Turnuvanın üzerinden on gün geçti ve Dünya Kupası’ndan çıkarılacak pek çok ders var. Öncelikle olumlu yönlere bakalım: Burada görünüşte kötü sayılabilecek çok fazla takım yok. Türkiye ve Paraguay mı? Elbette, biraz hayal kırıklığı yarattılar. Cezayir mi? Evet, biraz beklentilerin altında kaldı. Ama diğer tüm takımların kendine özgü bir yanı var (hatta gerçekten oldukça zayıf olan Tunus bile, Hervé Renard’ı teknik direktör olarak işe alarak itibarını geri kazandı).

Şu ana kadar iyi bir turnuva oldu. Kesin bir favori yok. Yıldız oyuncuların (çoğu) formda. Ev sahibi ülkeler ise ya eleme turlarına kalmayı garantiledi ya da bu yolda önemli adımlar attı. O halde burada görülecek bir şey yok. Keyifli anlar devam etsin.

Elbette bazı olumsuzluklar da var. Sıvı alımı molaları hâlâ can sıkıcı (ancak Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa’nın iddia ettiği gibi futbolu tamamen mahvetmiyorlar). Ayrıca, turnuvanın büyük bir kısmına ev sahipliği yapan ABD’de İran’ın fazla zaman geçirememesi de nesnel olarak kötü bir durum.

Her halükarda, pek çok gelişme yaşandı ve GOAL yazarları bunları... The Rondo’nun yeni sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.