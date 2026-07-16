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Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Dünya Kupası Rondo: İngiltere, kazanma şansını elinden mi kaçırdı? İspanya, Fransa’yı yenmeyi hak etti mi? Ve artık Lionel Messi’yi kimse durdurabilir mi?

FEATURES
Analysis
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
T. Tuchel
L. Messi

İki Dünya Kupası yarı finali birbirinden oldukça farklı hikayeler yazdı, ancak bunun sonucunda ortaya çıkan final, iki mükemmel takım arasında heyecan verici bir karşılaşma olacak gibi görünüyor.

Dünya Kupası finali belli oldu – ve yarı finaller vaat edilen tüm heyecanı tam anlamıyla yaşattı. İlk yarı final maçı olan Fransa-İspanya karşılaşması, yetenekli 11 oyuncuyla tam anlamıyla bir takım arasındaki farkı mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Fransa, turnuva boyunca hücumda muhteşem bir performans sergilemişti; ancak bir bütün olarak hareket etmesi, taktiksel olarak uyum sağlaması ve teknik açıdan daha üstün bir rakiple başa çıkması gerektiğinde çöktü. İspanya, galibiyeti hak etti.

İngiltere-Arjantin maçı ise adeta psikolojik bir çöküş gibiydi. Bu karşılaşma kendi tarihinin gölgesinde o kadar kalmıştı ki, 45 dakika boyunca gerçek anlamda bir futbol maçı yaşanmadı. Her iki taraf da birbirini sahadan atmaya çalıştı. Ardından İngiltere bir gol attı ve gerçek futbolu oynamayı unuttu. Arjantin’in “senaryo zırhı” devreye girdi ve maçın son dakikalarında atılan iki gol, Lionel Messi’nin arka arkaya iki Dünya Kupası kazanma hayallerini canlı tuttu.

Her ikisi de tamamen farklı şekillerde izlemesi keyifli maçlardı. Ve heyecan verici bir finalin kapılarını araladılar. İspanya muhtemelen en eksiksiz takım, ancak Arjantin’de Messi var. Sonucu kim tahmin edebilir ki? GOAL yazarları geriye dönüp bir değerlendirme yapıyor ve “The Rondo” serisinin bir başka sayısında bazı tahminlerde bulunuyorlar.

  • england(C)Getty Images

    Yarı finaller hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Tom Hindle: Hem İngiliz hem de Fransız bakış açısıyla son derece hayal kırıcı. Burada tanık olduğumuz, iki maçın da büyük taktiksel hatalarla sonuçlanmasıydı. Didier Deschamps, üçüncü bir orta saha oyuncusu sahaya sürmeyerek tarihin en kötü kararlarından birini verdi. Diyelim ki Manu Kone’yi oyuna sokmuş olsaydı, Fransa çok daha dengeli bir takım olurdu. Ve daha önce de belirtildiği gibi, Thomas Tuchel’in o kadar geriye çekilmesinin kesinlikle bir nedeni vardı. İngiltere galibiyete doğru ilerliyordu ama geri çekildi. Yine de, şansın sınır tanımadığı Arjantin’i tebrik etmek gerekir.

    Ryan Tolmich: En güçlü iki takım kazandı. Belki en iyi ya da en yetenekli takımlar değillerdi, ama kesinlikle en güçlülerdi. İspanya, Fransa’yı adeta ezip geçti. Arjantin ise İngiltere’yi geride bıraktı. Her iki takım da bunu her şeyden çok inançları sayesinde başardı; işte bu yüzden her iki takım da bu kadar, bu kadar iyi.

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  • england(C)Getty Images

    İngiltere’nin Çarşamba günü yenilgisinin en büyük nedeni nedir?

    TH: Uzun zaman önce İngiliz bilincine indirilen ve asla atlatılamayacak o korkunç darbe. İngiltere, ülke olarak her ne zaman bir tür fırsatçı konuma gelse, kesinlikle çöküyor. Bu, Üç Aslanlar’ın bir fırsatı daha heba etmesinin bir başka örneğiydi. İlerleme şansı vardı. Bunun yerine savunmaya çekildiler – ve suda kan kokusunu alan bir takım tarafından hak ettikleri cezayı aldılar.

    RT: Bu, İngiltere’nin kendi güvensizliği ile Arjantin’in özgüveninin mükemmel bir birleşimiydi. Bir gol öne geçtikten sonra İngiltere, Thomas Tuchel’i bu sorunu ortadan kaldırması için teknik direktör olarak getirmek için onca çaba harcamış olmasına rağmen korkakça oynadı. Arjantin ise hiçbir zaman tereddüt etmedi ve bu yüzden de galibiyetin gelmesi an meselesiydi.

  • Thomas Tuchel Englandgetty

    İngiltere, Thomas Tuchel ile yoluna devam etmeli mi?

    TH: Evet! Bir sözleşmesi var ve hâlâ mükemmel bir teknik direktör. Bu aptalca bir karardı, ama kovulmayı gerektirecek bir hata değildi.

    RT: Muhtemelen? Bu maçı tamamen batırmış olsa bile, uluslararası düzeyde ondan daha iyi antrenörleri pek bulamazsın. Bakalım bundan ders alıp bu takımı Avrupa Şampiyonası’na hazırlayabilecek mi?

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  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    Fransa’nın İspanya karşısında çöküşünün sebebi neydi?

    TH: Topa sahip olamadılar! İspanya, maçları kontrol etme konusunda gerçekten çok, çok iyi. Bu da bunun bir başka örneğiydi. Fransa yeterince iyi pres yapamadı; hem sayıca hem de oyun gücü açısından geride kaldı.

    RT: Fransa, İspanya gibi durdurulamaz bir rakiple karşılaştı; bu takım, Fransa’nın yapmak istediği hiçbir şeye izin vermedi. İspanya bunu kolaymış gibi gösterdi, ama gerçekte orta saha hakimiyetini neredeyse her zaman garantilediği için karşı oynaması çok zor bir takım. Son birkaç yıldır kimse bunu aşmanın yolunu bulamadı.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    Pazar günü kim kazanacak?

    TH: Arjantin. Messi üst üste iki kez şampiyon olacak.

    RT: Mantık İspanya diyor, ama Arjantin'i gerçekten göz ardı edebilir miyiz? Onlar her zaman bir yolunu bulurlar ve bunu başaramayana kadar, Messi ve arkadaşlarının bunu tekrar başaracağına inanmaya değer; çünkü her zaman başarmış gibi görünüyorlar.

  • messi(C)Getty Images

    Messi bu Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu mu? Onun sergilediği performans, turnuva tarihindeki tüm oyuncular arasında en iyisi mi?

    TH: İronik bir şekilde, Çarşamba gününe kadar muhtemelen Jude Bellingham’dı – Messi ise hemen onun arkasında yer alıyordu. O maça girerken, İngiltere’nin attığı yedi golün hepsine katkıda bulunmuştu. Ancak her zamanki etkisini gösteremedi. Dolayısıyla, Messi’nin geri dönüşe öncülük ettiğini ve iki asist daha yaptığını da hesaba katarsak, bu ödülün sahibi Leo olmalı, evet.

    RT: Bu Dünya Kupası’nın ilk iki ya da üçü arasında yer alıyor, ama finali bekleyip bir bakalım. Gol katkıları inanılmaz, ama başka birçok yıldız da kendini gösterdi. Yine de tek önemli olan finali kazanmak ve eğer bunu başarırsa, o zaman ciddi bir tartışma yapmamız gerekecek. 