a "dünyanın en iyileri arasında olmaktan çok uzak" olduğunu söyledi

Yamal'ın Atlético ile oynanan çeyrek final rövanş maçında erken attığı gole rağmen, Dugarry, baskı zirveye ulaştığında forvetin ortadan kaybolduğunu savundu. Dugarry, Yamal'ın performansını Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé ile olumsuz bir şekilde karşılaştırarak, genç oyuncunun geçmişteki efsanelerle sürekli karşılaştırılmasına rağmen henüz futbolun elit seviyesine yaklaşamadığını iddia etti.

"4. dakikada gol attı. Peki sonra? Ballon d'Or için yarışmadığını kanıtladı. [Ousmane] Dembele kesinlikle birkaç gol daha atardı. Küçük Lamine zafer anını yaşadı, hepsi bu. Elbette yetenekli, ama dünyanın en iyileri arasında yer almaktan çok uzak," diye ekledi Dugarry.