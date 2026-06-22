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Rondo GFX June 22GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Dünya Kupası Rondo: ABD Erkek Milli Takımı gerçek bir şampiyon adayı mı? Şu ana kadar kimler dikkat çekti? Peki, Curacao bu imkansızı başarabilir mi?

Analysis
ABD
Curacao
FEATURES
Dünya Kupası
L. Messi
K. Mbappe
E. Haaland

Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, GOAL ABD’li yazarları turnuvayı şu ana kadar değerlendiriyor ve turnuvanın beklentileri karşılayıp karşılamadığını sorguluyor.

Turnuvanın üzerinden on gün geçti ve Dünya Kupası’ndan çıkarılacak pek çok ders var. Öncelikle olumlu yönlere bakalım: Burada görünüşte kötü sayılabilecek çok fazla takım yok. Türkiye ve Paraguay mı? Elbette, biraz hayal kırıklığı yarattılar. Cezayir mi? Evet, biraz beklentilerin altında kaldı. Ama diğer tüm takımların kendine özgü bir yanı var (hatta gerçekten oldukça zayıf olan Tunus bile, Hervé Renard’ı teknik direktör olarak işe alarak itibarını geri kazandı).

Şu ana kadar iyi bir turnuva oldu. Kesin bir favori yok. Yıldız oyuncuların (çoğu) formda. Ev sahibi ülkeler ise ya eleme turlarına kalmayı garantiledi ya da bu yolda önemli adımlar attı. O halde burada görülecek bir şey yok. Keyifli anlar devam etsin.

Elbette bazı olumsuzluklar da var. Sıvı alımı molaları hâlâ can sıkıcı (ancak Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa’nın iddia ettiği gibi futbolu tamamen mahvetmiyorlar). Ayrıca, turnuvanın büyük bir kısmına ev sahipliği yapan ABD’de İran’ın fazla zaman geçirememesi de nesnel olarak kötü bir durum.

Her halükarda, pek çok gelişme yaşandı ve GOAL yazarları bunları... The Rondo’nun yeni sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizi nedir?

    Tom Hindle: Aslında, düşünürseniz, bu “daha küçük” ülkelerin pek çoğu büyük bir sürpriz sayılmaz. Hepsi de bir şekilde, geniş küresel diasporalarından yararlanarak sağlam milli takımlar oluşturmuşlardır. Yeşil Burun Adaları, Curacao, hatta Haiti bile Avrupa’dan gelen yetenekli oyunculara sahip kadrolar kurmuşlardır (evet, kalite ölçütümüz budur – adil olsun ya da olmasın). Peki asıl sürpriz ne? Hiçbir takımın tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyip favori konumuna yerleşememiş olması. Fransa, Mbappé “Mbappé’lik” yapana kadar Senegal karşısında kötüydü. İspanya da henüz tam anlamıyla hazır görünmüyor. Jude Bellingham’ın yer aldığı İngiltere, 20 dakika boyunca çok iyiydi, geri kalanında ise oldukça vasat kaldı. Cezayir ise Arjantin karşısında çok kötüydü.

    Alex Labidou: Kesinlikle Yeşil Burun Adaları. Güçlü bir takım uyumu, birbirini tamamlayan yetenekler, iyi bir teknik kadro ve evet, biraz da şans olduğunda bu sporda her şeyin mümkün olduğunu gösterdiler. Henüz ileriye bakmak için çok erken olabilir, ama bu grubun nasıl bir yol izleyeceğini görmek çok heyecan verici.

    Ryan Tolmich: Aslında, her şeyin bu kadar iyi gitmiş olması. Turnuva öncesinde endişeler eksik değildi, ama genel olarak her şey eğlenceli ve samimi geçti. Bilet fiyatlarından İran meselesine kadar yaşanan aksaklıkları tamamen göz ardı edemezsiniz, ama bunun ne kadar eğlenceli olduğu konusunda söylenecek şeyler var. Dolu stadyumlar, canlı atmosferler, eğlenceli maçlar – oldukça iyi bir başlangıç oldu.

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  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Turnuvanın şu ana kadarki en büyük hayal kırıklığı hangisi?

    TH: Takım olarak mı? Muhtemelen Türkiye. Her zaman “sürpriz aday” olarak gösterilenler, şey, sadece “aday” mı kalıyor? Kağıt üzerinde oldukça iyi görünüyorlardı ama grup aşamasında beklentilerin çok gerisinde kaldılar. Peki genel olarak? Lanet olası su molaları. Maçların heyecan doruğuna ulaştığı anda kesintiye uğradığını kaç kez gördük? Sıcak iklimlerde bunlar gerekli. Ama kapalı salonlarda? Hadi ama...

    AL: Türkiye. Bu takımın şampiyonluk adayı olabileceğine ya da en azından grubunu birinci bitirebileceğine inananlar vardı, ancak yetenekli bir kadroya sahip olmalarına rağmen işler yolunda gitmiyor. Takımın tartışmasız yıldızı Arda Güler, bunun bir kabus olduğunu ve bir an önce bitmesini dilediğini çoktan söyledi. Maalesef bu turnuvadan sonra bazı kafalar uçacak.

    RT: Türkiye’nin bu ilk iki maçta ne kadar kötü bir performans sergilediği gerçekten şaşırtıcıydı. Çoğunlukla Hakan Çalhanoğlu’ndan gelen bolca havlama vardı, ancak kolayca yenilebilecek iki takıma karşı kesinlikle hiçbir ısırık yoktu. Birçoğu onları sürpriz bir aday olarak görüyordu, ama sonuçta turnuvadan ilk elenen takımlar arasında yer aldılar.

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    ABD Erkek Milli Futbol Takımı gerçekten iyi mi?

    TH: Hem evet, hem hayır. Muhtemelen biraz daha geniş bir perspektiften bakıp, karşılaştıkları takımları da göz önünde bulundurmalısınız. Paraguay oldukça zayıf bir takım ve Avustralya teknik direktörü, Seattle’da 2-0 kazandıkları maçta klasik bir “fazla düşünme” hatasına düşerek en iyi hücum oyuncusunu yedek kulübesinde tuttu. Birkaç hafta önce Almanya’ya yenilen takımdan daha mı iyiler? Elbette. Bir sonraki adımı atacak kadar iyi mi? Henüz belli değil. En azından son derece heyecan verici bir takım. Bu da bir şey sayılır.

    AL: Bu takımın her yerinde yarı final yazıyor ve bu, en azından bu ortamda, turnuva başlamadan önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Alex Freeman gibi oyuncuları kadroya dahil ettiği için Pochettino’ya övgü vermek gerekir; bu, tartışmasız en büyük ustalık hamlesidir. Ancak Matt Freese gibi oyuncuları keşfetmesi ve taktiksel esnekliği de takdir edilmelidir; bunu geçen Cuma Folarin Balogun ve Ricardo Pepi’yi birlikte ilk 11’de oynatarak gösterdi.

    RT: “Gerçekten iyi”nin tanımına bağlı. Oldukça iyi mi? Kesinlikle. En iyilerin en iyileriyle karşılaştıklarında nasıl bir performans sergileyeceklerine dair hâlâ soru işaretleri var mı? Elbette. Bakın, geçmiş Dünya Kupaları’na kıyasla bu kesinlikle çok, çok büyük bir adım, ancak eleme turlarına kadar cevaplanamayacak bazı soru işaretleri hâlâ var. Oraya vardığımızda, bu takımın gerçekte nerede durduğunu göreceğiz.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curacao, 32'li tura yükselebilir mi?

    TH: Neden olmasın ki?! Bu turnuva tam bir çılgınlık oldu ve Fildişi Sahili karşısında üç puana ihtiyaçları var. Buna karşı bahis yapabilir misin gerçekten? Ben yapmazdım. İşi bitirmek için Almanlardan biraz yardım almaları gerekebilir, ama bunun dışında artık inanmanın zamanı geldi.

    AL: Curacao, dünya çapında milyarlarca futbolseverin hayal gücünü ele geçirdi. Ama hayır, yolculukları Perşembe günü Fildişi Sahili karşısında sona erecek.

    RT: Ne kadar eğlenceli olsa da, çok, çok zor bir maç olacak. Her şey için mücadele eden bir Fildişi Sahili takımıyla karşı karşıya kalacaklar ve Curacao, turu garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyacak. Bu galibiyeti elde etmek için kahramanca bir kaleci performansından fazlasına ihtiyaçları olacak, bu yüzden bunu başarabileceklerini hayal etmek zor.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hangi süperstar sizi en çok etkiledi?

    TH: Bu sorunun tek bir cevabı var: Leo Messi. İlk maçta hat-trick mi? Tam bir gösteriş.

    AL: Bu çok sıkıcı bir cevap olacak ve Pazartesi günü geç saatlerde oynanacak Fransa-Irak maçının sonucuna göre değişebilir, ama Kylian Mbappé’ye hakkını vermek lazım. Henüz 27 yaşında ve şimdiden Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda. Muhtemelen en az iki Dünya Kupası daha oynayacak, bu yüzden kariyerini bu turnuvanın gördüğü en golcü oyuncu olarak tamamlayacak gibi görünüyor.

    Dinle, kulüp kariyerinin beklenen seviyelere ulaşamadığına dair eleştiriler haklı, ama uluslararası alanda Pele ve Messi ile aynı seviyede. Bulunması fena olmayan bir grup.

    RT: Birkaç gün sonra tekrar konuşalım. Messi, Erling Haaland, Mbappé ve Harry Kane hepsi iz bıraktı, ancak hepsinin grup aşamasının bu ikinci turunda oynayacakları maçlar var. Bu grup içinde muhtemelen Messi öne çıkar, çünkü gerçekte, kulüp futbolunu oynadığı yer nedeniyle kanıtlaması gereken en çok şey olan kişi oydu.


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    Kuzey Amerika, ev sahibi olarak şu ana kadar nasıl bir performans sergiledi?

    TH: Durum biraz karışık. Taraftarlar heyecanlı görünüyor, ama Mars’taki bir kraterde Dünya Kupası düzenleseniz bile İskoçlar bir şekilde kafayı bulup Proclaimers şarkıları söylemenin bir yolunu bulurlar. Altyapı açısından mı? Ehhhh. İran milli takımının her maç için ABD’de sadece 36 saatten az kalmasına izin verilmesi GERÇEKTEN hiç iyi değil. Bazı şehirlerde ulaşım hâlâ ciddi bir sorun (sana bakıyorum, New York/New Jersey). Ama diğerleri gerçekten oldukça iyi iş çıkardı (tebrikler, Seattle). Olumlu düşünelim ve bunun azıcık da olsa iyi bir şey olduğunu söyleyelim.

    AL: Dürüst olmak gerekirse, bu turnuva ABD’deki birçok şehirde lojistik bir kabus oldu; KC’deki gibi kötü planlanmış trafik güzergâhlarından, Craplife – diğer adıyla New York/New Jersey Stadyumu’nda görüldüğü gibi – kötü düzenlenmiş sahalara kadar uzanıyor.

    Yine de genel olarak bakıldığında, sonuçlar en iyimser beklentileri bile aştı. “Boş ver” diyerek eğlenmeyi başaran taraftarlara şükranlarımızı sunalım. Boston’un tüm içkilerini bitiren İskoçlardan, yürüyen merdivenlerde yelken açan Norveçlilere kadar. Bu çok eğlenceli. Dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların Waffle House ve Chick-fil-A gibi yerlerin tadını çıkarmasını görmek içimi ısıtıyor. Son olarak, ABD’deki tüm lojistik sorunlara rağmen, görünüşe göre Meksika ve Kanada’da bu tür sorunlar çok daha az; bu yüzden onlara da tebrikler!

    RT: Harika. Turnuva öncesindeki tüm karamsarlığa rağmen, her şey çoğu kişinin beklediğinden bile daha iyi gitti. Elbette her şey mükemmel değildi, İran örneğini buna bir örnek olarak gösterebiliriz, ama genel olarak Dünya Kupası tam anlamıyla küresel bir etkinlik gibi hissettirdi. Boston’daki İskoçya, Kansas’ın Lawrence kentindeki Cezayir, Seattle’ı ele geçiren Amerikalı taraftarlar… Turnuvanın bu ilk haftalarında bize şimdiden pek çok anı yaşatması izlemesi harika bir deneyim oldu.


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