AFP
Çeviri:
Dünya Kupası şampiyonu, Barcelona'nın genç yıldızının "şişirilmiş egosu"na yönelik sert eleştirilerinde Lamine Yamal'a "dünyanın en iyileri arasında olmaktan çok uzak" olduğunu söyledi
"Sen hangi dünyada yaşıyorsun?"
Blaugrana'nın Avrupa'dan elenmesinin ardından Dugarry, Yamal'ın etrafındaki heyecanı biraz yatıştırmaya çalıştı ve 18 yaşındaki oyuncunun çok fazla konuştuğunu, ancak çok az şey başardığını öne sürdü.
RMC Sport'a konuşan eski Barcelona ve AC Milan forveti Dugarry, genç oyuncunun son dönemdeki performansları ve kamuoyundaki imajı hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. "Eğer çok konuşacaksan, takımının kazanabilecek kapasitede olduğundan emin ol. Sen hangi dünyada yaşıyorsun delikanlı? Gerçek dünyada, sen hiçbir şey yapmıyorsun," dedi 1998 Dünya Kupası şampiyonu.
- Getty Images Sport
Yamal'ın dünya çapındaki itibarını sorgulamak
Yamal'ın Atlético ile oynanan çeyrek final rövanş maçında erken attığı gole rağmen, Dugarry, baskı zirveye ulaştığında forvetin ortadan kaybolduğunu savundu. Dugarry, Yamal'ın performansını Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé ile olumsuz bir şekilde karşılaştırarak, genç oyuncunun geçmişteki efsanelerle sürekli karşılaştırılmasına rağmen henüz futbolun elit seviyesine yaklaşamadığını iddia etti.
"4. dakikada gol attı. Peki sonra? Ballon d'Or için yarışmadığını kanıtladı. [Ousmane] Dembele kesinlikle birkaç gol daha atardı. Küçük Lamine zafer anını yaşadı, hepsi bu. Elbette yetenekli, ama dünyanın en iyileri arasında yer almaktan çok uzak," diye ekledi Dugarry.
"Şişirilmiş ego" suçlamaları
Camp Nou'da geçirdiği tek sezonda Barcelona formasıyla sadece 13 maça çıkan eski forvet, Yamal'ın aldığı övgünün onun zihniyetini etkilediğine inanıyor gibi görünüyor. Dugarry, Barça'nın Avrupa'da ilerleyememesinin, genç İspanyol oyuncunun yeterince etkili olamadığı ve alçakgönüllü davranmadığı algısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Dugarry, tutumunu daha da sertleştirerek şöyle dedi: “Lamine Yamal'ın performansını göz önüne alırsak, Barça'nın Atlético karşısında turu geçmeyi hak ettiğine hiç ikna olmadım. Onda şişirilmiş bir ego var.”
Yamal'ın rakamları farklı bir tablo çiziyor
Bu eleştiri, Yamal'ın bu sezonki istatistikleri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Genç oyuncu, tüm turnuvalarda oynadığı 44 maçta 23 gol ve 18 asist kaydetmiş ve Barça'nın La Liga'da zirvede 9 puanlık bir fark açmasına katkıda bulunmuştu. Hansi Flick'in takımı, 22 Nisan'daki bir sonraki maçında Celta Vigo'yu yenerek üst üste ikinci şampiyonluğa doğru bir adım daha atabilir.