Dünya Kupası Rondo: İngiltere, kazanma şansını elinden mi kaçırdı? İspanya, Fransa’yı yenmeyi hak etti mi? Ve artık Lionel Messi’yi kimse durdurabilir mi?

Dünya Kupası finali belli oldu – ve yarı finaller vaat edilen tüm heyecanı tam anlamıyla yaşattı. İlk yarı final maçı olan Fransa-İspanya karşılaşması, yetenekli 11 oyuncuyla tam anlamıyla bir takım arasındaki farkı mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Fransa, turnuva boyunca hücumda muhteşem bir performans sergilemişti; ancak bir bütün olarak hareket etmesi, taktiksel olarak uyum sağlaması ve teknik açıdan daha üstün bir rakiple başa çıkması gerektiğinde çöktü. İspanya, galibiyeti hak etti.

İngiltere-Arjantin maçı ise adeta psikolojik bir çöküş gibiydi. Bu karşılaşma kendi tarihinin gölgesinde o kadar kalmıştı ki, 45 dakika boyunca gerçek anlamda bir futbol maçı yaşanmadı. Her iki taraf da birbirini sahadan atmaya çalıştı. Ardından İngiltere bir gol attı ve gerçek futbolu oynamayı unuttu. Arjantin’in “senaryo zırhı” devreye girdi ve maçın son dakikalarında atılan iki gol, Lionel Messi’nin arka arkaya iki Dünya Kupası kazanma hayallerini canlı tuttu.

Her ikisi de tamamen farklı şekillerde izlemesi keyifli maçlardı. Ve heyecan verici bir finalin kapılarını araladılar. İspanya muhtemelen en eksiksiz takım, ancak Arjantin’de Messi var. Sonucu kim tahmin edebilir ki? GOAL yazarları geriye dönüp bir değerlendirme yapıyor ve “The Rondo” serisinin bir başka sayısında bazı tahminlerde bulunuyorlar.