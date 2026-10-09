Belarus’un inatçı direncini kırmak ve tur atlama yolunda ciddi bir avantaj elde etmek için iki değerli adım. İlk yarıdaki golsüz üstünlüğün ardından İtalya Kadın Milli Takımı, Tiflis’teki ‘David Petriashvili’ Stadı’nı Piemonte’nin 66. dakikadaki kafa golü ve Polli’nin 91. dakikada gelen İtalya forması altındaki ilk golüyle fethetti. Son derece değerli bu galibiyet, İtalya’nın Dünya Kupası finallerine giden yoldaki ilk play-off turunun rövanş maçına büyük bir güvenle çıkmasını sağlıyor; karşılaşma 13 Ekim Salı günü saat 18.15’te Floransa’da oynanacak.
Dünya Kupası play-off’larında İtalya, Tiflis’te Belarus’u 2-0 mağlup etti: galibiyeti getiren goller Piemonte ve Polli’den geldi
Franchi, uğur getiren bir stat
“İstediğimiz, aradığımız ve bizi bir sonraki maça çok büyük bir iyimserlikle bakmaya iten galibiyet buydu” diyen Soncin şöyle devam etti: “Ürettik, onların yarı sahasında oynadık ve tüm geçişlerini engelledik, ancak bitiricilik aşamasında kesinlikle daha etkili olabiliriz.” Bir sonraki randevu dört gün sonra, çok güzel anıları çağrıştıran bir stat olan ‘Franchi’de olacak. İtalya, burada 2019 Dünya Kupası ve 2022 Avrupa Şampiyonası biletini kutlamıştı: bu kez ise ödül, aralık başındaki play-off’ların ikinci ve belirleyici turuna yükselme olacak; rakip Sırbistan ya da Finlandiya olacak (İskandinav ekip, kendi taraftarı önünde 3-1 kazandı). Bu da Brezilya 2027 yolundaki son engel olacak.
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